Spędzamy 1/3 naszego życia w smartfonach. A będzie jeszcze "gorzej"

Każdy chyba słyszał te frazesy, że "telefony zastąpiły nam komputery" i że dziś dla wielu centrum pozyskiwania informacji ze świata, kontaktu i rozrywki jest smartfon. Wielu w tym momencie zaoponuje, mówiąc, że na smartfonie nie da się przecież wykonać żadnej "realnej" pracy i komputer osobisty wciąż jest "must have" do poważniejszych zadań. I... obie strony mają tu rację. Pandemia była pierwszym momentem od lat, gdzie sprzedaż laptopów zaczęła rosnąć, co pokazało, że izolacja i praca z domu mając pod ręką tylko telefon raczej nie jest wykonalna. Z drugiej jednak strony - jako ludzkość spędzamy coraz więcej i więcej czasu ze smartfonem i najnowsze badania świetnie to pokazują.

4,8 godziny dziennie - tyle czasu patrzymy się w smartfon

Firma monitorująca działanie użytkowników - App Annie - dostarczyła właśnie bardzo ciekawy raport odnośnie tego, w jaki sposób korzystamy z naszych smartfonów. Wynika z niego przede wszystkim, że średnio dziennie spędzamy w aplikacjach 4 godziny i 48 minut, co jest wzrostem o aż 30 proc. względem tego, co było w 2019 r. Oczywiście, wyniki się różnią w zależności od regionu. Dla przykładu - w Korei Południowej, Brazylii czy Indonezji średnia ta wynosi ponad 5 godzin dziennie. Najpopularniejszą aplikacją jest, oczywiście, TikTok, który niedawno stał się popularniejszy od Google i w porównaniu do 2020 roku czas, który użytkownicy z nim spędzają wzrósł o (średnio) 90 proc. Wielce prawdopodobne, że w 2022 aplikacja dobije do 1,5 mld użytkowników na całym świecie - będzie to jedna trzecia osób z dostępem do internetu.

Warto tutaj zauważyć jedną rzecz - zarówno iOS jak i Android wdrożyły do swoich systemów narzędzie dbające o tzw. digital wellbeing, pozwalające zarządzać czasem spędzanym przy smartfonie. Jednocześnie - czas ten wzrasta w tempie, które niektórzy mogliby uznać za alarmujące. Cóż - ja radziłbym się do tego przyzwyczaić. Jak wspomniałem - coraz wiecej rzeczy "dzieje się" w smartfonie, a nowe funkcje aplikacji sprawiają, że mamy jeszcze więcej powodów, by przy nim być. Weźmy chociażby granie przez chmurę, które zamienia nasz telefon w superwydajny pecet bądź konsolę, jeżeli tylko płacimy abonament. To samo z aplikacjami do streamingu wideo, muzyki, komunikatorami czy nawet, jeżeli się uprzeć, aplikacjami do retuszu zdjęć czy tworzenia filmów. Smartfony dziś są mocne jak nigdy, a będą jeszcze mocniejsze, więc nietrudno przewidzieć, że czas przy nich spędzany będzie w przyszłości jeszcze większy.

Źródło