Jakie filmy i seriale trafią do serwisu Polsat Box Go? Oto nowości

„Wotum nieufności” czyli ekranizacja political fiction Remigiusza Mroza w Polsat Box Go

Od 14 października na Polsat Box Go można już oglądać nowy serial “Wotum nieufności” nakręcony na podstawie powieści jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy Remigiusza Mroza. Scenariusz napisali Wiktor Piątkowski („Wataha”, „Gliniarze”, „Wojenne Dziewczyny”) i Joanna Kozłowska, zaś za kamerą stanął Łukasz Palkowski („Behawiorysta”, „Belfer”, „Chyłka”, „Bogowie”). Przed kamerami udało się zgromadzić nie lada obsadę, bo znaleźli się w niej Antoni Pawlicki, Katarzyna Dąbrowska, Leszek Lichota, Grzegorz Małecki, Zofia Wichłacz oraz Dorota Kolak. Serial pozwala nam zajrzeć za kulisy polskiej polityki i to w dość wyjątkowym momencie, ponieważ fotel prezydenta kraju przejmuje po raz pierwszy w historii kobieta. Nie wygrywa jednak wyborów, lecz trafia do pałacu w wyniku niecodziennych okoliczności.

Prezydent zrzeka się urzędu ze względu na stan zdrowia, lecz w ostatniej chwili będzie próbował powstrzymać ten proces. W kuluarach dzieje się jednak znacznie, znacznie więcej, ponieważ w grę wchodzą niejasne koalicje, komisja śledcza i prywatne problemy pani marszałek, która zostaje prezydentem. Całość okraszona jest aurą tajemniczości i napiętej atmosfery. Dotychczas ukazały się trzy odcinki, a kolejne będą trafiały na platformę w piątki.

Skomplikowane relacje i rodzinna codzienność w „Rodzinie na Maxa”

Drugą premierową produkcją, która już jest dostępna w Polsat Box Go jest “Rodzina na Maxa”. To będący komedią obyczajową serial z Nikodemem Rozbickim, Anną Smołowik i Ewą Kasprzyk w rolach głównych. Filarem fabuły jest rodzina, relacje pomiędzy bliskimi i problemy wynikające z codziennego życia. Niektóre z przeszkód wyrastają przed bohaterami nagle, inne przewijają się przez cały czas i wynikają z różnicy wieku partnerów. Całość pokazana jest z delikatnym przymrużeniem oka, ale trudno nie utożsamiać się z postaciami i wyzwaniami, z jakimi muszą sobie radzić. Za reżyserię odpowiada Maria Sadowska, która wcześniej nakręciła “Sztukę kochania”, “Dziewczyny z Dubaju” i “Dzień kobiet”.

Nowe polskie seriale, które będą mieć premierę w Polsat Box Go

Na tych dwóch tytułach najnowsza oferta Polsat Box Go się oczywiście nie kończy. We wrześniu zapowiedzianych zostało na tę platformę na najbliższe miesiące aż 10 nowych polskich seriali ze znanymi nazwiskami, z których część wciąż czeka na premierę. Wśród nowych projektów znalazły się tytuły takie, jak: „Lulu”, „Domek na szczęście”, „Teściowie”, „Matka”, „Sługa Narodu”, „Bracia”, „Swaci” i „Sortownia” (ten ostatni jako koprodukcja Telewizji Polsat i CANAL+Polska). Będą to produkcje sensacyjne i komediowe, a także historie romantyczne, dramatyczne oraz te opowiadające o skomplikowanych relacjach rodzinnych. Nie zdradzono wielu konkretów na temat kolejnych produkcji, ale ujawniono, kto będzie zaangażowany w ich powstawanie.

