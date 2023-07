W dobie szybkiego tempa życia i ciągłego rozwoju technologicznego, coraz więcej osób poszukuje innowacyjnych sposobów dbania o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Na szczęście, świat technologii oferuje szeroki wybór gadżetów, które mogą znacząco wspomóc nasze wysiłki na drodze do zdrowszego stylu życia. Nowoczesne technologiczne rozwiązania są projektowane w celu ułatwienia nam śledzenia, analizowania i doskonalenia naszego stanu zdrowia.

Smartwatche

Można pokusić się o stwierdzenie, że smartwatche stanowią pewnego rodzaju rewolucję w dziedzinie technologicznych gadżetów wspomagających dbanie o zdrowie. Inteligentne zegarki, wyposażone w zaawansowane funkcje i sensory, stają się niezastąpionym narzędziem dla osób dążących do utrzymania aktywnego stylu życia i monitorowania swojego stanu zdrowia. Nowoczesne smartwatche pozwalają między innymi na monitorowanie aktywności fizycznej, pomiar tętna i monitorowanie kondycji, monitorowanie snu, powiadomienia o zdrowiu i przypomnienia oraz ekosystem aplikacji zdrowotnych i treningowych.

Smartbandy

Źródło: Huawei

Smartbandy to kolejna kategoria technologicznych gadżetów, które w znaczący sposób przyczyniają się do dbania o nasze zdrowie. Te małe urządzenia, noszone na nadgarstku, są prawdziwym wsparciem dla aktywnych osób, które monitorują swoją kondycję i utrzymują zdrowy styl życia. Smartbandy to „mniejszy” odpowiednik inteligentnych zegarków.

Sensory do mierzenia cukru

Źródło: Depositphotos

Sensory to ogromna pomoc dla diabetyków, lecz przede wszystkim technologia, która pozwala na stałe śledzenie poziomu cukru we krwi. Dzięki temu nie wiążą się z codziennym nakłuwaniem palców — niezbędne są jednak “plastry”, które niestety i tak ingerują w nasze ciało. Sensor wymienia się raz na około dwa tygodnie i jest to proces podobny do zmiany wkłucia w pompie insulinowej. Sensor kontroluje cukier 24 godziny na dobę i wymaga zaledwie przyłożenia małego urządzenia do ramienia (również przez bluzę czy kurtkę) lub nawet niczego, żeby wyświetlić poziom cukru — pozwala to na badanie dokładnych wykresów przez całą dobę i wyciąganie zdecydowanie dalej idących wniosków.

Oczyszczacze powietrza

Oczyszczacze powietrza to innowacyjne gadżety, które odgrywają kluczową rolę w dbaniu o nasze zdrowie poprzez poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie tymi urządzeniami ze względu na rosnące problemy z zanieczyszczeniem powietrza w wielu regionach świata — korzysta się z tego w szpitalach, domach opieki czy nawet w mieszkaniach w dużych miastach, gdzie jest problem ze smogiem. Oczyszczacze powietrza zapewniają filtrację cząstek i alergenów, redukcję zanieczyszczeń chemicznych, eliminację bakterii i wirusów oraz monitorowanie jakości powietrza.

Gadżety wykrywające upadki

Źródło: Depositphotos

Gadżety wykrywające upadki są nowoczesnymi rozwiązaniami, które mają istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa osób starszych i innych grup, które są bardziej narażone na upadki. Urządzenia noszone na ciele lub umieszczone blisko użytkownika służą do monitorowania i reagowania w przypadku nagłego upadku. Gadżety wykrywające upadki często są wyposażone w funkcje powiadomień, które informują bliskich lub opiekunów o potencjalnym incydencie, a niektóre są wyposażone w funkcje lokalizacyjne, które umożliwiają śledzenie położenia osoby w czasie rzeczywistym. Przede wszystkim jednak gadżety wykrywające upadki dają osobom starszym i ich rodzinom poczucie większego bezpieczeństwa i niezależności.

