Oferta dobrze płatnej pracy przez SMS? Uważaj, to oszustwo!

Praca marzeń z SMS-a? Cóż… nie

Od kilku dni z różnych numerów (na przykład +48 509 318 456 czy +48 509 622 047) przychodzą SMS-y sugerujące, że jakaś firma przejrzała nasze CV i jest zainteresowane tym, żebyśmy dla niej pracowali — dodatkowo kusząc nas wizją tego, że wynagrodzenie to 300 zł za jeden dzień pracy. Na końcu wiadomości jest link, który ma nas rzekomo przenieść do kontaktu z „WA”. Wiadomość od samego początku jednak wygląda podejrzanie i ma charakterystyczne elementy phishingu. Treść wiadomości jest następująca:

Dr0gi uzytkowniku, Twoje CV z0stalo sprawdzone przez nasza firme.Tw0je wynagrodzenie wynosi 300PLN/dzien, prosimy o kontakt z WA. [link]

Ten SMS od razu powinien wzbudzić nasze podejrzenia

Co jest nie tak w tej wiadomości? Po pierwsze, zamienianie litery o w niektórych przypadkach na cyfrę 0. Po drugie, brak jakichkolwiek polskich znaków. Czerwoną lampkę powinno również zapalić to, że mamy tutaj do czynienia z bardzo nierówną interpunkcją. Raz po przecinku mamy dwie spacje, później po kropce nie ma absolutnie żadnej spacji. Wiadomość zwyczajnie nie trzyma się kupy i żadna poważna firma nie pozwoliłaby sobie na wysłanie podobnego tekstu.

Żadnej oferty pracy więc nie ma, a całość jest kolejnym oszustwem. Tych drogą SMS-ową jest ostatnio mnóstwo, o czym co chwilę informujemy — jak nie dotyczy to „wstrzymanej przesyłki”, to dotyczy podszywania się pod firmy kurierskie, a teraz nawet jest to kusząca oferta pracy. Co istotne, wiadomości te przychodzą nawet do osób, które nie wystawiają nigdzie w sieci swojego CV. Skoro jednak wiadomość trafiła do naszej redakcji z dwóch różnych numerów, to można założyć, że jest ich zdecydowanie więcej — z tego właśnie względu musicie uważać na SMS-y o takiej treści.

Źródło: Depositphotos

Zaznaczmy, że podobna wiadomość to nic nowego. Wręcz przeciwnie — to stary, oklepany schemat wykorzystywany przez cyberoszustów. Co sprawia, że dalej to robią? Niestety ludzie, którzy wciąż klikają w linki i podają wrażliwe dane. Przypominamy, że podejrzane wiadomości SMS można zgłaszać do CERT Polska, przesyłając je na numer 8080.

Grafika wyróżniająca: Depositphotos