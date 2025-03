Apple Watch sprawi, że już nigdzie się nie spóźnisz. Nadchodzi ważna zmiana

Najświeższa aktualizacja do Apple Watcha zbliża się wielkimi krokami, ale nim dojdzie do jej udostępnienia wszystkim użytkownikom, prędzej mamy okazję spojrzeć na jej niepełną wersję. To właśnie dzięki niej, światło dzienne ujrzała istotna informacja o zmianie, którą wielu doceni.

Apple Watch sprawi, że już nigdzie się nie spóźnisz! Potrzebna zmiana nadchodzi

Apple Watch to jedno z tych narzędzi, których na co dzień nie bardzo się potrzebuje. Sprawa zmienia się wtedy, kiedy z jakiegoś powodu wejdziemy w posiadanie smartwatcha i na własnej skórze się przekonamy o jego przydatności. Wtedy często nie ma już odwrotu i pozostanie z nami na zawsze. W tym czasie zaczną jednak wychodzić niuanse i zaczniemy sobie życzyć, żeby pewne aspekty były lepsze. Tak jak ten, który nadchodzi dla fanów Apple.

Zaskakująco to nie dzwonienie i odbieranie wiadomości jest prawdopodobnie najważniejszą funkcją smartwatcha, lecz budzik! Na tę chwilę, każdy Apple Watch, jeżeli jest uruchomiony w trybie cichym, budzi swoich użytkowników przy pomocy wibracji. Zgodnie z nazwą trybu, robi to po cichu i delikatnie wybudza. Najwyraźniej nie każdemu to wystarcza, bo ma się właśnie ta cecha zmienić i jeżeli tego chcemy – zadzwoni.

To właśnie w notatkach nadchodzącej aktualizacji watchOS 11.4, można dostrzec opcję opisującą umożliwienie przedarcia się dźwięku budzika podczas uruchomionego trybu cichego. Oznacza to po prostu, że nasz smartwatch zostanie zamieniony w klasyczny budzik, który wyrwie nas ze słodkiego snu z prawdziwym impetem.

Z jednej strony wydaje się to być całkowicie wbrew logice, w końcu po coś się ten tryb cichy włącza. Z drugiej jednak to wciąż będzie tylko opcjonalna rzecz i łatwo sobie jest wyobrazić scenariusze, gdy zdrowy rozsądek zostanie nadpisany obawą, że potrzebujemy dodatkowego czynnika, który na 100% zagwarantuje nasze wybudzenie. Czy funkcja się przyjmie, dowiemy się za kilka tygodni.

Źródło: 9to5mac