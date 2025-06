To najlepszy smartwatch dla Androida. Teraz dostanie nową wersję

OnePlus Watch 3 to pod wieloma względami jeden z najlepszych inteligentnych zegarków na rynku. Za tydzień zadebiutuje jego nowa wersja, która powinna przypaść do gustu osobom z mniejszymi nadgarstkami.

OnePlus Watch 3 zaadresował najważniejsze bolączki inteligentnych zegarków z WearOS na pokładzie. Przede wszystkim rozprawił się z problemem zasilania, który sprawiał, że zegarek trzeba ładować niemal codziennie. W przypadku tego modelu z ładowarką możemy rozstać się nawet na 3-4 dni, co jest już bardzo sensowną wartością. Niestety zrobiono to trochę kosztem wagi. Bo o ile rozmiar z kopertą 46 mm nie jest jeszcze tak uciążliwy, to niemal 50 gram na nadgarstku już czuć. Teraz jednak i ten problem udało się rozwiązać.

OnePlus Watch 3 43 mm

Już kilka miesięcy temu firma zapowiadała, że wkrótce na rynku pojawi się nowy model zegarka i teraz wreszcie te zapowiedzi zostaną zrealizowane. 8 lipca ma zadebiutować OnePlus Watch 3 w kopercie o średnicy 43 mm, który będzie wyraźnie lżejszy niż większy brat i powinien przypaść do gustu również kobietom. Nowy model będzie ważył zaledwie 37 g, czyli o niemal 13 g mniej niż wersja 46 mm. Okupione zostanie to oczywiście nieco mniejszy wyświetlaczem, który ma mieć 1,32 cala (1,5 cala w pełnowymiarowej wersji). Nie powinno to mieć jednak większego wpływu na samą funkcjonalność zegarka oraz jego możliwości. Nie wiemy co prawda jeszcze jak pojemna będzie bateria, ale biorąc pod uwagę oczekiwania użytkowników, możemy być chyba dobrej myśli.

Pełną specyfikację zegarka poznamy w dniu premiery. Teraz w ramach zapowiedzi ujawniono tylko rozmiar oraz kilka mniej znaczących informacji. Wiadomo, że nowy OnePlus Watch 3 43 mm dostępny będzie w dwóch kolorach, srebrnym (widoczny na zdjęciu) oraz czarnym, wraz z pasującymi paskami. Jego wyświetlacz chroniony jest przez wzmocnione szkło 2.5D, które idealnie stapia się z metalową kopertą i ramką. Pojawi się także nowa funkcja nazwana "Mind and Body Evaluation", która co 30 minut mierzy stan naszego samopoczucia. Bierze przy tym pod uwagę nie tylko parametry fizyczne, ale również psychiczne (stres). W razie wykrycia niekorzystnego stanu, może nam wtedy zaproponować np. ćwiczenia oddechowe. Całość wpisuje się w szerszy aspekt dbania o lepszy "wellbeing" na przestrzeni wielu tygodni i miesięcy.

Premiera nowego zegarka zaplanowana jest na 8 lipca, wtedy też powinniśmy poznać jego cenę oraz pełną specyfikację. Można też spodziewać się promocji z okazji rozpoczęcia przedsprzedaży, więc jeśli szukacie dyskretnego zegarka z WearOS, to może to być świetna okazja aby sobie taki model sprawić. Nadal czekamy też na drugi zapowiadany model wyposażony we wbudowany modem LTE, który zapewni nam łączność ze światem niezależnie od telefonu. Informacji na temat tego modelu niestety jeszcze nie ma.

źródło: 9to5Google