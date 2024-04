W dzisiejszych czasach mamy dostęp do całego szeregu rozmaitych narzędzi które pozwalają nam monitorować... Właściwie wszystko. Od jakości powietrza, przez nasz wysiłek, o informacjach że świata nie wspominając. I choć dużo mówi się o tym jak to jesteśmy bombardowani powiadomieniami zewsząd, to akurat dzisiejsza propozycja aplikacji jest jedną z tych, której faktycznie warto pozwolić wysyłać nam powiadomienia. Chodzi o nasze bezpieczeństwo.

Aplikacja poinformuje Cię o wycofanych produktach

Zakupy to nasz chleb powszedni. I choć przy okazji wizyt w popularnych sieciach sklepów regularnie można trafić na informacje o wycofanych produktach, wielu z nas nie zwraca na to większej uwagi i po prostu je mija. Błąd. To że znikają z półek sklepowych nie jest dziełem przypadku. Nierzadko możemy je wciąż mieć w naszych spiżarniach czy też korzystać na co dzień, narażając się na potencjalne niebezpieczeństwo. Dlatego warto zadbać o wygodny dostęp do takich informacji. Dla dobra nas samych, a także naszych najbliższych.

I właśnie w tym pomoże nam aplikacja foodAlert

foodAlert to aplikacja, która powiadomi Cię za każdym razem gdy nowy produkt zostanie wycofany ze sklepów przez Główny Inspektorat Sanitarny. Instalując foodAlert na swoim telefonie, czujesz się bezpieczniej i robisz zakupy bez obaw o to, że przez przypadek zakupisz produkt, który mógłby być niebezpieczny dla twojego zdrowia. Zainstaluj foodAlert i otrzymuj ostrzeżenia sanepidu za darmo.

Zasada jej działania jest idealna w swojej prostocie. Ot, po jej uruchomieniu czekać będzie na nas lista wycofanych ze sklepów produktów posegregowane chronologicznie. Już na ekranie głównym widzimy stopień zagrożenia w trzystopniowej skali. Po otwarciu danego produktu, czeka na nas więcej informacji. Wśród nich: opis zagrożenia, datę wycofania, nazwę sklepu, numer partii produktów oraz importera. Na końcu zaś czekają na nas zalecenia związane z tym jak dalej postępować. Dodatkowo, apka pozwala przeglądać także te produkty, które zostały wycofane już wcześniej. Ułatwia to weryfikację poprzednich zakupów i umożliwia zwrócenie uwagi na pozbycie się niebezpiecznej żywności nabytem w przeszłości ze swojego życia.

To jedna z tych aplikacji które są idealne w swojej prostocie. Co prawda twórcy mogliby pokusić się o filtrowanie (czy to typem produktów, czy siecią sklepów) — ale już teraz jest jednym z tych narzędzi, które mogą okazać się niezwykle pomocne. I zadbają o nasze zdrowie. Ogromny plus za opcję otrzymywania informacji o wycofywaniu produktów za pośrednictwem powiadomień, dzięki czemu nie przegapimy żadnych nowości. Na całe szczęście to nie jest tak, że takich produktów są dziesiątki każdego dnia. Najczęściej nowe wpisy pojawiają się raz na kilka dni, przez co mamy większe szanse że nje będziemy ich mimowolnie ignorować.

Aplikacja foodAlert dostępna jest za darmo na platformie Google Play (Android) oraz w App Store (iOS, iPadOS).