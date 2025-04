Nie tylko puls! Oto smartwatche, które zmierzą Twoje ciśnienie

Smartwatche z funkcją ciśnieniomierza – które wybrać?

Jeszcze kilka lat temu mierzenie ciśnienia kojarzyło się z klasycznym, dużym ciśnieniomierzem na ramię i głośnym pompowaniem rękawa. Dziś technologia poszła do przodu, a coraz więcej smartwatchy potrafi dokonać pomiaru niemal w czasie rzeczywistym. Nie wszystkie zegarki radzą sobie z tym zadaniem równie dobrze. Wybierając smartwatch z ciśnieniomierzem, warto postawić na sprawdzone marki, które rzeczywiście inwestują w precyzyjne pomiary, a nie jedynie pompują marketingowe slogany. Dlatego w tym artykule skupiamy się na liderach rynku w tym sektorze – markach Samsung i Huawei. Sprawdzamy, które modele warto kupić i jak radzą sobie z monitorowaniem zdrowia.

Różnice między smartwatchem a urządzeniem medycznym

Choć nowoczesne smartwatche oferują funkcję pomiaru ciśnienia, warto podkreślić, że nie zastępują one profesjonalnych urządzeń medycznych. Nawet modele, które wykorzystują mechaniczne mankiety, jak Huawei Watch D2, mogą różnić się dokładnością pomiarów od certyfikowanych ciśnieniomierzy stosowanych w gabinetach medycznych.

Smartwatche są doskonałym narzędziem do monitorowania trendów, ale nie powinny być używane jako jedyne źródło diagnostyki. W przypadku osób z nadciśnieniem, problemami sercowymi czy innymi schorzeniami układu krążenia, warto regularnie korzystać z tradycyjnych metod pomiaru i konsultować wyniki z lekarzem.

Dodatkowo, pomiary wykonane na smartwatchu mogą być mniej dokładne w zależności od sposobu noszenia zegarka, ruchu nadgarstka czy poziomu nawodnienia organizmu. Dlatego zawsze warto traktować je jako orientacyjne.

Najlepsze smartwatche z funkcją ciśnieniomierza

Huawei Watch D2

Huawei Watch D2 to jeden z niewielu smartwatchy na rynku, który faktycznie wykorzystuje mechaniczny nadmuchiwany mankiet do pomiaru ciśnienia, co czyni go jednym z najbardziej precyzyjnych zegarków tego typu. Dzięki automatycznemu monitorowaniu ciśnienia przez 24 godziny na dobę możesz śledzić swoje wyniki nie tylko w ciągu dnia, ale także podczas snu.

Dodatkowo Huawei Watch D2 oferuje funkcję EKG, wysoką jasność ekranu AMOLED (1500 nitów) oraz wymienną poduszkę powietrzną, która sprawia, że pomiar jest bardziej komfortowy. To idealny wybór dla osób, które chcą regularnie kontrolować swoje zdrowie i mieć dostęp do rzetelnych danych.

✅ Plusy: precyzyjny pomiar, certyfikat medyczny, duży i czytelny ekran

❌ Minusy: mniej elegancki design, większy rozmiar

Samsung Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra to smartwatch z górnej półki, który łączy funkcje sportowe i zdrowotne. Poza pomiarem ciśnienia oferuje również funkcję EKG, monitorowanie saturacji oraz dostęp do aplikacji Samsung Health, która gromadzi i analizuje dane zdrowotne.

Jednym z największych atutów tego modelu jest jego wytrzymałość – spełnia normy odporności IP68 oraz 10 ATM, co oznacza, że nadaje się do nurkowania. Posiada także funkcję wykrywania upadków i sygnał SOS, co może być kluczowe dla osób dbających o swoje bezpieczeństwo. Długi czas pracy na baterii (do 100 godzin w trybie oszczędnym) sprawia, że możemy nieco rzadziej martwić się o dostęp do ładowarki.

✅ Plusy: zaawansowane funkcje zdrowotne, odporność na warunki atmosferyczne, mocna bateria

❌ Minusy: wysoka cena, konieczność kalibracji pomiaru ciśnienia

Samsung Galaxy Watch 7

Galaxy Watch7 to kolejna propozycja Samsunga dla tych, którzy szukają uniwersalnego zegarka z funkcją pomiaru ciśnienia. Posiada zaawansowane czujniki EKG i saturacji, a także analizę składu ciała dzięki sensorowi BIA. Dzięki kompatybilności z Samsung Health użytkownik może śledzić swoje wyniki zdrowotne i dostosowywać treningi do różnych potrzeb.

Model ten świetnie sprawdzi się u osób aktywnych fizycznie – oferuje zaawansowane tryby sportowe, analizę tętna podczas treningu i personalizowane strefy wysiłkowe. Dodatkowo funkcja monitorowania snu pozwala na lepszą regenerację i poprawę jakości odpoczynku.

✅ Plusy: dobra funkcjonalność w przystępnej cenie, analiza składu ciała, tryby sportowe

❌ Minusy: krótszy czas pracy na baterii niż Ultra, wymagana ponowna kalibracja ciśnieniomierza co 28 dni

Który smartwatch z ciśnieniomierzem wybrać?

Jeśli najważniejsza jest dla Ciebie precyzja pomiaru ciśnienia i certyfikat medyczny, Huawei Watch D2 będzie najlepszym wyborem. Dla osób szukających zaawansowanego smartwatcha z funkcjami sportowymi i zdrowotnymi, który wytrzyma ekstremalne warunki, idealnym rozwiązaniem będzie Samsung Galaxy Watch Ultra. Natomiast jeśli potrzebujesz uniwersalnego smartwatcha do codziennego użytku z dobrą funkcjonalnością i przystępniejszą ceną, warto rozważyć Galaxy Watch7. Pamiętaj jednak, że smartwatche, mimo swojej zaawansowanej technologii, nie zastępują wizyty u lekarza. Regularna kontrola zdrowia i konsultacje z lekarzem to najlepszy sposób na dbanie o swoje samopoczucie.