Inteligentne wagi

Inteligentne wagi to udogodnienie, które nie tylko mierzy naszą wagę, ale także oferuje szereg funkcji i możliwości, które pomagają dbać o zdrowie i osiągać cele związane z kondycją fizyczną. Podstawową funkcją inteligentnych wag jest dokładne mierzenie naszej wagi. Dzięki precyzyjnym czujnikom i technologiom pomiarowym, możemy monitorować naszą wagę w czasie rzeczywistym i śledzić jej zmiany w dłuższej perspektywie. To pozwala na kontrolę masy ciała i utrzymanie zdrowego zakresu wagi. Do tego dochodzi analiza składu ciała, monitorowanie postępów i powiadomienia i cele zdrowotne.

Inteligentne organizery do leków

Źródło: Joom

Inteligentne organizery do tabletek to nowoczesne urządzenia, które pomagają skutecznie zarządzać naszymi lekami i suplementami, zapewniając regularność i dokładność przyjmowania dawek. Inteligentne organizery do tabletek umożliwiają zaprogramowanie harmonogramu dawek. Możemy ustawić konkretne godziny przyjmowania leków i suplementów, a organizery będą nas o tym przypominać za pomocą powiadomień dźwiękowych, wibracji lub światełek. Do tego przypomnienia o uzupełnieniu zapasów, monitoring spożycia leków oraz powiadomienia dla opiekunów.

Narzędzia do czyszczenia uszu

Inteligentne gadżety do czyszczenia uszu, takie jak na przykład Bebird N3 Pro, to innowacyjne urządzenia, które umożliwiają skuteczne i bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń i woskowiny z uszu. Dzięki zaawansowanym technologiom, inteligentne gadżety do czyszczenia uszu zapewniają precyzyjne i delikatne usuwanie zanieczyszczeń. Wyposażone w małe kamery HD i oświetlenie LED, umożliwiają dokładne oglądanie wnętrza ucha i skuteczne czyszczenie trudno dostępnych obszarów. Do tego warto zaznaczyć, że podłączając je do naszego smartfona lub innego urządzenia za pomocą Bluetooth, możemy skorzystać z dedykowanej aplikacji, aby kontrolować funkcje urządzenia i oglądać obraz z kamery.

Robotyczne ramię

Źródło: Depositphotos

Narzędzia wyposażone w technologię robotycznego ramienia to zaawansowane urządzenia, które umożliwiają precyzyjne i zautomatyzowane wykonywanie różnych zadań. Pozwala to między innymi na bardziej precyzyjny montaż, produkcję, automatyzację linii produkcyjnych czy ulepszenia w chirurgii i medycynie. Narzędzia z robotycznymi ramionami są również przydatne w wykonywaniu zadań w trudno dostępnych obszarach. Mogą być stosowane do inspekcji, napraw, a nawet konserwacji w miejscach, do których trudno jest dotrzeć dla człowieka, na przykład wewnątrz rurociągów, w tunelach czy na wysokościach. Robotyczne ramiona mogą być również wykorzystywane w celu udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Mogą być programowane do wykonywania prostych czynności, takich jak podawanie przedmiotów, asystowanie w codziennych zadaniach domowych czy rehabilitacji.

Inteligentne narzędzia do pielęgnacji skóry

Źródło: Depositphotos

Narzędzia do pielęgnacji skóry, takie jak na przykład SolaWave 4-in-1, to zaawansowane gadżety, które oferują różnorodne funkcje i technologie, aby zapewnić kompleksową pielęgnację skóry. Mowa między innymi o oczyszczaniu skóry, stymulacji krążenia krwi, zwiększeniu wchłaniania produktów pielęgnacyjnych, redukcji widoczności zmarszczek i drobnych linii oraz terapii cieplnej i chłodzącej.

Stock Image from Depositphotos