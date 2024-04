Uwaga na fałszywe komunikaty od Netfliksa. Ta wiadomość to próba wyłudzenia danych

Na łamach Antyweb kilkukrotnie informowaliśmy Was o próbach podszywania się pod Netflix, zarówno w formie spreparowanych SMS-ów, jak i fałszywych połączeń telefonicznych. Techniki manipulacyjne stosowane przez cyberprzestępców mają na celu wyłudzenie danych osobowych nieświadomego użytkownika i dotarcie do podpiętych do konta kart płatniczych. Ponownie musimy Was ostrzec – nieznani sprawcy znów rozsyłają fejki.

Otrzymałeś taką wiadomość? To próba phishingu

Jeden z członków naszej redakcji otrzymał dziś wiadomości od kontaktu podpisującego się jako NFTX, który próbuje podszywać się pod giganta branży streamingowej. Wiadomość informuje, że ostatnie rozliczenie zostało rzekomo odrzucone. Komunikat ma przekonać subskrybenta, że konieczne jest zalogowanie się do panelu z załączonego linku. To oczywiście zwykłe oszustwo, choć trzeba przyznać, że sam panel logowania został odwzorowany całkiem nieźle.

Skąd wiadomo, że to fejk? Czerwoną lampkę powinien zapalić przede wszystkim adres strony yournetflix – platforma takiego nie stosuje. Twórcy fałszywki pokusili się nawet o dodanie na stronie takich zakładek jak Centrum pomocy czy Prywatność, ale są one zupełnie nieklikalne, co powinno wzbudzić podejrzenia.

Podanie prawdziwych danych do logowania na spreparowanej stronie otwiera autorom pułapki drogę do Waszego konta. Pod żadnym pozorem nie powinno się ich podawać bez upewnienia, że mamy do czynienia z oryginalną stroną Netflix, dostępną pod tym adresem. Co ciekawe można jednak wpisać tam dowolne słowa, bo głównym celem oszustów jest uzyskanie dostępu do danych przypisanej karty płatniczej – prośba o podanie szczegółów karty pojawia się w kolejnym kroku. Netflix radzi, by w takich sytuacjach przekazywać wiadomości pod adres phishing@netflix.com.

Powstała nawet specjalna strona internetowa ze wskazówkami dla klientów, która informuje o cyberzagrożeniach i wyczula klientów na potencjalne niebezpieczeństwo. Netflix przekazuje tam między innymi, że nigdy nie prosi o podanie danych osobowych przez e-mail ani SMS.

Stock image from Depositphotos