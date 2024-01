SMS z numeru 572 145 735 to nie DHL. To... to co zwykle

Jeśli w ostatnim czasie otrzymałeś wiadomość SMS z numeru +48572145735, musisz zrobić to, co zawsze, w przypadku tego typu korespondencji. Pod żadnym pozorem nie klikać w link w jej treści i usunąć ją z pamięci telefonu. Jak tym razem usiłują polować na nas oszuści?

Nie dalej jak wczoraj informowaliśmy Was o oszustwie na zatrzymaną paczkę. Dziś cyberprzestępcy również polują na nieroztropnych użytkowników telefonów w ten sam sposób. Różni się jednak numer telefonu i treść wiadomości kierowanej do odbiorców. Oto co możemy przeczytać tym razem.

SMS z numeru 572145735 to oszustwo! Nie klikaj w link w jego treści!

Treść wiadomości, jaką otrzymały zapewne całkowicie przypadkowe osoby, jest następująca:

DHL: Przesyłka PL258626323BD podlega opłatom celnym (2,99 zł), przejdź do (adres podstawionej strony), aby wznowić dostawę.

Jest to nic innego, jak klasyczny przykład wiadomości zawierającej phishing, a właściwie smishing, od formy doręczenia oszukańczej treści (SMS). Nadawca informuje odbiorcę, że zaadresowana na jego dane paczka, dostarczana przez firmę DHL, utknęła na odprawie celnej. By mogła ruszyć w dalszą drogę, trzeba wnieść stosowną, niewielką opłatę (2,99 zł). Jak łatwo się domyślić, nie ma żadnej paczki ani żadnej dopłaty. W treści wiadomości znajduje się link do spreparowanej strony internetowej, na której można podać dane do logowania do bankowości internetowej, czy też dane karty płatniczej.

Oszuści niczego się nie uczą. Ich ofiary niestety też

Powyższa wiadomość to nic nowego. Stary, oklepany schemat wykorzystywany przez cyber oszustów. Co sprawia, że dalej to robią? Niestety ludzie, którzy wciąż klikają w linki i podają wrażliwe dane. Na ten moment nic nie wskazuje na to, by złodzieje mieli dać sobie spokój. Skończą, dopiero gdy taka działalność przestanie być opłacalna. A stanie się tak wtedy, gdy już nikt nie będzie klikał w linki w podejrzanych wiadomościach. Cóż, jeszcze bardzo daleka droga do tego.

Czytelnikom przypominamy, że podejrzane wiadomości SMS można zgłaszać do CERT Polska, przesyłając je na numer 8080.