Smartwatch do 2000 zł: Który model warto kupić w 2025?

Jaki smartwatch do 2000 zł wybrać w 2025 roku? Porównujemy modele takich marek, jak Apple, Huawei, Samsung i Garmin. Zobacz, co oferują i w jakich sytuacjach się sprawdzą.

Smartwatch do 2000 złotych

2000 zł to wciąż dopiero jakaś połowa stawki, jeśli chodzi o pieniądze, jakie możemy wydać na smartwatch. Na rynku nie brakuje urządzeń, które kosztują przeszło 3000 zł, ale spokojnie. Założony tu budżet spokojnie wystarczy, żeby kupić coś sensownego. W tym przedziale cenowym można już oczekiwać bardzo dobrej jakości wykonania, mocnych podzespołów i funkcji, które wychodzą daleko poza samo liczenie kroków. Warto jednak zauważyć, że to bardzo zróżnicowany segment – jedni stawiają na sport, inni na styl, jeszcze inni na niezależność od telefonu. Dobrze jest więc wiedzieć, czego tak naprawdę szukamy.

Huawei Watch 5

Cena: ok. 2000 zł

Huawei Watch 5 to zegarek, który wyraźnie podnosi poprzeczkę w kwestii monitoringu zdrowia – i to nie tylko marketingowo. Dzięki nowej technologii X-Tap potrafi mierzyć aż dziewięć parametrów, w tym EKG, HRV, sztywność tętnic czy jakość oddychania, a niektóre pomiary można wykonać z palca, co zwiększa dokładność. Do tego dochodzi algorytm TruSense, który wszystko analizuje i przedstawia w postaci raportu „Zdrowie na oku” – przydatne, gdy chcesz mieć szybki przegląd kondycji organizmu. Nie zapomniano też o sporcie – 100 trybów aktywności, GPS L1+L5 i tryby specjalistyczne dla biegaczy, golfistów i nurków (do 40 m głębokości). Zegarek obsługuje eSIM, działa do 4,5 dnia na baterii i oferuje pełne wsparcie dla NFC, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Trochę gadżet, trochę asystent, a trochę osobisty pielęgniarz – Watch 5 to sprzęt, który trudno przypisać tylko do jednej kategorii, więc jeśli szukasz czegoś uniwersalnego, warto wziąć go pod uwagę.

Cena: ok. 1800 zł

Apple jak zawsze idzie swoją drogą – nie oferuje najdłuższego czasi pracy, nie zapewnia najwyższej odporność. Jest za to bardzo dobrze zsynchronizowany z ekosystemem, w którym działają inne urządzenia z nadgryzionym jabłkiem. Właśnie dlatego, dla użytkowników iPhone'ów to jeden z najsensowniejszych wyborów. Series 10 przynosi nowy chip S10 SiP z 4-rdzeniowym Neural Engine i aż 64 GB pamięci. Wyświetlacz LTPO OLED ma teraz jasność do 2000 nitów, więc dobrze radzi sobie w pełnym słońcu. Nowością jest m.in. czujnik temperatury wody i aplikacja do sprawdzania pływów – coś, co docenią surferzy i amatorzy morza. Siri działa lokalnie, funkcja Double Tap upraszcza interakcję, a LTE (w droższym wariancie Cellular) daje niezależność od iPhone’a. Niestety – bateria to wciąż około 18 godzin pracy na jednym ładowaniu. Codzienne ładowanie jest więc wciąż bolączką użytkowników tego sprzętu.

Garmin Venu 3S

Cena: ok. 1650 zł

Garmin Venu 3S to jedna z bardziej uniwersalnych propozycji Garmina, marki, która kojarzy się nam raczej z biegaczami i entuzjastami sportów ekstremalnych. Będzie dobrym wyborem dla tych, którzy kontrolują tętno, sen, stres i kalorie. Venu 3S ma 1,2-calowy ekran AMOLED i działa nawet do 10 dni na jednym ładowaniu. Nowością jest mikrofon i głośnik, dzięki którym można rozmawiać przez zegarek. Nie ma EKG, ale za to dostajemy bardzo rozbudowany pakiet funkcji wellness: Sleep Coach z oceną jakości snu, status HRV, przypomnienia o nawodnieniu i Morning Report. Do tego ponad 30 aplikacji sportowych i baza 1600 ćwiczeń do tworzenia własnych planów treningowych. To dobry wybór dla aktywnych, którzy jeszcze nie określają się mianem "sportowych świrów".

Samsung Galaxy Watch Ultra

Cena: ok. 1800 zł

Galaxy Watch Ultra to propozycja z przeciwległego bieguna wobec Venu 3S – masywny, wytrzymały i napakowany technologiami Samsunga. Koperta z tytanu, szafirowe szkło, jasność 3000 nitów i wytrzymałość klasy wojskowej (temperatury do 55°C, wysokości do 9000 m, 10 ATM). GPS z podwójną częstotliwością i funkcja Track Back przydadzą się w terenie. Jest nawet taki bajer jak syrena alarmowa (86 dB!). AI Galaxy analizuje twoją aktywność i daje tzw. Wynik energii, a nowy czujnik BioActive z 13 diodami zapewnia dokładniejsze pomiary. Bateria? 48 godzin przy treningach, do 100 godzin w trybie oszczędzania. To jeden z tych zegarków, które nie powinny zawieść w sytuacjach ekstremalnych.

Który smartwatch do 2000 zł warto wybrać?

W tym rankingu nie ma jednego zwycięzcy. Apple Watch Series 10 wygrywa, jeśli przepadłeś(-aś) w ekosystemie Apple. Huawei Watch 5 to uniwersalny wybór pozwalający bardziej uniezaleznić się od smartfona. Garmin Venu 3S będzie najlepszy dla tych, którzy chcą żyć zdrowo i świadomie. Z kolei Galaxy Watch Ultra nie ma tu sobie równych pod względem wytrzymałości.

Wybór zależy od tego, co dla ciebie najważniejsze: elegancja, sport, autonomia czy po prostu „wszystko w jednym”. Jedno jest pewne – w tym budżecie da się kupić zegarek, który będzie nie tylko ładnym dodatkiem, ale realnym narzędziem ułatwiającym funkcjonowanie na co dzień.

