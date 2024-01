Nieinwazyjny glukometr z reklamy to ściema! Niestety...

Nieinwazyjny glukometr szansą na lepsze jutro dla wielu ludzi

Na łamach Antyweb wielokrotnie wspominałem już o tym, jak nieinwazyjny glukometr jest ważną i potrzebną rewolucją. Pomimo tego, że technologia idzie do przodu, to stale jedyne możliwości wykonania pomiaru cukru są inwazyjne. Zwykłe glukometry wymagają nakłucia palców kilka razy dziennie, co jest bolesne i zwyczajnie przeszkadza w życiu codziennym — i wiem to z autopsji.

Źródło: Depositphotos

Istnieją również sensory, które są metodą półinwazyjną, co nie wiąże się z codziennym nakłuwaniem palców. Niezbędne są jednak „plastry”, które i tak ingerują w nasze ciało. Chociaż jest to rozwiązanie zdecydowanie wygodniejsze i lepsze dla osób chorych na cukrzycę, gdyż kontroluje cukier 24 godziny na dobę, to nie jest ono refundowane w Polsce i wiąże się z ogromnymi miesięcznymi kosztami, na które większość osób nie jest w stanie sobie pozwolić. Z tego względu mnóstwo osób nadal korzysta z tradycyjnych, lecz zdecydowanie przestarzałych już, klasycznych glukometrów.

Medtronic Polska zabiera głos w sprawie fałszywych reklam

Niektórzy mogli w mediach społecznościowych zobaczyć reklamę nieinwazyjnego glukometru od Medtronic — jednej z najbardziej znanych firm związanych z leczeniem cukrzycy — lecz niestety nie jest to prawda. Medtronic Polska wydało dziś oficjalny komunikat, który jest następujący:

Źródło: Depositphotos

W ostatnim czasie Medtronic zidentyfikował na platformach społecznościowych i zakupowych, w tym na Facebooku wprowadzającą w błąd reklamę, która fałszywie używa naszej marki do promowania "nieinwazyjnego glukometru”. W trosce o dobro i bezpieczeństwo pacjentów, Medtronic Poland informuje, że to urządzenie nie jest w żaden sposób powiązane z firmą Medtronic. Nasze produkty są dostępne wyłącznie w oficjalnych i/lub autoryzowanych punktach sprzedaży. Wspomniana reklama pochodzi z nieznanych źródeł i zawiera link do zakupu nieznanego urządzenia. Medtronic podjął działania, aby poinformować odpowiednie organy oraz platformy społecznościowe i zakupowe o tej nieuczciwej reklamie oraz poprosić o jej usunięcie.

Źródło: Medtronic Polska

Stock Image from Depositphotos