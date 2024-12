Smartfonowy trend zawitał do dronów. Takiego jeszcze nie widzieliście

Choć składane smartfony to wciąż dla wielu użytkowników tylko droga ciekawostka technologiczna, to liczby nie pozostawiają złudzeń – te nietypowe urządzenia całkiem nieźle przyjęły się na rynku, osiągając w 2023 roku sprzedaż na poziomie 15,9 milionów sztuk. Teraz ten składakowy trend wpływa na nowe wody, a konkretniej puka do drzwi segmentu niewielkich dronów. DJI – jeden z największych producentów tego typu urządzeń na świecie – niebawem wypuści na rynek nowego, składanego drona. O modelu DJI Flip wiemy coraz więcej.

Dron jak z filmu sci-fi

DJI pod koniec wakacji zaskoczył użytkowników modelem Neo, czyli najmniejszym i najlżejszym dronem w dotychczasowej ofercie (recenzja już niebawem na Antyweb) a teraz idzie o krok dalej, dzięki intrygującemu Flipowi. Pierwsze konkrety zaczęły pojawiać się już w okresie świątecznym, za sprawą Igora Bogdanova, publikującego na X przedpremierowe przecieki, które często się sprawdzają. Dowiedzieliśmy się między innymi tego, że dron będzie ważył zaledwie 249 gramów, co sprawia, że urządzenie będzie objęte minimalną liczbą restrykcji prawnych i nie będzie wymagało rejestracji.

Bateria w DJI Flip ma umożliwić utrzymywanie się w powietrzu do 31 minut, a wbudowana kamera z matrycą CMOS 1/1.3 cala będzie nagrywała wideo w 4K i 60 klatkach na sekundę (ze wsparciem HDR). W płynnym śledzeniu obiektów pomoże zaś sztuczna inteligencja.

Najbardziej interesujący ma być jednak sam wygląd drona. Przecieki zdradzają, że będzie on wyróżniać się składaną konstrukcją – to pierwsze takie urządzenie, które pozwala na złożenie śmigieł chronionych plastikową obudową, zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu dron nie tylko wygląda jak pojazd wyjęty żywcem z Gwiezdnych Wojen, ale też jawi się jako sprzęt łatwy w transporcie.

Pierwszy taki dron FPV

Po świętach pojawiły się nowe informacje na temat DJI Flip. Numery rejestracyjne drona zdradzają, że będzie należał do kategorii FPV, a to oznacza, że umożliwi transmisję wideo z perspektywy pierwszej osoby, po skorzystaniu z kompatybilnych gogli. DJI Flip ma też korzystać z Cellular Dongle 2, czyli urządzenia, umożliwiającego podłączenie drona do sieci komórkowej, co poprawia zasięg i stabilność transmisji danych

Dodatkowo dowiedzieliśmy się także, że dron zostanie wypuszczony na rynek z opcjonalnym zestawem Fly More Combo z bateriami, śmigłami i etui podróżnym. W sprzedaży będzie także specjalny hub, zdolny do naładowania dwóch baterii w 45 minut z mocą 65 W. A co z ceną? Ta oczywiście nie jest jeszcze potwierdzona, ale według przecieków dron ma zostać wyceniony na około 439 euro, czyli niespełna 1900 zł.

Stock image from Depositphotos