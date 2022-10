Tryb w lipcu pilotażowo testowano w Korei, od września mogą z niego korzystać chińscy użytkownicy Samsungów. Teraz funkcja zostaje udostępniona globalnie.

O co w niej chodzi? Załóżmy, że z jakiegoś powodu musimy oddać naszego Samsunga do serwisu. Do tej pory dla bezpieczeństwa trzeba było go wyczyścić, czyli usunąć wszystkie dane i zresetować do ustawień fabrycznych. Co oczywiście wiązało się potem z koniecznością przywracania danych i ustawień z kopii zapasowej bądź konfigurowania wszystkiego ręcznie od początku. Teraz już nie trzeba będzie tego robić.

Przed oddaniem smartfona do serwisu, wystarczy jedynie wybrać tryb konserwacji w ustawieniach i ponownie uruchomić telefon. Wszystkie nasze dane osobowe, zdjęcia, dokumenty, wiadomości aplikacje znikną, a pracownik serwisu dostanie czysty telefon. Będzie mógł się na nim zalogować, ściągać potrzebne do naprawy programy itp. On również nie będzie musiał niczego potem kasować. Wszystko zostanie automatycznie usunięte, gdy właściciel wyjdzie z trybu konserwacji.

A to również będzie bardzo proste – na pulpicie będzie dedykowana temu specjalna ikona. Po jej dotknięciu trzeba się będzie uwierzytelnić odciskiem palca lub kodem PIN. Telefon uruchomi się ponownie w normalnym trybie, ze wszystkimi naszymi ustawieniami.

„Całe nasze życie jest na naszych telefonach, od informacji o karcie kredytowej po zdjęcia rodzinne. Dzięki trybowi konserwacji dajemy dodatkową gwarancję, że użytkownicy Galaxy mogą zachować swoją prywatność, nawet jeśli przekażą komuś telefon” – mwi Seungwon Shin, wiceprezes i szef zespołu ds. bezpieczeństwa w Mobile Samsung Electronics.

W pierwszej kolejności taki tryb dostaną użytkownicy modeli Galaxy S21 i 22 i jest on powiązany z wypuszczonym One UI 5. Dodawanie kolejnych urządzeń będzie trwało przez cały 2023 r., aby, jak mówi Samsung „dostępność rozszerzyła się na więcej urządzeń Galaxy”.

Źródło