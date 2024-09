Premiera kilkunastu modeli zegarków z rodziny Fenix 8 miała miejsce ledwie dwa tygodnie temu, a tu już pojawiają się plotki o nowych produktach amerykańskiego giganta, które miałyby zadebiutować w najbliższych miesiącach. Co jeszcze ciekawsze, podobno mają też należeć do rodziny Fenix 8.

Garmin Fenix 8 z MicroLED

Garmin zachowuje mniej więcej stały cykl wydawniczy swoich zegarków i trzyma się go już od kilku lat. W takim wypadku seria Fenix 8 Pro powinna pojawić się najwcześniej za rok, dodając ponownie coś więcej od siebie niż mamy w serii Fenix 8. Okazuje się jednak, że na wersje Pro możemy poczekać znacznie krócej. Tak przynajmniej ma wskazywać poniższy screenshot z aplikacji Garmin Connect, gdzie podobno w kodzie ukryte są już zegarki Fenix 8 Pro 47 mm i 51 mm oraz całkiem nowy Fenix 8 MicroLED. Ten ostatni może być szczególnie ciekawą propozycją i wielkim zaskoczeniem, bo jak do tej pory nikomu, nawet Apple, nie udało się ujarzmić technologii MicroLED na masową skalę.

Nie byłby to jednak pierwszy raz kiedy Garmin nas zaskakuje. Obecność ekranu AMOLED w zegarkach z rodziny Fenix 8 była sporym zaskoczeniem. Do tej pory to seria Epix miała tego typu ekran i podobne techniczne możliwości. Teraz wygląda na to, że Epix 2 Pro nie dostanie już swoje następcy, bo jego rolę przejął Fenix 8, który dostępny jest w ponad 10 różnych wersjach. Trudno też obecnie spekulować co więcej może zaoferować Fenix 8 Pro, raczej trudno oczekiwać aby miał pojawić się nowy sensor Garmin Elevate 6, który dałby jakieś nowe możliwości pomiaru parametrów zdrowotnych i wydajnościowych. Znamienny jest jednak fakt, że nowy zegarek ma być dostępny tylko w wersji 47 mm i 51 mm.

Jednak dla mnie najciekawiej prezentuje się model z wyświetlaczem MicroLED. Taki ekran ma sporo zalet, łącząc poniekąd wszystko co najlepsze w technologii MIP oraz AMOLED. Powinien być w stanie zaoferować wysoką jasność i większą rozdzielczość niż MIP, a przy tym mniejsze zużycie energii niż AMOLED. Pytanie tylko czy to faktycznie plan Garmina, czy tylko przeróbka graficzna, bo nie mamy obecnie żadnego innego potwierdzenia, że Garmin pracuje nad tymi zegarkami. Pewnie faktycznie tak jest, ale ich obecność w aplikacji wskazywałaby na rychłą premierę, a trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić aby Fenix 8 Pro miał się pojawić jeszcze w tym roku. Pozostaje nam tylko poczekać i liczyć na to, że plotki znajdą potwierdzenie w rzeczywistości.

