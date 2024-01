Oszuści nie śpią. Dostałeś taką wiadomość? Absolutnie nie klikaj w link

Otrzymałeś na Facebooku wiadomość o tym, że twoje konto może zostać zdezaktywowane wskutek złamania regulaminu? Uwaga – to mogą być oszuści chcący uzyskać dostęp do twoich poufnych danych. Nie daj się nabrać i nie klikaj w podany we wiadomości link.

Nowe oszustwo wycelowane w użytkowników Facebooka

Niektórzy użytkownicy Facebooka, a konkretniej właściciele profili służbowych i fanpage’ów, mogli mieć już styczność z pewnymi wiadomościami wysyłanymi przez rzekomych administratorów serwisu. Rzeczone wiadomości zwykle wyglądają bardzo podobnie – użytkownik jest informowany o tym, że jego konto zostanie zdezaktywowane ze względu na złamanie warunków użytkowania. W wiadomości pojawia się informacja o możliwości zweryfikowania konta w celu wyjaśnienia całej sytuacji. Pod spodem znajduje się link prowadzący do owej weryfikacji, a użytkownik musi działać szybko – w innym przypadku jego konto ma zostać trwale usunięte.

Okazuje się, że takie wiadomości są rozsyłane przez internetowych oszustów. Kliknięcie we wspomniany link może poskutkować utratą poufnych danych. Za jego pomocą cyberprzestępcy mogą uzyskać dostęp do komputera swojej ofiary i wykorzystać jej dane do nielegalnych celów.

Phishing to niebezpieczne zjawisko. Nie klikaj w linki w podejrzanych wiadomościach, bo możesz stracić pieniądze

Cyberprzestępcy czyhają na nieświadomych użytkowników

Wyżej opisane oszustwo to nic innego jak phishing, czyli rodzaj cyberprzestępstwa, w którym to oszuści podszywają się pod kogoś innego (w tym przypadku pod Facebooka) w celu wyłudzenia od ofiary poufnych danych. Oszuści dokładają wszelkich starań, by przygotowane wiadomości wyglądały jak najbardziej autentycznie. Właśnie dlatego wiele osób pada ich ofiarą.

Rzeczone wiadomości otrzymują przede wszystkim właściciele fanpage’ów oraz profili służbowych, jednak dostają je również zwykli użytkownicy. W przypadku otrzymania podobnych informacji należy to zgłosić do CERT Polska– jest to zespół reagujący na tego typu internetowe procedery. Koniecznie trzeba pamiętać o tym, aby absolutnie nie klikać w link podany we wiadomości.