Wraca polski hit. Drugi sezon odkryje nowe tajemnice

Jeśli lubicie kryminały i skandynawskie klimaty, to nowy sezon "Krwi" może być w sam raz czymś dla Was. Kiedy i gdzie będzie można obejrzeć nowe odcinki?

Produkcja powróci, by kontynuować mroczną i intrygującą historię rodzinnych tajemnic, które prowadzą do kolejnych tragedii. Widzowie oraz krytycy, którzy docenili serial i znali go za jeden z najmocniejszych dramatów ostatnich lat, z pewnością oczekują na rozwinięcie fabuły. Jednocześnie pojawiają się nowe sekrety, których wyjaśnienie wcale nie musi zapewnić pozytywnego zakończenia spraw. To polska adaptacja irlandzkiego pierwowzoru "Blood" uznana przez "The Guardian" za jedno z najmocniejszych dramatów ostatnich lat.

"Krew" to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych, o tematach, które zwykło się ukrywać. Oprócz wątku kryminalnego, serial ukazuje także wiele psychologicznych problemów, takich jak rywalizacja między rodzeństwem, romans, kłamstwa i małżeńskie zawirowania, to wszystko rozgrywające się w małym, dusznym miasteczku. Reżyserem "Krwii" jest Marcin Ziębiński, znany m.in. z takich produkcji jak "Znaki" czy "Banksterzy". Produkcję na zlecenie Telewizji Polsat przygotowało Polot Media. Pierwszy sezon serialu, który opowiadał o tajemniczej śmierci matki, zyskał uznanie widzów i krytyków za minimalistyczny klimat oraz doskonałą grę aktorską.

Krew 2. sezon - kiedy premiera? Zwiastun

W nowych odcinkach ponownie zobaczymy Katarzynę Z. Michalską, Ireneusza Czopa oraz Kamila Kulę w głównych rolach. Dołączają do nich takie znane postaci jak Maciej Musiałowski, Olaf Lubaszenko i Monika Krzywkowska, więc obsada nowej serii będzie naprawdę mocna, bo pojawiają się w niej młode talenty i doceniane gwiazdy.

Fabuła skupia się na Jerzym Gajewskim (Ireneusz Czop), który po wyjściu z więzienia próbuje zmienić swoje życie. Niestety, jego córka Alicja (Katarzyna Z. Michalska), pozornie wzorowa matka i żona, szybko znajduje się w poważnych kłopotach. Sezon drugi psychologicznego thrillera "Krew" będzie dostępny od 5 kwietnia na platformie Polsat Box Go.