Co potrafi smartwatch za 1500 zł? Więcej niż myślisz! [RANKING]

Jaki smartwatch warto kupić do 1500 zł w 2025 roku? Porównujemy pięć modeli, które mają sens w tym budżecie. Sprawdź, co realnie oferują i który najlepiej sprawdzi się na Twoim nadgarstku.

Smartwatch do 1500 złotych

W świecie smartwatchy za 1500 zł da się znaleźć przyzwoite urządzenia – i to niezależnie od tego, czy szukasz kompana do biegania, zegarka na wyprawy w góry, czy wygodnego przedłużenia telefonu. Ten budżet to już nie “entry-level”, ale też jeszcze nie “flagowce”. Właśnie dlatego dobrze jest dokładnie sprawdzić, co oferują popularne marki i czym wyróżniają się ich smartwatche.

Reklama

Cena: ok. 1400 zł

Koperta z tytanu klasy lotniczej, szafirowe szkło, ekran AMOLED z Always-On – a wszystko lekkie, trwałe i naprawdę eleganckie. Najciekawsze jest jednak to, co pod obudową. Jak deklaruje producent HarmonyOS 5.0 wyciska z baterii aż 14 dni działania. W pakiecie mamy rozbudowane funkcje sportowe, precyzyjny GPS wspierany przez system Huawei Sunflower, tryb nurkowania do 40 metrów i obsługę płatności NFC. Działa z iOS i Androidem. To model dla tych, którzy chcą mieć “pół-flagowca” bez przekraczania budżetu 1500 zł.

Cena: ok. 1200 zł

Ten model wie co to HRV, VO₂max i Running Power, ale raczej nie założysz go do garnituru i eleganckiej koszuli. Garmin Forerunner 255 Music to raczej propozycja dla osób aktywnych, które chcą trenować z głową. Ponad 30 trybów sportowych (w tym triathlon i pływanie) treningi bazujące na tempie, codzienne sugestie – to tylko część sportowych atutów tego modelu. Dopisek "Music" też nie wziął się znikąd. Zegarek oferuje 4 GB na muzykę. Mamy też płatności Garmin Pay i baterię na maksymalnie 14 dni użytkowania (lub 30 godzin z GPS). W tej cenie trudno o bardziej "biegowy" zegarek z takim zestawem funkcji.

Amazfit T-Rex 3

Cena: ok. 1080 zł

Amazfit T-Rex 3 nie jest raczej smartwatchem dla kogoś, kto raz na tydzień zrobi rundkę po osiedlu. To sprzęt dla ludzi, którzy wychodzą z domu o świcie i wracają po zmroku – i to niekoniecznie z tej samej strony góry. Krótko mówiąc, zegarek zaprojektowany z outdoorowym sznytem. Potwierdza to 15 wojskowych testów, które przeszedł, a także takie rozwiązania jak: wodoszczelność 10 ATM, mapy offline z nawigacją "turn-by-turn", barometr i wysokościomierz. Bateria? Nawet do 27 dni normalnego użytkowania i 180 godzin GPS-u w trybie oszczędnym. Do tego AI coaching i 170 trybów sportowych.

Cena: ok. 1400 zł

Reklama

Vivoactive 6 to zegarek typu “dla każdego coś miłego”. Z jednej strony – świetny ekran AMOLED, dziesiątki profili dla różnych aktywności i nowe funkcje wellness (Body Battery z większą szczegółowością, Morning Report, inteligentny budzik). Z drugiej – obsługa Spotify offline, płatności zbliżeniowe i całkiem przyzwoita bateria na 11 dni. Nie wyróżnia się tak mocno jak Forerunner czy T-Rex, ale też nie próbuje udawać zegarka do sportów ekstremalnych. Idealny wybór dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż opaski, ale niekoniecznie potrzebują niezniszczalnego kombajnu z pięcioma różnymi systemami GPS.

Apple Watch SE 2

Cena: ok. 1000 zł

Reklama

Apple Watch SE 2 w tej cenie to wersja bez bajerów typu EKG czy Always-On Display, ale z tym, co najważniejsze – niezawodnością, integracją z iPhone’em i prostotą obsługi. Wyświetlacz Retina OLED, procesor S8 i płynne działanie aplikacji, funkcje fitness, wykrywanie wypadków, a jeśli dopłacisz, to także wersja Cellular z eSIM. Czas pracy? Około 18 godzin, więc trzeba go niestety ładować codziennie. Jeśli masz iPhone’a, zależy Ci na pełnej integracji z ekosystemem Apple i nie potrzebujesz "zegarka do lasu”, trudno będzie znaleźć coś lepszego.

Dobry smartwatch – co wybrać do 1500 zł?

W tym budżecie nie chodzi o to, żeby mieć wszystko – tylko żeby wiedzieć, co dla nas najważniejsze. Huawei Watch GT 5 Pro to elegancki multitool dla aktywnych i fanów outdooru. Garmin Forerunner 255 Music to biegowy kombajn. T-Rex 3 to zegarek survivalowy, a Vivoactive 6 łączy różne światy bez przesady w żadną stronę. Apple Watch SE 2? Opcja zarezerwowana dla użytkowników iPhone’a.

Każdy z tych modeli robi coś bardzo dobrze – pytanie tylko, czego potrzebujesz. Bo w tej klasie cenowej nie ma już miejsca na “po prostu smartwatch do wszystkiego". Żeby dokonać właściwego wyboru, najlepiej jest wiedzieć, czego potrzebujemy najbardziej na nadgarstku.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne.