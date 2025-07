Tanio, ale z klasą: Najlepsze smartwatche do 500 zł

Szukasz smartwatcha do 500 zł? Wybraliśmy pięć modeli, które mimo stosunkowo niskiej ceny, zaskakują funkcjami, dokładnością pomiarów i czasem pracy. Zobacz, co faktycznie warto kupić.

Smartwatch do 500 złotych

Smartwatche na naszych nadgarstkach to już nic zaskakującego. Inteligentne zegarki to dziś powszechne narzędzie do ogarniania zdrowia, powiadomień i aktywności. Co ważne, wcale nie trzeba wydawać na nie fortuny. W tym artykule przyglądamy się kilku najciekawszym modelom dostępnym na rynku, za które zapłacimy maks. 500 złotych. Mimo niskiej ceny potrafią całkiem sporo.

Reklama

Jeszcze kilka lat temu smartwatch w tej cenie był bardziej zabawką niż praktycznym narzędziem. Dziś sytuacja się zmienia – modele do 500 zł coraz częściej oferują ekrany AMOLED, rozmowy przez Bluetooth, GPS i pomiary zdrowotne, których nie powstydziłby się sprzęt za 2–3 razy tyle. Nie każdy tani smartwatch to okazja, ale poniższe propozycje to dobry kompromis pomiędzy ceną, a funkcjonalnością.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite – maksimum za minimum

Cena: ok. 195 zł

Redmi Watch 5 Lite to sprzęt zaskakujący, zwłaszcza jeśli chodzi o ekran – prawie 2 cale AMOLED-u z jasnością 600 nitów to poziom, którego nie spodziewamy się po zegarku za te pieniądze. Producent zapewnia też, że możemy liczyć na 18 dni pracy na jednym ładowaniu, bez potrzeby zabawy w tryb oszczędzania.

Na plus zdecydowanie pełny moduł GNSS – z aż pięcioma systemami pozycjonowania, co sprawia, że śledzenie aktywności działa niezależnie od telefonu. Mamy też ponad 150 trybów sportowych i monitoring zdrowia (tętno, sen, stres, SpO₂). Zegarek pozwala nawet na prowadzenie rozmów – choć jakość mikrofonu raczej nie zastąpi słuchawek. Ale hej, mamy tu funkcję, która jeszcze niedawno była zarezerwowana tylko dla modeli za co najmniej tysiaka.

Samsung Galaxy Fit 3 – opaska, czy już zegarek?

Cena: od 160 zł

Galaxy Fit 3 balansuje na granicy smartbanda i smartwatcha, ale niech nie zwiedzie Was jego smukła forma. Z aluminiową obudową i dużym, czytelnym ekranem AMOLED 1,6” wygląda naprawdę dobrze, a przy tym jest bardzo lekki (18,5 g).

Do 13 dni pracy i szybkie ładowanie (65% w 30 minut) robią różnicę na co dzień. Samsung dorzucił ponad 100 trybów treningowych, z automatycznym rozpoznawaniem popularnych aktywności. Wreszcie pojawiło się też pływanie, więc można bez stresu zabrać go na basen. Funkcje zdrowotne są właściwie takie jak wszędzie w opcji "podstawowej" – czujnik tętna z alertami, saturacja, analiza snu z podziałem na fazy. Zabrakło rozmów Bluetooth, ale za to mamy naprawdę przyzwoite wykonanie. To dobry wybór, jeśli zależy Ci na czymś lekkim i precyzyjnym.

Reklama

Huawei Watch Fit 3 – wsparcie podczas aktywności

Cena: ok. 500 zł

Watch Fit 3 to propozycja dla tych, którzy szukają czegoś bardziej lifestyle’owego. Smukła, 9,9-milimetrowa konstrukcja i ekran AMOLED 1,82” sprawiają, że zegarek wygląda modnie, a przy tym pozostaje praktyczny.

