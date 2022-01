OnePlus 10 jest pierwszym flagowcem marki po oficjalnym ogłoszeniu przejęcia jej przez Oppo. Oczywiście, samo przejęcie to proces stopniowy, a telefony które dziś widzimy zostały zaprojektowane miesiące, jeżeli nie lata temu. Niemniej, OnePlus 10 to ważny model, a jego przyjęcie na rynku może zadecydować o tym, w którym kierunku marka pójdzie w najbliższym czasie. Niedawno pisaliśmy o tym, że Oppo wykorzystuje OnePlusa do włączenia się do walki o to, kto będzie miał jako pierwszy telefon z najnowszym procesorem. Dlatego właśnie w tym roku OnePlus 10 przyszedł znacznie wcześniej niż w poprzednich. Dziś wiemy już o nim wszystko.

OnePlus 10 - specyfikacja techniczna

6, 7 calowy wyświetlacz AMOLED, 120 Hz, 3216 x 1440 pikseli, HDR10+, Gorilla Glass Victus, jasność 1300 nitów

układ Snapdragon 8 Gen1, Adreno 730

8/12 GB RAM,

128/256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1,

brak slotu kart microSD,

Android 12 z ColorOS12 (wersja chińska)

łączność bezprzewodowa: 5G, 4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2/4GHz/5GHz, Bluetooth 5.2, NNFC. GPS/A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo

aparaty z tyłu: 48 Mpix, f/1.8, OiS, 50 Mpix, f/2.2, 150 stopni (szeroki kąt), 8 Mpix, OIS (telephoto)

aparat z przodu: 24 Mpix, f/2.4

bateria 5000 mAh, ładowanie 80 W przewodowo, 50 W bezprzewodowo,

wymiary: 163 x 73.9 x 8.55mm

waga: 200g

cena: 8/128 GB – 4699 juanów, 4699 8/256 GB – 4999 juanów, 12/256 GB – 5299 juanów

Czy warto kupić OnePlusa 10 Pro?

Patrząc na specyfikację telefonu jest kilka punktów, które przemawiają za nowym urządzeniem od BBK Electronics, a także kilka znaków zapytania. Przede wszystkim, zauważcie, że aparat szerokokątny nie tylko ma 50 Mpix (z resztą jest to ISOCELL JN1 od Samsunga), ale też - jego kąt widzenia to aż 150 stopni. Jeżeli więc ktoś lubi robić np. zdjęcia krajobrazów, raczej nie powinien być zawiedziony. Telefon bedzie mógł pochwalić się także bardzo dobrym ekranem (choć w specyfikacji nigdzie nie ma, że jest to panel z 1 mld kolorów, który stosują dziś już wszystkie superflagowce), a dzięki Snapdragonowi 8 gen. 1 nie zabraknie mu mocy. Natomiast jest kilka kwestii, które nie do końca mi pasują.

Przede wszystkim, w Chinach smartfon ten zadebiutuje z ColorOS, a nie z HydrogenOS (tamtejsza wersja OxygenOS) więc jest szansa, że i w Europie pojawi się z tym systemem. Ocena wyglądu to oczywiście kwestia gustu - mi akurat taka wyspa na aparaty zbytnio nie leży, ale trzeba przyznać, że telefon się wyróżnia. Finalnie cena tego smartfona to dokładnie tyle samo ile w przypadku mającego premierę niedawno Xiaomi 12. Są to niemal identyczne telefony, jednak Xiaomi może delikatnie wygrywać 120 W ładowaniem czy ekranem ze wspomnianym 1 mld kolorów. Który z tych modeli okaże się sukcesem? Zobaczymy, kiedy w końcu wejdą do Europy.