Wśród reżyserów znaleźli się Borys Lankosz, Kinga Dębska, Krzysztof Jaroszyński, Piotr Trzaskalski i Anna Kazejak, natomiast scenariusze przygotowują m. in. Igor Brejdygant i Piotr Wereśniak. Na ekranie ujrzymy natomiast takie gwiazdy, jak Cezary Pazura, Anna Dereszowska, Julia Wieniawa, Jolanta Fraszyńska, Łukasz Simlat, Olaf Lubaszenko, Olga Bołądź, Piotr Stramowski, Katarzyna Dąbrowska, Marek Siudym, Michał Czernecki oraz Nikodem Rozbicki. To oczywiście nie wszyscy, bo tych świetnych, znanych nazwisk jest dużo więcej. Dobrą wiadomością jest to, że można już w serwisie oglądać także nowe sezony znanych już wcześniej i lubianych przez widzów tytułów takich, jak: “Kuchnia 2” oraz “Komisarz Mama 4”.

Polsat Box Go Premium to filmy i seriale w jednym pakiecie

Nie samymi serialami człowiek jednak żyje, a w pakiecie filmowo-serialowym Polsat Box Go Premium za 30 zł miesięcznie znajdziemy także dłuższe metraże. Z nowości na pewno warto wymienić “Zbrodnie przyszłości”, w których zobaczymy Viggo Mortensena (“Władca pierścieni", “Green Book”) wcielającego się w artystę perfomera. Akcja filmu osadzona jest w świecie zdominowanym przez technologię, gdzie ludzkość musi sięgać po coraz to silniejsze bodźce, także poprzez zabiegi chirurgiczne i wszczepianie nowych organów. Teraz możecie sami przekonać się, czy film zasłużenie otrzymał aż 5 nominacji do Złotych Palm na festiwalu w Cannes.

Z naszego własnego podwórka pojawił się natomiast film “Na chwilę, na zawsze” w reżyserii Piotra Trzaskalskiego na podstawie scenariusza Pawła Domagały i Mirelli Zaradkiewicz. Jest to historia młodej piosenkarki, która pod wpływem alkoholu doprowadza do wypadku samochodowego. W celu wyciszenia sprawy dziewczyna jest skierowana do specjalnego ośrodka, gdzie opiekun okazuje się być jej bliższą osobą, niż ktokolwiek mógłby sądzić. W obsadzie znaleźli się m. in. Martyna Byczkowska, Ireneusz Czop i Paweł Domagała.

Polsat Box Go Premium to nie tylko filmy i seriale, ale także ponad 100 kanałów telewizyjnych, informacje, dokumenty, tytuły lifestylowe, podróżnicze, przyrodnicze, bajki i treści dla dzieci. Można go rozszerzyć także o usługę Disney+ (wtedy jego cena to 50 zł/mies.), gdzie w listopadzie zobaczymy m.in. takie nowości jak: seriale oryginalne „David Beckham: Drużyna w opałach” oraz „Willow” – serial, będący sequelem przygodowego filmu fantasy George’a Lucasa, a oprócz tego premierę będzie miała też „Rozczarowana” – kontynuacja znanego tytułu „Zaczarowana”.

Co jeszcze i na czym obejrzymy w Polsat Box Go?

Polsat Box Go to także bogata oferta sportowa – serwis oferuje dostęp aż do 20 najpopularniejszych kanałów sportowych i wielkich wydarzeń w ramach pakietu Polsat Box Go Sport (m.in. Ligę Mistrzów UEFA na Polsat Sport Premium, ligę włoską, hiszpańską, belgijską, francuską w Eleven Sports, PKO BP Ekstraklasę w Canal+ Sport3 i 4, sporty walki, tenis i wielką siatkówkę na kanałach sportowych Polsatu i wiele innych).

Z Polsat Box Go możecie skorzystać na dowolnym urządzeniu - od smartfonów, przez tablety i laptopy, a na telewizorach smartTV kończąc. Usługę pobierzecie i zainstalujecie bezpośrednio ze sklepów z aplikacjami. Pamiętajcie o dobrym internecie, który zagwarantuje płynne oglądanie bez zakłóceń. Na liście obsługiwanych platform są oczywiście najpopularniejsze systemy jak Android, iOS i HarmonyOS, a także AndroidTV, Apple TV, Amazon Fire TV i wybrane smartTV. Bez problemu możemy sterować odtwarzaniem AirPlay i Chromecastem na dużym ekranie z urządzeń mobilnych.

