Smartwatch do 1000 zł: Te modele naprawdę mają sens!

Smartwatch do 1000 zł

Sensowne modele smartwatchów nie muszą kosztować fortuny. W budżecie do 1000 zł da się znaleźć zegarek z dobrą baterią, dokładnym GPS-em i sensownymi funkcjami zdrowotnymi. Diabeł tkwi oczywiście w szczegółach. W tym zestawieniu przyglądam się najciekawszym smartwatchom do tysiąca złotych, z różnymi systemami i dla różnych użytkowników – od tych, którzy biegają po górach, po tych, którzy po prostu chcą być mniej przyklejeni do smartfona.

Dla aktywnych: Garmin Vivoactive 5 i Venu 2S

Garmin to marka, której nie trzeba przedstawiać sportowcom. W budżecie do 1000 zł mamy dwa ciekawe modele: Vivoactive 5 i Venu 2S.

Vivoactive 5 to świeża propozycja, z ekranem AMOLED i 11 dniami działania na baterii. Ma też kilka nowości: Sleep Coach, raport poranny i funkcje dla użytkowników wózków inwalidzkich – coś, czego wcześniej nie było w tej klasie. Ograniczono jednak nieco funkcje multimedialne i nie znajdziemy tu animowanych treningów ani barometru, ale GPS, płatności zbliżeniowe i muzyka są na pokładzie.

Z kolei Venu 2S stawia na kompaktowy rozmiar i nieco bardziej „lifestylowy” wygląd. Mimo to nadal dostajemy aż 25 aplikacji sportowych z animacjami, pulsoksymetr, analizę stresu i funkcję Health Snapshot. Bateria trzyma do 11 dni, a wytrzymała obudowa daje radę w codziennym użytkowaniu. Świetna opcja dla tych, którzy chcą czegoś między sportem a lifestyle’em.

Elegancja i klasyka: Huawei Watch GT 5 i Huawei Watch Fit 4

Huawei pokazał, że potrafi robić zegarki, które nie tylko działają długo, ale i wyglądają jak z półki premium. Watch GT 5 w wersji 41 mm to opcja dla tych, którzy chcą czegoś eleganckiego – smukła koperta, niemal "biżuteryjne" detale i ładny AMOLED. Ale to nie tylko design: mamy tu ponad 100 trybów sportowych, dokładny GPS Sunflower i monitorowanie ponad 60 parametrów zdrowia. Jest też ładowanie bezprzewodowe i reverse charging – praktyczne, zwłaszcza w podróży.

Inna propozycja marki Huawei to Watch Fit 4. To nieco bardziej sportowy, ale nadal stylowy zegarek. Duży, jasny ekran AMOLED (aż 1,82”) świetnie sprawdza się w słońcu. Nie brakuje też pomiarów tętna, stresu i snu. Wersja Pro dodaje nawet EKG i specjalistyczne tryby jak nurkowanie czy golf.

Outdoor w dobrej cenie: Garmin Instinct 2

Jeśli szukasz smartwatcha do 1000 zł, który sprawdzi się w bardziej wymagających sytuacjach, to Garmin Instinct 2 będzie trafionym wyborem. To model stworzony do warunków ekstremalnych. Działa 28 dni na jednym ładowaniu (albo dłużej w wersji Solar) i oferuje wodoszczelność na poziomie 100 m. Nie ma tu niestety AMOLED-a, tylko czytelny ekran MIP, ale za to jest nawigacja wspierająca 3 systemy (GPS, GLONASS, Galileo), czujniki ABC (wysokościomierz, barometr, kompas) i funkcje SOS. Krótko mówiąc: zegarek do lasu, w góry i na nieprzewidziane sytuacje.

Nowoczesność i styl: Xiaomi Watch 2 Pro

Model Watch 2 Pro uderza w segment premium – przynajmniej jeśli chodzi o design. To zegarek dla tych, którzy chcą klasycznego wyglądu i wszystkich funkcji znanych z Wear OS. Obrotowa koronka, stalowa koperta i ekran AMOLED z Always-On to tylko początek. Pod maską pracuje Snapdragon W5+ Gen 1 i aż 2 GB RAM, co przekłada się na płynność działania i dostęp do Google Play. Można płacić Google Pay, rozmawiać z Asystentem i korzystać z map. Jest też ponad 150 trybów sportowych i dokładny GNSS z 5 systemami. Jego główna wada to bateria trzymająca 2–3 dni. Dla niektórych to za mało, ale przy takiej funkcjonalności trudno liczyć na więcej (patrz wszystkie Apple Watche od 2015 roku...).

Coś dla fanów jabłka: Apple Watch SE (2. generacji)

A skoro o nadgryzionym jabłku mowa. Jeśli jesteś w ekosystemie Apple, Watch SE 2 to jeden z najsensowniejszych wyborów w budżecie do 1000 zł. Napędzany przez chip S8, oferuje te same funkcje bezpieczeństwa co droższe modele – w tym wykrywanie wypadków czy upadków. System watchOS 11 to pełne wsparcie dla aplikacji treningowych, monitorowania snu i zdrowia serca. Jest jeden haczyk – zegarek działa tylko z iPhonem. Czas pracy to ok. 18 godzin, więc codzienne ładowanie jest koniecznością, ale rekompensuje to integracja z systemem i bezproblemowe działanie.

... i coś dla fanów Samsunga: Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 7 to zegarek, który zamyka nasz ranking i również wpisuje się w budżet "do 1000 zł". Nowy procesor Exynos W1000 zapewnia szybkie działanie Wear OS 5, a funkcja Galaxy AI z Wynikiem Energii wspiera zarządzanie aktywnością i snem. Do tego ekran Super AMOLED i szafirowe szkło. Czujnik BioActive 2.0 z 13 diodami LED daje dokładniejsze pomiary, a GPS L1+L5 pozwala biegać nawet po lesie bez obaw o dokładność trasy. Czas pracy to 2 dni – do zaakceptowania przy takich możliwościach (o tym pisałem już wcześniej), choć ładowanie co wieczór może być dla niektórych lekkim minusem.

Jaki smartwatch do 1000 zł wybrać?

Nie ma jednego „najlepszego” smartwatcha do 1000 zł – są za to różne typy użytkowników i różne potrzeby. Garmin to świetny wybór dla aktywnych i wymagających, Huawei łączy styl z funkcjonalnością, a Samsung i Xiaomi oferują najwięcej funkcji smart. Apple Watch SE 2 to z kolei rozsądna opcja dla użytkowników iPhone’ów. Jedno jest pewne – zegarki do 1000 zł w 2025 roku to już nie kompromis. To sensowny wybór, o ile wiemy, czego tak naprawdę potrzebujemy.

