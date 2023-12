Rewolucja w walce z cukrzycą? Ta jedna rzecz całkowicie zmienia zasady gry!

Insulina jest podstawą w leczeniu cukrzycy

Każda osoba chorująca na cukrzycę typu 1 kilka razy dziennie musi przyjmować insulinę, regulując swój poziom cukru we krwi, ze względu na to, że organizm osób chorych na cukrzycę naturalnie nie produkuje tego hormonu. Dawkowanie jest jednak zależne od naprawdę wielu czynników — przyjmowanych posiłków, wysiłku fizycznego, ale nawet stresu, samopoczucia, przeziębienia i wiele więcej. Kontrolowanie dawkowania insuliny nie jest więc zadaniem prostym, ale niezwykle odpowiedzialnym.

Źródło: Depositphotos

Peny insulinowe to najbardziej dostępna i podstawowa forma przyjmowania insuliny przez diabetyków. Pierwsze peny powstały dopiero pod koniec lat 80., chociaż w Polsce bardziej dostępne stały się nieco później. Wcześniej cukrzycy znali jedynie zwykłe fiolki i strzykawki, które w żaden sposób nie były dokładne i wiązały się ze sporym dyskomfortem podawania leku. Mimo wszystko po dziś dzień są one najzwyklejszym sposobem na podawanie tego leku. Lepiej działa pompa, szczególnie w połączeniu z modułami które mierzą cukier bez przerwy i wysyłają do niej dane, jednak to i tak nie zastąpi nam trzustki — wszystko cukrzyk musi robić ręcznie. Ale właśnie wymyślono coś, co może to zmienić.

Inteligentna insulina to rewolucja w leczeniu cukrzycy

Trwają prace nad „inteligentną insuliną”, która ma znacznie wpłynąć na wygodę życia diabetyków. Nowa forma insuliny ma sprawić, że osoby chorujące na cukrzycę typu 1 będą wstrzykiwać ją rzadziej, lecz zapewni ona kontrolę poziomu glukozy we krwi przez dłuższy czas — insulina sama będzie reagować na poziom glukozy we krwi w odpowiedni sposób. Jak podaje Ars Technica, zespół z Uniwersytetu Zhejiang w Chinach opublikował niedawno badanie dokumentujące ulepszony inteligentny system insulinowy. Ich insulina była w stanie regulować poziom glukozy we krwi przez tydzień u myszy i miniaturowych świń z cukrzycą po pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym.

Źródło: Depositphotos

Warto jednak tutaj zaznaczyć, że na ten moment testowano to tylko na małych zwierzętach — nowego rodzaju insuliny nie przyjął jeszcze żaden człowiek. Niemniej jednak, wyniki dotychczasowych badań są naprawdę obiecujące.

Jak działa taka insulina?

Inteligentna insulina opiera się na formie insuliny modyfikowanej kwasem glukonowym, która tworzy kompleks z polimerem poprzez wiązania chemiczne i silne przyciąganie elektrostatyczne. Kiedy insulina zostaje uwięziona w polimerze, jej funkcja sygnalizacyjna zostaje zablokowana, co pozwala na podanie tygodniowej dawki insuliny w pojedynczym wstrzyknięciu bez ryzyka przedawkowania.

Źródło: Depositphotos

Kluczowy jest fakt, że struktury chemiczne glukozy i kwasu glukonowego są do siebie podobne. To sprawia, że te dwie cząsteczki wiążą się w bardzo podobny sposób. Kiedy glukoza spotyka się z kompleksem insulina-polimer, może wyprzeć część insuliny i utworzyć własne wiązania chemiczne z polimerem. System ten naśladuje naturalny proces zachodzący w organizmie, podczas którego w odpowiedzi na glukozę uwalniana jest także insulina. Steve Bain, dyrektor kliniczny Jednostki Badań nad Cukrzycą na Uniwersytecie w Swansea, powiedział Ars Technice:

Teoretycznie [inteligentna insulina jest] niezwykle ważna dla przyszłości. To byłaby zmiana zasad gry.

Zachwycające wyniki testów

Inteligentną insulinę przetestowano do tej pory na pięciu myszach i trzech miniaturowych świniach. Miniaturowe świnie są często wykorzystywane w takich testach, gdyż jest to model zwierzęcy fizjologicznie bardziej podobny do człowieka. Jedna z trzech miniaturowych świń otrzymała nieco niższą dawkę inteligentnej insuliny, a pozostałe dwie otrzymały wyższą dawkę.

Najlepszą reakcję wykazała świnia z najmniejszą dawką, gdyż jej poziom glukozy we krwi był ściśle kontrolowany i powracał do wzorowej wartości po posiłkach — lecz warto mieć na uwadze, że miała ona również najniższy poziom glukozy we krwi przed leczeniem. U pozostałych dwóch świń poziom glukozy był wyższy, niż u obserwowanych zdrowych zwierząt, lecz mimo to był znacznie obniżony w porównaniu z poziomem przed przyjęciem leku. We wszystkich przypadkach jednak wszystkie efekty były długotrwałe; co ciekawe, lepszą regulację poziomu cukru można było zaobserwować tydzień po przyjęciu leku.

Źródło: Depositphotos

Mimo zadowalających wyników, należy jednak pamiętać, że to dopiero początek — nie jest niestety przesądzone, że u ludzi będzie to działać tak samo dobrze. Trwają jednak nad tym intensywne badania, a już teraz mamy do czynienia z prawdziwym przełomem. Inteligentna insulina to nadzieja na lepsze jutro dla wszystkich diabetyków i niezwykle ekscytujący projekt.

Źródło: Ars Technica

Stock Image from Depositphotos