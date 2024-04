SMS z numeru 665 066 243 to nie Inpost. To... to co zwykle

Jeśli w ostatnim czasie otrzymaliście wiadomość SMS z numeru +48 665 066 243, to musicie zrobić to, co zawsze, w przypadku tego typu korespondencji. Pod żadnym pozorem nie klikać w link w jej treści i usunąć ją z pamięci telefonu. To kolejna odmiana oszustwa "na paczkę".

Oszustwo na paczkę ma nowy schemat

Przestępcy wymyślają to coraz to nowsze metody na wyczyszczenie naszych kont. Wystarczy wystawić coś na jednym z popularnych portali internetowych i podać swój numer telefonu, a po kilku minutach dostaniecie pierwsze wiadomości. Przybierają one różne formy, od informacji, że ktoś zakupił nasz produkt i musimy tylko wypełnić formularz dla kuriera, przez informację o zatrzymaniu paczki w sortowni, a na konieczności uiszczenia opłat celnych kończąc. Dzisiaj jednak dostałem całkiem nowy scam z nowego numeru telefonu, dlatego postanowiłem się tą informacją z wami podzielić. Wiadomość wysłana z numeru +48 665 066 243 ma pochodzić rzekomo od Inpostu, a zawiera link do strony ze złośliwym oprogramowaniem.

Inpost nie wysyła do swoich klientów tego typu wiadomości i nie prosi o aktualizację miejsca dostawy paczek. Szczególnie jeśli posiadacie ich aplikację, która pozwala odbierać paczki z Paczkomatów w znacznie wygodniejszy sposób. Zastosowany powyżej schemat byłby może i całkiem wiarygodny, gdyby nie fakt, że link prowadzi do niemieckiej domeny, co już na pierwszy rzut oka wydaje się podejrzane. Pod żadnym pozorem nie klikajcie w taki link, najlepiej zablokujcie ten numer telefonu, skasujcie wiadomość i zapomnijcie o całej sytuacji. Łudzę się, że im rzadziej będziemy ulegać takim próbom oszustw, tym mniej ich będzie krążyło po sieci, ale to pewnie tylko myślenie życzeniowe. Najlepiej na każdym kroku uważać i wszystko weryfikować, bo dzisiaj o utratę pieniędzy wcale nie jest trudno.

