Smartfony OPPO A17 dużo taniej w Biedronce (kody)

Sprawdziłem cenę smartfona OPPO A17 u operatorów, u których kupicie go za 799 zł, ale także w Media Expert, gdzie wprawdzie też jest promocja, ale w tym sklepie dostępne są w cenie 699 zł - w Biedronce jest jeszcze taniej.

Sklep internetowy Biedronka Home pozwoli marce OPPO na dotarcie do szerokiego grona konsumentów, którzy poszukują nowych technologii w wysokim stosunku jakości do ceny. Co więcej, klienci Biedronka Home mogą liczyć na to, że produkty OPPO będą dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Oferta produktów marki OPPO w sklepie Biedronka Home będzie rozwijana sukcesywnie. W pierwszej kolejności w ofercie sieci dostępne będą budżetowe smartfony z Serii A oraz wybrane urządzenia IoT.

Na tę chwilę w sklepie Biedronka Home dostępne są tylko smartfony OPPO A17 w kolorze czarnym i niebieskim. Podczas składania zamówienia wystarczy wprowadzić w formularzu kod promocji TELE150, by z ceny regularnej w wysokości 799 zł, obniżyć koszt zakupu tego telefonu o 150 zł do 649 zł.



Na stronie jest też opcja zakupu słuchawek OPPO Enco Buds2 - na tę chwilę niedostępna, ale warto odwiedzać co jakiś czas ten link, być może pojawi się i to urządzenie, w cenie obniżonej ze 179 zł do 99 zł - tutaj kod promocyjny to OPPO80. Co jeszcze ważne, nie dojdą Wam tu koszty dostawy, bo ta w tym przypadku będzie darmowa.

Źródło: OPPO/Biedronka Home