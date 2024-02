Nowy smart gadżet od Apple. To maleństwo ma monitorować nasze zdrowie

Nowe produkty od Apple zawsze budzą ogrom emocji — i to najczęściej tych skrajnych. Chyba nie ma na świecie bardziej polaryzującej społeczeństwo firmy, niż gigant z Cupertino. Potencjalni klienci zainteresowani Apple Vision Pro nareszcie zrozumieli, że w obecnej formie jest to sprzęt kierowany przede wszystkim ku tzw. early adopterom. Drogi, z wieloma niedoróbkami i chorobami wieku dziecięcego. Nikt zresztą kto trzeźwo patrzy na rynek nie spodziewał się niczego innego. Nie widząc specyfikację i znając realia technologiczne.

Ale Apple miałoby nie powiedzieć jeszcze ostatniego słowa w temacie nowych produktów swoim portfolio. Jak powszechnie wiadomo, firma coraz bardziej lubi się z kategorią tzw. wearables, czyli technologii ubieralnych. Ich Apple Watche co roku dostają nową wersję i... są najpopularniejszym smart zegarkiem na świecie. A jak wynika z narastających plotek: niebawem firma miałaby wprowadzić nowy gadżet z tej kategorii do sprzedaży. Tym razem: obrączkę.

Smart obrączka: to ona ma być nowym gadżetem od Apple

O tym że Apple pracuje nad jakimś nowym urządzeniem z kategorii, plotkuje się od wielu długich tygodni. Teraz jednak jeden z branżowych insiderów zdradza co to rzekomo miałoby być. I podobnie jak Samsung, Apple miałoby przygotowywać się do premiery swojej obrączki. Co — patrząc na ich patenty w ostatnich latach — nie powinno być dla nikogo jakimś specjalnym zaskoczeniem.

No bo właśnie, patentów w temacie inteligentnej obrączki Apple ma całą stertę. Jak jednak wiadomo — od opatentowania czegoś, do finalnego produktu, długa droga, która nierzadko jest wyboista i przeciąga się latami. Gigant z Cupertino ma zresztą od dawna zestaw swoich patentów związanych ze składanym smartfonem, a urządzenia jak nie było, tak nie ma.

Tym razem jednak, zdaniem rozmówcy ETNews, Apple ma być naprawdę blisko premiery nowego urządzenia. Na tę chwilę nie padają jednak żadne konkrety związane z datą poza tym, że jest ona bliżej niż dalej. 2024? 2025? 2026? W branży technologicznej wszystko jest relatywne i każda z tych dat może zostać potraktowana jako bliska. Ale według analityków rynkowych: jest o co walczyć. Bowiem to kategoria produktów, która w najbliższych latach ma solidnie urosnąć.

Inteligentne obrączki: rynek, który będzie się w tym niedalekiej przyszłości błyskawicznie rozrastać

I znowu wracamy do tego, że nie będzie to pierwszy raz, kiedy Apple wprowadza na rynek innowacyjny produkt. Inteligentne obrączki już istnieją, niejako oficjalnie zapowiedział taki produkt również Samsung. Na tę chwilę to jednak dość niszowa sprawa, która nie cieszy się specjalnym zainteresowaniem. Ale to właśnie pozycja wspomnianych gigantów ma szansę to zmienić. I według analityków rynek wart w 20 milionów dolarów w 2023 roku, ma urosnąć do 200 milionów w 2031 — czyli raptem osiem lat.