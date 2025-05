Smartwatch do iPhone'a, ale nie Apple Watch – To musisz wiedzieć!

Smartwatch inny niż Apple Watch do iPhone’a – dlaczego tak, dlaczego nie

Apple Watch to naturalny wybór dla użytkowników iPhone’a – głównie dlatego, że jest najlepiej zintegrowany z iOS. Nie każdy potrzebuje jednak tej integracji albo po prostu szuka czegoś tańszego, o innym wyglądzie czy z lepszą baterią. I tu pojawia się pytanie: czy smartwatch innej marki ma sens przy iPhonie?

Smartwatche od Garmina, Samsunga, Amazfit czy Huawei coraz częściej trafiają na ręce użytkowników iPhone’ów. Z wyglądu często przypominają klasyczne zegarki, mają lepszy czas pracy na baterii, a w wielu przypadkach kosztują mniej niż Apple Watch. To jednak tylko jedna strona medalu. Drugą są ograniczenia – mniejsze możliwości interakcji z powiadomieniami, mniej aplikacji, słabsza synchronizacja z systemem Apple. W tym artykule przedstawiamy, jak naprawdę wygląda używanie smartwatcha innej marki z iPhonem.

Co przemawia za innymi smartwatchami niż Apple Watch?

Nie każdemu odpowiada design Apple Watcha – kwadratowy ekran, charakterystyczna koronka. Modele Garmina (np. Venu 3), Samsunga (Galaxy Watch 7) czy Amazfita (Active 2) oferują bardziej klasyczne formy – okrągłe koperty i bardziej "zegarkowy" design to coś, co stoi w opozycji do stylu Apple Watcha. Dla wielu osób to kwestia gustu, ale warto wiedzieć, że konkurencja dają tu większy wybór.

Czas pracy na jednym ładowaniu

To jedna z głównych przewag konkurencji. Apple Watch Series 10 trzyma około 18 godzin, Ultra 2 – do 36. Tymczasem Garmin Venu 3, czy Amazfit Balance potrafią wytrzymać około dwóch tygodni. Huawei Watch GT 5 to kolejny przykład zegarka, którego nie trzeba ładować codziennie. Dla użytkowników, którzy nie chcą włączać ładowarki co wieczór to realna zaleta.

Funkcje sportowe i zdrowotne

W wielu modelach znajdziemy zaawansowane narzędzia pomiarowe: od VO2 Max, przez Body Battery (Garmin), po szczegółowe dane dotyczące snu i stresu. Samsung i Amazfit oferują dwuzakresowy GPS i dużą liczbę trybów sportowych. Część tych funkcji pokrywa się z tym, co oferuje Apple, ale w niektórych obszarach – np. bieganie, trening siłowy – alternatywy bywają bardziej rozbudowane, o czym świadczy popularność Garminów wśród wyczynowych sportowców.

No i cena...

Apple Watch to wydatek od ok. 1700 zł wzwyż. Galaxy Watch 7 zaczyna się od 900 zł, Amazfit Active 2 można kupić za około 400–500 zł, a Garmin Venu 3 kosztuje mniej niż Apple Watch Ultra 2, mimo podobnych funkcji sportowych. Wymienione modele dają dobry stosunek ceny do możliwości – o ile akceptujemy ograniczenia związane z systemem iOS.

Dlaczego Apple Watch to najlepszy wybór do iPhone'a?

Pora na atuty Apple Watcha. Zacznijmy od integracji z ekosystemem Apple. Większość alternatywnych zegarków wyświetla powiadomienia z iOS, ale interakcja z nimi jest zdecydowanie bardziej uboga. Garmin, Amazfit, Huawei – wszędzie to samo: na Androidzie można odpisać, na iOS już nie. Samsung pozwala na więcej, ale tylko z własnymi smartfonami. Dla użytkownika Apple Watcha to zauważalna różnica w codziennym komforcie pracy z zegarkiem i telefonem.

Synchronizacja nie zawsze przebiega bezproblemowo

Apple Watch integruje się z usługą Zdrowie, aplikacjami Apple, czy płatnościami Apple Pay. Inne zegarki korzystają z własnych platform (Zepp, Garmin Connect, Huawei Health), które mogą działać dobrze, ale podczas użytkowania możemy natrafić na pewne ograniczenia. Przykład: dane o śnie z Huawei Watcha mogą nie trafić do aplikacji Zdrowie – a to już duży minus.

Mniej zaawansowanych funkcji zdrowotnych

Na iOS tylko Apple Watch wspiera EKG, pomiar temperatury ciała czy w pełni funkcjonalną detekcję bezdechu. Samsung teoretycznie ma EKG, ale nie działa z iPhone’ami. Inne zegarki zwykle ograniczają się do tętna, SpO2 i ogólnego monitorowania aktywności. Jeśli ktoś szuka narzędzia do pełnej kontroli zdrowia – musi mieć świadomość, że poza Apple ekosystem iOS stawia wyraźne granice.

Skromniejszy wybór aplikacji

App Store na Apple Watchu to dziesiątki aplikacji dostosowanych do nadgarstka – od płatności po notatki głosowe. Alternatywne systemy operacyjne – Zepp OS, HarmonyOS, Garmin Connect IQ – oferują znacznie mniej. Dla wielu osób zegarek to tylko przedłużenie smartfona, ale jeśli ktoś oczekuje rozbudowanych funkcji smart – może się rozczarować.

Apple Watch, czy konkurent bez WatchOS – oto jest pytanie!

Alternatywy dla Apple Watcha przy iPhonie jak najbardziej istnieją i mogą być sensownym wyborem. Konkurencyjne zegarki zapewniają dłuższą pracę na baterii, większy wybór kształtów i często przyzwoitą jakość za mniej pieniędzy. Trzeba jednak mieć świadomość kompromisów: ograniczone powiadomienia, słabsza integracja z systemem, brak niektórych funkcji zdrowotnych.

Jeśli zależy Ci na wyglądzie, baterii i funkcjach sportowych – warto rozważyć modele innych marek. Jeśli jednak priorytetem jest wygoda i pełna integracja z iOS – Apple Watch pozostaje najbardziej funkcjonalnym rozwiązaniem. Wybór zależy od tego, co dla Ciebie ważniejsze.