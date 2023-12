Grudzień to czas wyjątkowej aktywności oszustów. Zamawiamy paczki, oczekujmy na kurierów i wypatrujemy wiadomości potwierdzających dostarczenie przesyłki – zazwyczaj do paczkomatu. Na początku miesiąca informowaliśmy o pierwszym przykładzie nowego oszustwa „na InPost” i nie musieliśmy długo czekać n...

Grudzień to czas wyjątkowej aktywności oszustów. Zamawiamy paczki, oczekujmy na kurierów i wypatrujemy wiadomości potwierdzających dostarczenie przesyłki – zazwyczaj do paczkomatu. Na początku miesiąca informowaliśmy o pierwszym przykładzie nowego oszustwa „na InPost” i nie musieliśmy długo czekać na ponowne wystąpienie tego zagrożenia – tym razem z innego numeru. Jeśli dostałeś taką wiadomość, to zachowaj czujność i nie klikaj w link!

Link z wiadomości przenosi do nieźle spreparowanej strony, ale to zwykły phishing!

Zdajemy sobie sprawę z tego, że na takie triki łatwo się złapać, a w zalewie przedświątecznego rozgardiaszu łatwo o rozkojarzenie – niestety oszuści także są tego świadomi. Dlatego też ostrzegamy przed nowym scamem, który ma na celu wyłudzenie od Was danych kart płatniczych. Jeśli otrzymałeś wiadomość od numeru 506 312 118, podającego się za InPost, to miej się na baczności.

Komunikat informuje odbiorcę o rzekomym wstrzymaniu dostawy przesyłki z powodu „braku numeru ulicy”, co już samo w sobie z uwagi na niepoprawność językową powinno wzbudzić podejrzenia. Jeszcze bardziej nietypowy jest załączony link, który przenosi fałszywej – choć na pierwszy rzut oka całkiem nieźle spreparowanej – strony InPostu.

Kliknięcie w kafelek „kontynuować” przenosi do okna z danymi osobowymi i kontaktowymi – to typowy phishing! Po wpisaniu wymaganych danych strona zabiera ofiarę do panelu z danymi karty płatniczej i to właśnie na tym najbardziej zależy oszustom. Pod żadnym pozorem nie wpisujcie tam oczekiwanych przez cyberprzestępców informacji, bo może to skończyć się bardzo szybkim wyzerowaniem środków z Waszego konta bankowego.

Co ciekawe na fałszywej witrynie większość pozostałych zakładek jest klikalna i przenosi do prawdziwej strony InPostu, by zwiększyć poczucie autentyczności. Zachęcamy do ostrzeżenia swoich znajomych i bliskich oraz kierowania takich wiadomości zespołowi CERT Polska pod tym adresem.

Stock image from Depositphotos