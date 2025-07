Te zegarki potrafią wszystko! Sprawdzamy smartwatche bez limitu cenowego.

Smartwatch bez limitu cenowego

Co potrafi smartwatch za 3000, 4000, a nawet 6000 zł? W świecie, gdzie wiele modeli oferuje podobne funkcje w różnych przedziałach cenowych, trudno zrozumieć, za co właściwie płacimy. Właśnie dlatego wzięliśmy na tapet smartwatche z najwyższej półki. Znajdziesz tu modele dla sportowców wyczynowych, miłośników technologii, osób poruszających się w trudnym terenie i tych, którzy chcą po prostu mieć najlepszy zegarek na rynku.

Garmin Fenix 8 – outdoorowy mocarz

Garmin Fenix 8 to propozycja dla osób aktywnych, które chcą mieć pełne zaplecze treningowe, zdrowotne i outdoorowe w jednym urządzeniu. Wybór wersji 43, 47 lub 51 mm pozwala dobrać model do wielkości nadgarstka i oczekiwań co do baterii – ta może działać nawet 29 dni na jednym ładowaniu. Ekran AMOLED jest czytelny w każdych warunkach, a koperta spełnia wojskowe normy odporności. Wbudowane funkcje treningowe (w tym ClimbPro, Stamina, plany siłowe czy tryb narciarski), pomiar pulsu, snu i saturacji oraz opcja prowadzenia rozmów i komend głosowych sprawiają, że zegarek nie jest tylko sportowym gadżetem, ale pełnoprawnym wsparciem w codziennym użytkowaniu. Fenix 8 wyposażono nawet w latarkę. Na jego pokładzie możemy też przechowywać ulubioną muzykę i realizować płatności zbliżeniowe. To sprzęt, który robi wszystko – i nie potrzebuje do tego telefonu.

Apple Watch Ultra 2 – flagowiec z nadgryzionym jabłkiem

Apple Watch Ultra 2 to zegarek z kategorii „na każdą sytuację”. 49-milimetrowa tytanowa koperta i wodoodporność do 40 metrów (EN13319) sugerują, że powstał dla osób uprawiających sporty ekstremalne, nurkujących lub spędzających dużo czasu w terenie. Ekran o jasności 3000 nitów jest czytelny w pełnym słońcu. Bateria oferuje do 72 h działania, co od zawsze jest niestety bolączką smartwatchy od Apple. Postawiono też na dokładność – precyzyjny GPS z podwójną częstotliwością, funkcje takie jak tempo bazowe, strefy tętna czy mierzenie kadencji oraz mocy to narzędzia, które mogą przydać się biegaczom, kolarzom i triathlonistom. W codziennym użytkowaniu smartwatch oferuje pełny monitoring zdrowia (EKG, sen, cykl menstruacyjny, temperatura, tętno), połączenia komórkowe, tłumaczenia offline i funkcję SOS. Dodatki jak aplikacja do nurkowania Oceanic+ czy funkcja „Daj znać” do informowania bliskich o dotarciu na miejsce tylko pogłębiają wrażenie, że Apple stworzyło sprzęt nie tyle sportowy, co survivalowy – ale z typową dla siebie dbałością o integrację z resztą ekosystemu.

Samsung Galaxy Watch Ultra – coś dla fanów Androida

Galaxy Watch Ultra to odpowiedź Samsunga na zegarki dla wymagających i aktywnych. Oferuje solidną obudowę, sygnał alarmowy SOS (aż 86 dB), precyzyjny GPS L1+L5 i 100 godzin pracy z trybem oszczędzania energii. Zegarek radzi sobie zarówno w mrozie, jak i przy wysokich temperaturach pustyni. Funkcje sportowe są rozbudowane – możliwa jest szybka zmiana dyscypliny, personalizacja treningów i analiza postępów. Współpraca z Galaxy AI pozwala m.in. ocenić codzienny „wynik energii” organizmu, generować automatyczne odpowiedzi w komunikatorach czy robić notatki z nagranego dźwięku. Wśród funkcji zdrowotnych znajdziemy pomiar tętna, ciśnienia, EKG, saturacji, a także analizę składu ciała BIA i śledzenie cyklu. Galaxy Watch Ultra to odpowiednik Apple Watch Ultra dla osób, które preferują ekosystem Samsunga.

Garmin Forerunner 970 – dla wymagających biegaczy

Garmin Forerunner 970 to zaawansowany smartwatch sportowy stworzony z myślą o biegaczach, którzy oczekują precyzyjnej analizy, długiego czasu pracy i zaawansowanej nawigacji. Ma jasny ekran AMOLED, szafirową soczewkę i tytanowy bezel, a mimo to pozostaje lekki. Na jednym ładowaniu działa nawet 15 dni w trybie zegarka i 26 godzin w trybie GPS. Oferuje kolorowe mapy, wielopasmowy GPS z technologią SatIQ i szereg funkcji regeneracyjnych, w tym raport poranny i wieczorny, ocenę gotowości treningowej oraz czas regeneracji. Wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają prowadzić rozmowy, a funkcje zdrowotne obejmują m.in. EKG, pomiar stresu, saturację, temperaturę skóry i cykl menstruacyjny. Forerunner 970 wyróżnia się także nowoczesnymi narzędziami do optymalizacji biegania – jak pomiar ekonomii biegu, tolerancji biegowej, VO2 max, czy strategii PacePro. Dzięki adaptacyjnym planom treningowym i funkcji symulatora startu to zegarek, który wspiera zarówno profesjonalistów, jak i bardzo ambitnych amatorów.

Garmin Enduro 3 – smartwatch nie do zajechania

Garmin Enduro 3 to zegarek sportowy klasy ultra, zaprojektowany z myślą o najdłuższych wyzwaniach i ekstremalnej wytrzymałości. Oferuje rekordową żywotność baterii – nawet do 320 godzin w trybie GPS przy ładowaniu solarnym – i jednocześnie pozostaje lekki (63 g z paskiem UltraFit). Wyposażony w wielopasmowy GPS, wbudowaną latarkę LED i mapy TopoActive, pozwala precyzyjnie nawigować po szlakach i terenach górskich. Obsługuje biegi, trekking, wspinaczkę, narciarstwo, MTB i dziesiątki innych aktywności. Zawiera funkcje regeneracji i zdrowia (VO2 max, sen, stres, EKG, pulsoksymetr, Body Battery), animowane treningi, płatności Garmin Pay i dostęp do muzyki offline.

Garmin Tactix 8 – zegarek taktyczny

Garmin Tactix 8 to jeden z najbardziej zaawansowanych zegarków taktycznych na rynku – stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują zarówno wytrzymałości, jak i specjalistycznych narzędzi. Wyposażony w jasny ekran AMOLED, tytanowy bezel i szafirowe szkło, spełnia wojskowe normy odporności i oferuje do 29 dni pracy na jednym ładowaniu. Obsługuje funkcje takie jak tryb ukrycia, noktowizja, balistyka Applied Ballistics i aktywność rucking. Pozwala na nurkowanie do 40 m oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji GPS, map topograficznych i narzędzi nawigacyjnych. Oprócz funkcji taktycznych znajdziemy tu kompleksowy monitoring zdrowia, asystenta snu, EKG, muzykę offline, płatności Garmin Pay i pełną łączność z telefonem. To narzędzie dla tych, którzy pracują i trenują w ekstremalnych warunkach – zarówno na ziemi, jak i pod wodą.

