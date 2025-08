Android Auto zmieni się nie do poznania. Nie ma powodów do narzekań

Google w końcu w pełni integruje swój system dynamicznych kolorów Material You z Android Auto. Użytkownicy mogą teraz cieszyć się interfejsem, który automatycznie dopasowuje swoje barwy do tapety ustawionej na smartfonie.

To co prawda mała zmiana, ale znacząco poprawia estetykę i personalizację systemu w samochodzie. Jak donosi portal 9to5Google, zmiany pojawiły się w wersji beta Android Auto oznaczonej numerkiem 14.9. Nie jest to jednak jedyny wymóg, wygląda na to, że aktualizacja jest wdrażana stopniowo po stronie serwera, więc nie wiadomo kiedy z nowych kolorów będziemy mogli cieszyć się wszyscy. Patrząc jednak na szybko postępujące zmiany, wydaje mi się, że nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

Czym jest Material You?

Material You to wprowadzony wraz z Androidem 12 język projektowania od Google, który stawia na personalizację. Jego główną cechą jest system dynamicznego kolorowania o nazwie kodowej "monet". Analizuje on kolory z tapety użytkownika i na ich podstawie tworzy paletę barw, która jest następnie stosowana w całym systemie i kompatybilnych aplikacjach. Dzięki temu interfejs staje się spójny wizualnie i unikalny dla każdego użytkownika.

Do tej pory Android Auto oferowało jedynie ograniczoną możliwość personalizacji kolorów, która nie odzwierciedlała w pełni potencjału Material You. Najnowsza aktualizacja, zauważona w wersji beta 14.9, nareszcie to zmienia. System teraz w pełni "zaciąga" motyw kolorystyczny z telefonu, aplikując go do różnych elementów interfejsu w samochodzie. Akcenty kolorystyczne pojawiają się m.in. w aplikacji Ustawienia, na powiadomieniach oraz jako delikatny odcień tła. Co istotne, zmiana tapety na telefonie niemal natychmiastowo aktualizuje wygląd Android Auto, bez konieczności ponownego podłączania urządzenia. Możecie to zobaczyć na poniższych obrazkach.

To przede wszystkim zmiana estetyczna, która sprawia, że korzystanie z Android Auto jest przyjemniejsze, a system jest mocniej spersonalizowany. Spójność wizualna między telefonem, a ekranem w samochodzie to detal, na który wielu czekało. Poza oknem ustawień, nowe odcienie kolorów widać również między innymi na powiadomieniach. Można oczekiwać, że odpowiednich akcentów doczekamy się wkrótce również w kompatybilnych aplikacjach. Google konsekwentnie wdraża Material You w kolejnych aplikacjach i elementach swojego ekosystemu, poprawiając w ten sposób znacząco jego estetykę. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie ta ekspansja miała się zatrzymać.