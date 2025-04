Od budżetowców po górną półkę: Który smartwatch Huawei wybrać?

Który smartwatch z oferty Huawei wybrać?

Smartwatche Huawei cieszą się popularnością dzięki połączeniu funkcjonalności, designu i przystępnych cen. W 2025 roku oferta obejmuje modele dla sportowców, fanów technologii i tych, którzy szukają prostego zegarka na co dzień. Przyjrzyjmy się najciekawszym zegarkom, jakie oferuje marka. Od modeli premium, takich jak Watch Ultimate, po przystępne cenowo, jak Watch Fit 3 – każdy ma swoje mocne i słabe strony. Poniżej znajdziesz trochę informacji, które na pewno pomogą podjąć świadomą decyzję zakupowa.

Huawei Watch Ultimate – dla wymagających

Huawei Watch Ultimate to flagowy model w ofercie. Wykonany z materiałów premium, takich jak płynny metal na bazie cyrkonu, tytan i szafirowe szkło, wyróżnia się solidną konstrukcją. Jest wodoodporny do 100 metrów, co czyni go odpowiednim do nurkowania. Producent informuje, że bateria wystarcza na około 14 dni.

Funkcjonalność obejmuje zaawansowane pomiary zdrowia: tętno, EKG, saturację krwi i analizę snu. Do tego tryby sportowe, w tym mapy golfowe i funkcje dla nurków. System HarmonyOS działa płynnie, ale brak dostępu do Google Play Store ogranicza wybór aplikacji. Cena, około 2999 zł, plasuje go w segmencie premium.

Dla kogo? Dla osób szukających wytrzymałego smartwatcha z wyższej półki, które cenią jakość wykonania i funkcje outdoorowe. Warto jednak pamiętać o ograniczeniach systemu operacyjnego.

Huawei Watch GT 5 Pro – balans między ceną a możliwościami

Watch GT 5 Pro to model dla tych, którzy chcą zaawansowanych funkcji, ale w niższej cenie niż Ultimate. Dostępny w dwóch rozmiarach (46 mm i 41 mm), ma tytanową kopertę i szafirowe szkło. Wodoodporność 5 ATM pozwala na pływanie, ale nie nurkowanie głębinowe.

Smartwatch oferuje ponad 100 trybów sportowych, w tym zaawansowane analizy dla biegaczy i nurków. System TruSense monitoruje tętno, stres, ciśnienie krwi i saturację. Bateria trzyma do 14 dni w większej wersji, ale mniejsza (41 mm) działa krócej, około 7 dni. Cena zaczyna się od 1600 zł. Minusy to HarmonyOS i brak pełnej integracji z ekosystemem Google, co może być problemem dla użytkowników Androida oczekujących większej liczby aplikacji.

Dla kogo? Dla aktywnych osób, które potrzebują solidnego smartwatcha do sportu i codziennego użytku, ale nie chcą przepłacać.

Huawei Watch GT 5 – tańsza alternatywa

Huawei Watch GT 5 to bardziej przystępna wersja GT 5 Pro. Dostępny w rozmiarach 46 mm i 41 mm, waży zaledwie 35 g w mniejszym wariancie, co czyni go wygodnym dla osób z drobniejszymi nadgarstkami. Design jest klasyczny, z opcją personalizacji pasków.

Funkcje obejmują system TruSense do monitorowania zdrowia, GPS, NFC do płatności i ponad 100 trybów sportowych. Bateria wystarcza na 14 dni (7 dni w mniejszej wersji). Cena, od około 900 zł, czyni go jednym z bardziej opłacalnych modeli w ofercie Huawei. Ograniczenia są podobne jak w innych modelach: HarmonyOS i mniejsza liczba aplikacji w porównaniu do Wear OS czy watchOS.

Dla kogo? Dla osób szukających wszechstronnego smartwatcha w rozsądnej cenie, który sprawdzi się w sporcie i codziennym użytkowaniu.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition – unikalny design

Watch 4 Pro Space Edition stawia na futurystyczny design. Tytanowa koperta z powłoką DLC i szafirowe szkło zapewniają trwałość, a czerwone akcenty dodają charakteru. Ekran AMOLED 1,5 cala oferuje wysoką jakość obrazu.

Model wspiera EKG, monitorowanie snu i tętna, ale bateria (4-5 dni przy intensywnym użytkowaniu) wypada słabiej niż w serii GT. Cena, około 2200 zł, plasuje go w średniej półce. Funkcjonalność jest zbliżona do GT 5 Pro, ale design jest bardziej wyrazisty.

Dla kogo? Dla osób, które chcą smartwatcha o unikalnym wyglądzie i solidnych funkcjach, ale nie potrzebują baterii o najwyższych parametrach.

Huawei Watch Fit 3 – opcja budżetowa

Watch Fit 3 to najtańszy model w zestawieniu, kosztujący około 600 zł. Kwadratowy design przypomina Apple Watcha i oferuje ekran AMOLED 1,82 cala. Bez paska waży zaledwie 26 g przez co jest lekki i wygodny w codziennym noszeniu.

Oferuje podstawowe funkcje: monitorowanie tętna, SpO2, snu i ponad 100 trybów sportowych. GPS to duży atut, ale brak EKG i mniej precyzyjne pomiary zdrowia nie będa odpowiadały bardziej wymagającym użytkownikom. Bateria trzyma do 10 dni.

Dla kogo? Dla początkujących lub osób szukających niedrogiego smartwatcha do codziennego użytku i podstawowego monitorowania aktywności.