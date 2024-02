Przebadali zegarki z funkcją mierzenia cukru. Wyniki mówią o nich wszystko

Glukometr z funkcją mierzenia cukru? Niestety to nadal jest wyłącznie melodia przyszłości, co potwierdziło właśnie FDA.

Smartwatch z funkcją mierzenia cukru we krwi to marzenie wszystkich diabetyków

Od kilku dobrych lat największe firmy pracują nad smartwatchami, które mają zostać wyposażone w specjalny sensor do mierzenia cukru we krwi. Jak to ma działać? Według dotychczasowych informacji, zegarki te miałyby wykorzystywać promieniowanie podczerwone. Taki sensor miałby zostać umieszczony z tyłu zegarka i pozwoliłby na bezinwazyjne mierzenie cukru. Zegarek stale by monitorował poziom glikemii we krwi, zapisując całą historię, co pozwoliłoby na zgromadzenie kolosalnej ilości danych. Całość odbywałaby się bez żadnego naszego dodatkowego udziału, nakłuwania palców, zakładania sensorów na ramię i przede wszystkim — bez krwi.

Taka wizja faktycznie jest piękna i kusząca. Wystarczy założyć zegarek na rękę i wszelkie problemy cukrzyków znikną. Oczywiście, jest nieco wątpliwości w tej kwestii — w końcu nigdy nie mieliśmy do czynienia ze sprzętem mierzącym cukier na podczerwień, bez krwi. Nie możemy być zatem pewni, że będziemy mogli temu systemowi bezgranicznie zaufać — na początku konieczna będzie weryfikacja, jak to się ma do odczytów ze sprawdzonych już glukometrów. Szczególnie, że większość firm tworzących smartwatche, na każdym kroku zaznacza również, że ich produkty nie są urządzeniami medycznymi — a w przypadku osób chorujących, wiarygodny wynik jest niesamowicie istotny.

Smartwatche z funkcją mierzenia cukru… już istnieją?

W różnych sklepach internetowych od jakiegoś czasu można jednak znaleźć smartwatche, które TEORETYCZNIE mają funkcję mierzenia cukru we krwi. Co prawda sam fakt, że żadna duża firma tego nie oferuje, a jest to dostępne tylko w dość tanich zegarkach nieznanych firm, powinien zapalać u nas czerwoną lampkę; ale w sieci można znaleźć sporo osób, które były tym podekscytowane i wierzyły, że to może działać.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków ostatecznie rozwiała jednak wątpliwości. FDA na swojej stronie oficjalnie ostrzega konsumentów, pacjentów, opiekunów i podmioty świadczące opiekę zdrowotną przed zagrożeniami związanymi z używaniem inteligentnych zegarków lub inteligentnych pierścieni, które rzekomo mierzą poziom glukozy we krwi bez przekłuwania skóry. Urządzenia te — co należy zaznaczyć — różnią się od aplikacji na smartwatche, które wyświetlają dane z zatwierdzonych przez FDA urządzeń do pomiaru poziomu glukozy we krwi, które nakłuwają skórę, takich jak CGM. FDA nie zatwierdziło jeszcze żadnego smartwatcha ani inteligentnego pierścienia przeznaczonego do samodzielnego pomiaru lub oszacowania poziomu glukozy we krwi.

To nie są żarty

Jak już poniekąd wspomniałem, w przypadku osób chorych na cukrzycę, niedokładne pomiary poziomu glukozy we krwi mogą prowadzić do błędów w leczeniu cukrzycy, w tym przyjęcia niewłaściwej dawki insuliny czy innych leków, które mogą szybko obniżyć poziom glukozy we krwi. Przyjmowanie zbyt dużej ilości tych leków może szybko doprowadzić do niebezpiecznie niskiego poziomu glukozy, co prowadzi do splątania psychicznego, śpiączki lub nawet śmierci w ciągu kilku godzin. To naprawdę nie są żarty. FDA apeluje:

Źródło: Medtronic

Nie kupuj ani nie używaj inteligentnych zegarków ani inteligentnych pierścieni, które rzekomo mierzą poziom glukozy we krwi. Urządzenia te mogą być sprzedawane za pośrednictwem internetowych platform handlowych lub bezpośrednio od sprzedawców. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo i skuteczność tych urządzeń nie zostały sprawdzone przez FDA, a korzystanie z tych urządzeń może skutkować niedokładnymi pomiarami poziomu glukozy we krwi. Jeśli Twoja opieka medyczna zależy od dokładnych pomiarów poziomu glukozy we krwi, porozmawiaj ze swoim lekarzem o urządzeniu odpowiednim do Twoich potrzeb, zatwierdzonym przez FDA.

Źródło: FDA

Grafika wyróżniająca: Depositphotos