Reklama

GPS L1 powinien działać poprawnie, choć nie ma tu jeszcze podwójnego pasma jak w droższych modelach. Nie zabrakło też systemu monitorowania zdrowia TruSense – pomiar tętna, saturacji, stresu i snu daje poczucie kontroli bez zbędnych komplikacji.

Na uwagę zasługują też animowane instrukcje rozgrzewki – to coś, co wyróżnia ten model na tle innych. Jest też funkcja rozmów przez Bluetooth, która nie zawiedzie o ile zegarek nie znajdzie się zbyt daleko od telefonu. Bateria trzyma do 10 dni, a przy trybie oszczędnym nawet dłużej. To propozycja z dobrą równowagą między stylem a funkcjonalnością.

Amazfit GTR 3 – klasyka, która się nie starzeje

Cena: ok. 350 zł

Ten model to coś dla tych, którzy nie lubią futurystycznych form – GTR 3 wygląda jak tradycyjny zegarek, ale pod okrągłą kopertą kryje sporo nowoczesnych funkcji. 1,39-calowy ekran AMOLED o zagęszczeniu pikseli n na poziomie 326 ppi dobrze się prezentuje, a aluminiowa obudowa z zakrzywionym szkłem dopełnia tę formę.

Czas pracy do 21 dni to zdecydowany wyróżnik. Mamy też 150 trybów sportowych, z automatycznym rozpoznawaniem 8 z nich. System BioTracker 3.0 zbiera komplet danych o zdrowiu – łącznie z błyskawicznym testem wszystkich parametrów, który jest gotowy w ciągu 45 sekund.

Reklama

GPS działa w oparciu o 5 systemów satelitarnych, co sprawia, że jest bardzo precyzyjny – nawet w miejskiej dżungli. Zegarek nie wspiera rozmów Bluetooth, ale jeśli Ci na tym nie zależy, dostajesz bardzo sensowny sprzęt, który nie wygląda „budżetowo”.

Xiaomi Watch 2 – średnia półka za 500 zł

Cena: ok. 500 zł

To model na pograniczu klasy budżetowej i średniej, ale w niektórych sklepach można go już dorwać za ok. 500 zł. Xiaomi Watch 2 działa na systemie Wear OS od Google, co oznacza dostęp do Google Play, map, płatności zbliżeniowych i asystenta głosowego.

Snapdragon W5 Gen 1 i 2 GB RAM zapewniają bardzo dobrą wydajność – nie powinniśmy się tu spotkać z „lagowaniem” znanym z niektórych tanich smartwatchy. Ekran 1,43” AMOLED dobrze się prezentuje, a pięciosystemowy GNSS z obsługą dwóch pasm L1+L5 robi świetną robotę, jeśli chodzi o nawigację w terenie.

Minus? Czas pracy – to tylko 65 godzin. Skromne dwa i pół dnia to niewiele, zwłaszcza że czas może się skrócić przy intensywnym użytkowaniu. Ten model to coś za coś – Wear OS daje ogromną swobodę, więc jeśli zależy Ci na rozszerzaniu funkcji smart, to jeden z niewielu zegarków z tej półki, który może ich dostarczyć.

Jaki smartwatch do 500 zł wybrać?

Jeśli szukasz zegarka z dobrym GPS-em, dużym ekranem i rozmowami, Redmi Watch 5 Lite to bezpieczny wybór. Gdy liczy się styl i animacje treningowe – Huawei Watch Fit 3. Amazfit GTR 3 to klasyczna "zegarkowa" forma z dobrą baterią, a Galaxy Fit 3 sprawdzi się u tych, którzy cenią minimalizm i dokładność. Z kolei Xiaomi Watch 2 to opcja dla fanów „pełnego Androida na nadgarstku”, niestety w tym przypadku kosztem baterii.

Na koniec ważna uwaga. Warto pamiętać, że deklarowane przez producentów czasy pracy baterii są osiągalne głównie przy ograniczonym korzystaniu z funkcji. W praktyce, przy intensywnym użytkowaniu, realny czas pracy może być krótszy o 20–40%, co jest typowe dla tej klasy urządzeń.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne.