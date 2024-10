Unikalny zegarek Garmin już w sprzedaży. Dwóch takich samych nie kupicie

Jeśli powstrzymujecie się przed zakupem smartwatcha, bo według was to nudne zegarki, które nie wyróżniają się niczym ciekawym, przez ten model zmienicie zdanie. Na rynku właśnie zadebiutował Garmin Marq Adventurer drugiej generacji w unikalnej wersji Damascus Steel Edition. To zegarek, który szokuje nie tylko ceną.

Nie tak dawno temu w sklepach pojawiła się najnowsza odsłona najpopularniejszej linii zegarków Garmin - Fenix 8. Producent nie ma jednak zamiaru spoczywać na laurach, dlatego właśnie uzupełnił portfolio o kolejny bardzo ciekawy produkt. Ci, którzy niezbyt orientują się w ofercie Garmina, mogą serii Marq nie kojarzyć. To zegarki, które do funkcji sportowych znanych z popularnych zegarków tego producenta dokładają coś więcej. Tym czymś jest jakość wykonania z absolutnie najwyższej półki. Naturalnie, wiąże się to z koniecznością wydania na zakup zegarka sporo większej gotówki. Czy warto? Jeśli cenicie sobie unikalność i chcecie nosić zegarek z przeświadczeniem, że drugi taki sam nie istnieje, zdecydowanie tak.

Garmin Marq Adventurer (2 gen) Damascus Steel Edition – starożytna i współczesna technologia w jednym

Zegarek, który właśnie pojawił się w ofercie Garmina, łączy w sobie dwie epoki, które dzieli wiele setek lat. Obudowa zegarka Garmin Marq Adventurer (2 gen) Damascus Steel Edition została wykonana ze stali damasceńskiej. To właśnie starożytne rzemiosło (zegarki wykonywane są ręcznie) sprawia, że do rąk użytkowników trafia produkt o niespotykanej trwałości. Ręczny proces produkcyjny to również gwarancja, że nie ma dwóch identycznych zegarków. Każdy wyróżnia się unikalnym, niepowtarzalnym wzorem, co znacząco zwiększa jego wartość.





We wnętrzu z damasceńskiej stali i szafirowego szkła umieszczono wszystko to, co w zegarkach Garmina najlepsze. Między innymi technologię SATIQ zapewniającą bardzo wysoką dokładność pozycjonowania, zachowując przy tym odpowiednio niskie zużycie baterii zegarka. To m.in. dzięki niej zegarek może pracować na baterii nawet przez 16 dni w trybie gestów i do 6 dni w trybie ciągłego włączenia.

Naturalnie nie zabrakło funkcji zdrowotnych. Garmin Marq Adventurer (2 gen) Damascus Steel Edition jest w stanie monitorować aklimatyzację użytkownika na danej wysokości, pomóc w planowaniu odpoczynku, by uniknąć uczucia jet lagu czy ocenić jakość snu.

Wyjątkowy zegarek w wyjątkowej cenie

Ile trzeba zapłacić za zegarek Garmin Marq Adventurer (2 gen) Damascus Steel Edition? Jak łatwo się domyślić, niemało. Wersja ze stali damasceńskiej kosztuje dokładnie 13 979 złotych. Próżno szukać jej w internecie. Dostępna będzie wyłącznie u wyselekcjonowanych partnerów marki Garmin.





14 tysięcy złotych za smartwatcha to wydatek, na który może sobie pozwolić wyłącznie bardzo wąskie grono zamożnych entuzjastów. Z pewnością jednak znajdą się również tacy. Więcej informacji o tym wyjątkowym smartwatchu znaleźć można na stronie internetowej producenta.