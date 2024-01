Jak wybrać dobry program antywirusowy w 2024?

Wybór najlepszego programu antywirusowego może być skomplikowany, ponieważ każdy użytkownik ma różne potrzeby i wymagania. Dla wielu pierwszym krokiem w zabezpieczaniu swoich urządzeń jest skorzystanie z darmowych programów. Choć są one łatwo dostępne, to nawet wśród nich panuje znaczna konkurencja. Większość antywirusów oferuje model freemium, co oznacza, że podstawowe funkcje są dostępne bezpłatnie, ale pełna ochrona i dodatkowe usługi wymagają zakupu pełnej wersji.

Darmowe antywirusy są zwykle skierowane do użytkowników indywidualnych, którzy potrzebują podstawowej ochrony bez dodatkowych kosztów. Takie rozwiązania mogą być wystarczające dla przeciętnego użytkownika, który przegląda internet, korzysta z poczty elektronicznej i wykonuje inne podstawowe zadania online. Natomiast przedsiębiorstwa i organizacje często decydują się na rozwiązania płatne. Wynika to z faktu, że biznesowe środowiska informatyczne są zazwyczaj bardziej skomplikowane i wymagają zaawansowanej ochrony. Płatne antywirusy oferują szeroki zakres funkcji, takich jak zarządzanie bezpieczeństwem na wielu urządzeniach, ochrona przed zagrożeniami sieciowymi, szyfrowanie danych i wsparcie techniczne.

Wydajność i skuteczność to dwa kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas wyboru programu antywirusowego. Wydajność odnosi się do sposobu, w jaki antywirus wpływa na działanie urządzenia – ważne, aby minimalizował obciążenie procesora, zarówno w przypadku komputerów, jak i urządzeń mobilnych, takich jak tablety i smartfony. Program nie powinien spowalniać działania systemu, zwłaszcza podczas przeprowadzania skanowania w tle. Skuteczność antywirusa jest nie mniej ważna, a jej głównym zadaniem jest zapobieganie zainfekowaniu komputera przez wirusy i inne złośliwe oprogramowanie.

Najlepsze antywirusy 2024 za darmo

W 2024 roku, wśród najlepszych darmowych antywirusów, wyróżniają się szczególnie Avast Free Antivirus, AVG AntiVirus Free oraz Avira Free Security. Każdy z tych programów oferuje unikalne funkcje i zalety, dostosowane do różnych potrzeb użytkowników.

Avast Free Antivirus: ten czeski produkt jest znany z zapewniania solidnej podstawowej ochrony. Użytkownicy mogą korzystać z funkcji takich jak skanowanie urządzenia w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, monitoring w czasie rzeczywistym, który pomaga wykryć zagrożenia, zanim zdążą one wyrządzić szkody, oraz analiza podejrzanych plików w chmurze, co pozwala na szybsze identyfikowanie nowych zagrożeń. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla użytkowników, którzy szukają niezawodnego, ale i niewymagającego antywirusa.

Avira Free Security: niemiecki antywirus Avira Free Security wyróżnia się swoją prostotą i skutecznością. Jest wyposażony w zaawansowany skaner, który bardzo dobrze radzi sobie z wykrywaniem niebezpiecznego oprogramowania. Avira jest często rekomendowana dla użytkowników, którzy cenią sobie czytelny interface oraz wysoki poziom ochrony bez konieczności zagłębiania się w skomplikowane ustawienia.

Każdy z tych antywirusów oferuje unikalne cechy, które mogą przemawiać do różnych grup użytkowników. Wybór najlepszego antywirusa w 2024 zależy od indywidualnych potrzeb, preferencji oraz wymaganego poziomu ochrony. Wszystkie trzy produkty, mimo że są dostępne bezpłatnie, oferują solidne funkcje ochronne, co dowodzi, że darmowe antywirusy mogą skutecznie chronić użytkowników przed różnorodnymi zagrożeniami cyfrowymi.

Najlepsze płatne antywirusy 2024

Płatne programy antywirusowe są często wybierane przez bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy priorytetowo traktują bezpieczeństwo swoich urządzeń. Oferują one nie tylko podstawową ochronę przed wirusami, ale także szereg zaawansowanych funkcji, które odpowiadają na szerokie spektrum zagrożeń cyfrowych. Przyjrzyjmy się bliżej trzem popularnym płatnym antywirusom: Norton 360, AVG Ultimate i Bitdefender.

Norton 360: kosztuje 129,99 zł i jest to skuteczny, dobrze znany i uznany antywirus. Norton 360 oferuje kompleksową ochronę, w tym ochronę przed oprogramowaniem szpiegującym (spyware), wymuszającym okup (ransomware), czy też niszczącym zasoby urządzenia. Znajdziemy tu również zaawansowany firewall, który blokuje niechciane połączenia sieciowe.

Bitdefender – dostępny za 97 zł, oferuje szereg funkcji bezpieczeństwa w każdej wersji programu m.in. zaporę sieciową oraz ochronę przed spyware, ransomware i phishing. Działa w czasie rzeczywistym, skanując podejrzaną aktywność, zarówno w przeglądarce, jak i na poczcie e-mail.

Podczas wyboru konkretnego programu warto wziąć pod uwagę specyfikę urządzeń i danych, które mają być chronione. Na przykład, jeśli pracujemy zdalnie i często korzystamy z publicznych sieci Wi-Fi, warto wybrać antywirus z wbudowanym VPN, co zwiększa bezpieczeństwo przesyłanych danych. Z kolei, jeśli dysponujemy dużą liczbą urządzeń, warto rozważyć wybór antywirusa oferującego licencję wielostanowiskową.

Płatny czy darmowy antywirus, co wybrać w 2024?

Dobry program antywirusowy w 2024 roku powinien oferować nie tylko proaktywną ochronę w czasie rzeczywistym, ale także skutecznie radzić sobie z już zainfekowanymi systemami. Obejmuje to zdolność do głębokiego skanowania systemu, wykrywania i usuwania złośliwego oprogramowania oraz rozwiązywania różnych problemów związanych z zabezpieczeniami. W ostatnich latach programy antywirusowe zostały wzbogacone o dodatkowe funkcje zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Jedną z takich funkcji jest wbudowany VPN (Virtual Private Network), który umożliwia bezpieczne i anonimowe przeglądanie internetu poprzez maskowanie rzeczywistego adresu IP użytkownika. VPN może być szczególnie przydatny w ochronie prywatności i danych podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi.

Warto podkreślić, że darmowe wersje programów antywirusowych zwykle oferują tylko podstawową ochronę. Ograniczenia te mogą obejmować brak dodatkowych funkcji, takich jak Virtual Private Network (VPN) czy możliwość ukrywania adresu IP, co może być ważne dla użytkowników zainteresowanych wyższym poziomem prywatności online. Ponadto darmowe antywirusy często nie oferują wsparcia technicznego, co może być problematyczne w przypadku skomplikowanych zagrożeń lub trudności w obsłudze programu.

Oczywiście, płatne wersje antywirusów zazwyczaj oferują szerszy zakres funkcji, takich jak zaawansowana ochrona sieci, wsparcie techniczne czy dodatkowe narzędzia do optymalizacji systemu. Jednakże, dla wielu użytkowników indywidualnych i małych firm, darmowe antywirusy mogą zapewnić wystarczający poziom ochrony, spełniając podstawowe wymagania bezpieczeństwa. Ostatecznie, decyzja o wyborze między darmowym a płatnym antywirusem powinna opierać się na indywidualnej ocenie naszych potrzeb.