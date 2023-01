Noworoczna wyprzedaż smartfonów 5G w Plusie

Jak co roku, po świątecznych promocjach przychodzi czas na noworoczne wyprzedaże, a taka ma miejsce właśnie w ramach oferty Plusa. Wybraliśmy dla Was cztery propozycje w tym zakresie, wszystkie z nich to urządzenia z obsługą najnowszej technologii 5G.

Abonament ze smartfonami 5G na 12 rat

Smartfony 5G, które wybraliśmy dostępne są w podanych niżej cenach wraz z abonamentem za 55 zł miesięcznie. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz dwa razy większy niż w standardowej ofercie limit transferu danych, na poziomie aż 60 GB w miesiącu.

Do tego, wybierając ten abonament uzyskujemy dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+ przez 2 lata - dla przypomnienia, przez stronę tej platformy zapłacilibyśmy za to 28,99 zł miesięcznie, a więc przez dwa lata zaoszczędzimy aż prawie 700 zł.



Do powyższego abonamentu w ramach noworocznej wyprzedaży Plusa, możemy dobrać smartfona Samsung Galaxy A23 5G z opłatą na start 1 zł i później w 12 ratach po 108,16 zł, co łącznie za samo urządzenie da nam koszt na poziomie 1 299,00 zł.

Samsung Galaxy A23 5G to solidne urządzenie w tej półce cenowej, napędzane wydajnym procesorem Snapdragon z 4 GB pamięci RAM oraz pamięcią wewnętrzną 64 GB, którą można rozbudować aż do 1 TB dzięki karcie microSD. Ekran o przekątnej 6,6 cala to wyświetlacz Infinity-V z technologią FHD+ i wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Flagowej serii smartfonów S22 marki Samsung nie trzeba chyba nikomu już bliżej przedstawiać, to świetne aparaty i wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, również z odświeżaniem ekranu z wysoką częstotliwością do 120 Hz. Do tego procesor wykonany w technologii 4 nm. W noworocznej wyprzedaży Plusa można wybierać spośród dwóch modeli tego smartfona - z pamięcią wewnętrzną 128 GB i 256 GB.



Pierwszy z tych modeli dostępny jest w cenie 349 zł na start i później w 12 ratach po 259,99 zł, tak więc za sam sprzęt zapłacicie tu 3 469,00 zł.



Pojemniejsza i bardziej popularna wersja Samsunga Galaxy S22 5G 256GB jest już na wyczerpaniu, ale jeszcze możecie go zakupić, również z opłatą na start w wysokości 349 zł i w 12 ratach po 274,99 zł. Razem koszt urządzenia wynosi tu 3 649,00 zł.



Ostatnia z wybranych propozycji, to średnia półka cenowa w postaci smartfona OPPO Reno7 Lite 5G 8/128GB, z procesorem Qualcomm Snapdragon 695 na pokładzie i wyposażonym w układ aparatów 64Mpix + 2Mpix + 2Mpix, dzięki któremu możecie liczyć na wysokiej jakości filmy i zdjęcia, niezależnie od pory dnia.

W abonamencie Plusa do kupienia jest on aktualnie za 199 zł na strat i w 12 ratach po 153,32 zł, co daje nam łącznie za urządzenie kwotę 2 039,00 zł

Dostęp do 5G w sieci Plusa



Sieć 5G Plusa ma najlepsze osiągi swojej sieci 5G spośród wszystkich operatorów w Polsce, co pokazują od wielu miesięcy wszystkie znane rankingi. Dla przykładu, ostatnie wyniki badań użytkowników Speedtest.pl pokazały średnią prędkość przy pobieranych danych w zasięgu sieci 5G Plusa na poziomie 139,2 Mb/s - następny w rankingu operator osiągnął wynik 72,3 Mb/s.

Z kolei w badaniach Opensignal, średnia prędkość pobieranych danych w zasięgu 5G Plusa wyniosła 121,6 Mb/s - kolejne miejsce to wynik 58,4 Mb/s, a w badaniach RFBENCHMARK było to odpowiednio 138,1 Mb/s dla Plusa i 52,2 Mb/s dla kolejnego w rankingu operatora.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.