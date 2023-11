Czy Snapchat jeszcze żyje? Jeszcze jak!

Swojego czasu młodzi użytkownicy mediów społecznościowych masowo emigrowali z Instagrama i Facebooka na Snapchat. Konkurencja szybko jednak dostrzegła potencjał w "znikających wiadomościach" i zaimplementowała je u siebie. Po drodze duży kawałek tortu "social media" odkroił sobie TikTok. Czy dynamiczna rywalizacja gigantów zepchnęła Snapchat do podziemia? Sprawdzamy.

Snapchat – co się dzieje z platformą, która była tak popularna

Snapchat, kojarzony przede wszystkim ze znikającymi wiadomościami i młodszymi użytkownikami intetnetu wciąż walczy o swoją pozycję. Co ciekawe, statystyki wskazują na to, że platforma nadal rośnie. Jeśli jesteście ciekawi, jakie funkcje oferuje Snapchat w 2023 roku, zapraszamy na krótką analizę tego, co słychać u "białego duszka".

Jak radzi sobie Snapchat?

Ostatnie pełne dane statystyczne, które udostępnił Snapchat, dotyczą podsumowania 2 kwartału 2023 roku. I właśnie na tych danych będziemy się dziś opierać. Snapchat zanotował znaczący wzrost aktywnych użytkowników dziennych (DAU). Wartość wzrosła o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając liczbę 397 milionów użytkowników. Wygląda więc na to, że platforma wciąż ma swoich entuzjastów.

Subskrypcja Snapchat+

Snapchat+ to usługa subskrypcyjna, która oferuje dodatkowe funkcje, eksperymentalne treści i dostęp do przedpremierowych narzędzi. W rok od jej wprowadzenia Snapchat+ zdobył ponad 4 miliony płatnych subskrybentów.

Rozwój AI i Chatbotów

Snapchat nieustannie inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji. Ich My AI jest obecnie jednym z największych czatbotów konsumenckich na rynku, obsługując ponad 150 milionów użytkowników i przesyłając ponad 10 miliardów wiadomości.

Rozszerzona rzeczywistość

Snapchat inwestuje również w rozwój funkcji związanych z AR. Wprowadzenie Toolkit Lens Performance i współpraca z partnerami, takimi jak Disney i Daft Punk, pokazują, że Snapchat nie tylko eksperymentuje z rozszerzoną rzeczywistością, ale również udostępnia twórcom narzędzia do tworzenia takich treści.

Program Revenue Share dla twórców

Snapchat rozszerzył program udziału w przychodach dla twórców. To oznacza, że więcej ludzi ma możliwość budowania własnych biznesów na platformie Snapchat, tworzenia treści i angażowania społeczności. To zachęca twórców do bardziej aktywnego uczestnictwa na platformie, gdyż pozwala ona zarabiać.

Co nowego pojawiło się na Snapchacie w 2023 roku

W kwietniu 2023 roku Snapchat podzielił się również podsumowaniem nowości na platformie. Jeśli dawno Was tam nie było, warto wiedzieć, że platforma oferuje połączenia głosowe i wideo. Już ponad 100 milionów użytkowników regularnie z nich korzysta.

Stories na Snapchacie to coś, z czego platforma zasłynęła. Rozwiązanie to rozbudowano teraz o dodatkowy moduł. "Nocne Story" pozwala zaprezentować wydarzenia z wieczorów spędzonych na nauce lub na imprezach w formie podsumowania dostępnego o poranku następnego dnia.

Zmian doczekała się również Snap Mapa. Nowa opcja udostępniania lokalizacji ułatwia odnalezienie znajomych. Dzięki nowym punktom orientacyjnym w 3D, tagom miejsc popularnych wśród Twoich znajomych i rozszerzonemu gronu społeczności, wirtualny kontakt ze znajomymi staje się jeszcze bardziej interaktywny.

Kolejny nowy element to Bitmoji, które stają się wirtualnym wcieleniem użytkowników. Avatary odzwierciedlają teraz styl ubierania użytkownika, umożliwiając jeszcze większą personalizację.

Źródło: Depositphotos

Snapchat romansuje z popkulturą

Snapchat nawiązał ostatnio kilka ciekawych współprac z artystami. Wraz z legendarnym zespołem Daft Punk, Studio AR przygotowało wyjątkowe doświadczenia AR, które uczciły dziesięciolecie płyty "Random Access Memories". Interaktywne narzędzia pozwalały aktywować utwór grupy poprzez zeskanowanie oryginalnej okładki płyty. Snapchat oferował również grę miejską pozwalającą brać udział w wirtualnych przygodach m.in. w Paryżu, Nowym Jorku, Londynie lub Tokio.

Kolejna ciekawa współpraca dotyczy takich artystów jak Greta Van Fleet, Jonas Brothers, Kim Petras, Lil Wayne, Metro Boomin lub Nicki Minaj. W tym przypadku chodzi o wirtualny merch. Stworzono koszulki z logotypami wymienionych zespołów i solowych wykonawców. Można było ubrać w nie swoje avatary Bitmoji.

Kiedy Instagram upodobnił się do Snapchata, na rynku pojawił się TikTok, a rozwiązania spod znaku "Stories" przyjęły się w dziesiątkach innych aplikacji, serwis sygnowany białym duszkiem musiał szukać nowej drogi. Wygląda na to, że jest nią przede wszystkim rozszerzona rzeczywistość i integracja cyfrowej komunikacji z prawdziwymi relacjami międzyludzkimi. Trudno powiedzieć, czy Snapchat utrzyma się na rynku, ale na pewno warto pochwalić platformę za to, że wciąż szuka unikalnych rozwiązań i pomysłu na siebie.