Ranking prędkości internetu 5G u naszych operatorów

Zaczynamy od debiutującego rankingu internetu 5G, który to sporządzono na podstawie kilkunastu tysięcy testów. To nadal nawet nie 5% wszystkich testów przeprowadzonych w zasięgu sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile, ale już dobra wyjściowa baza do oceny jakości najnowszej technologii 5G w Polsce.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Plus 139,2 18,3 33 4 tys. Play 72,3 21,6 26 4 tys. Orange 70,3 27,1 24 1 tys. T-Mobile 66,3 25,3 28 3 tys.

Wyniki rankingu pokazują dobitnie różnice w wykorzystanych rozwiązań przez poszczególnych operatorów do udostępnienia w obecnej (tymczasowej) wersji 5G w Polsce. Orange, Play i T-Mobile swoje 5G uruchomili w posiadanym pasmie 2100 MHz, wykorzystując do tego technologię dynamicznego współdzielenia tego pasma przez użytkowników sieci 4G i 5G - Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Z kolei Plus wydzielił osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD dla użytkowników 5G, bez współdzielenia go z użytkownikami LTE.

Tak więc, od kilku miesięcy Plus utrzymuje wyraźną przewagę nad pozostałymi operatorami, osiągając obecnie w wynikach testów średnią prędkość przy pobieranych danych prędkość na poziomie niemal 140 Mb/s, czyli dwukrotnie więcej niż na kolejnych miejscach odpowiednio Play, Orange i T-Mobile.

Ranking prędkości internetu w każdej technologii u naszych operatorów

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 44 11,5 31 55 tys. Orange 43,4 11 28 61 tys. Play 42,7 11,3 30 80 tys. Plus 39,3 10,1 37 55 tys.

Przechodząc już do ogólnego rankingu, sporządzonego na podstawie 254 tysięcy pomiarów w sieciach 3G, 4G LTE i 5G naszych operatorów, najlepsze osiągi odnotowali klienci korzystający z sieci T-Mobile - średnia prędkość 44 Mb/s, niewiele gorszy wynik miał Orange - 43,4 Mb/s i Play - 42,7 Mb/s.

Na czwartym miejscu jest nadal Plus, który nie przekroczył jeszcze granicy 40 Mb/s, ale już niewiele brakuje - 39,3 Mb/s. Trzeba tu jednak wspomnieć, iż znaczący wpływ na taką średnią miały świetne wyniki w pomiarach 5G. Bez tej nowej technologii, średnia ta wyniosłaby 32 Mb/s.

Ranking prędkości światłowodów FTTH u naszych operatorów

W dwóch kolejnych rankingach internetu stacjonarnego, zaczynamy też od najszybszych łączy - światłowodów FTTH.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 257,9 80,8 11 234 tys. INEA 235,7 231,3 11 69 tys. Netia 233,2 98,6 13 26 tys. T-Mobile Stacjonarny 222,5 96,7 16 45 tys.

W tym rankingu wygrywa Orange z wynikiem 257,9 Mb/s przy średniej prędkości pobieranych danych. Uwagę zwraca tu ogromna przewaga pod względem liczby testów, ale pamietajmy, że to najszersza sieć światłowodów FTTH w Polsce, udostępnianych również pozostałym operatorom i ich klientom.

Na kolejnych miejscach znalazła się INEA z internetem symetrycznym - ponad 230 Mb/s w górę i w dół, Netia i T-Mobile Stacjonarny z nieznacznie niższymi średnimi prędkościami przy pobieranych danych.

Ranking prędkości internetu stacjonarnego u naszych operatorów

Ranking ogólny prędkości internetu stacjonarnego otwiera T-Mobile Stacjonarny z wynikiem 222,5 Mb/s, dalej mamy ponownie INEA - 208,5 Mb/s, UPC - 205,8 Mb/s i Vectra - 188,1 Mb/s.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile Stacjonarny 222,5 96,7 16 45 tys. INEA 208,5 191,1 11 93 tys. UPC 205,8 41,9 18 237 tys. Vectra 188,1 41,5 18 172 tys.

T-Mobile ma tu najlepsze osiągi z uwagi, że w swojej ofercie ma wyłącznie światłowody FTTH, czyli podobnie podbijają wynik, jak w przypadku 5G Plusa w ogólnym rankingu internetu mobilnego.



Źródło: SpeedTest.pl

