Prosty czujnik może pomóc w walce z cukrzycą. Twój smartfon ma go od dawna!

Smartfony mają mnóstwo czujników, które — jak udowodniono — można wykorzystać w naprawdę różnych celach. Nie inaczej jest z kompasami, czy też magnetometrami, które zasadniczo służą do określania kierunku ziemskiego pola magnetycznego. Zespół naukowców z National Institute of Standards and Technology postanowił wykorzystać je w zupełnie nowy sposób.

Badacze z NIST opracowali technikę, która pozwala wykorzystać magnetometr telefonu komórkowego do pomiaru stężenia glukozy z naprawdę sporą dokładnością. Co więcej, można jej użyć ponadto do szybkiego i niedrogiego pomiaru wielu innych parametrów — nie tylko medycznych, ale i środowiskowych.

W ramach badania, które stanowi swoisty proof-of-concept metody badacze umieścili w niewielkim zbiorniczku przytwierdzonym do telefonu testowany roztwór oraz hydrożelowy pasek. W tej metodzie hydrożel jest materiałem reagującym na obecność glukozy lub zmiany pH — umożliwia on pomiar stężenia glukozy poprzez mierzenie jego objętości (hydrożelowy pasek kurczy się lub rozszerza w zależności od stężenia glukozy, lub pH). Ponadto, w tym materiale umieszczono aktywne magnetycznie cząstki — to z kolei pozwoliło na śledzenie zmian w sile pola, co pozwoliło na precyzyjne pomiary nawet przy okazji bardzo niewielkich stężeń.

Opracowane przez naukowców hydrożele są stosunkowo łatwe w produkcji i niedrogie — to zaś sprawia, że ta metoda może stać się dostępna dla szerokiego grona użytkowników. Dodatkowo, zastosowanie magnetometru w połączeniu z tymi materiałami otwiera nowe możliwości nie tylko w diagnostyce cukrzycy, ale także w monitorowaniu wielu innych rzeczy, łącznie z określaniem stężeń zanieczyszczeń w środowisku.

W dalszych badaniach nad tą metodą naukowcy skupią się na poprawie dokładności pomiarów, co umożliwi jeszcze niższych stężeń testowanych substancji, czy też tych zupełnie nowych. Jednym z kluczowych wyzwań będzie opracowanie metody masowej produkcji pasków hydrożelowych oraz zapewnienie im odpowiedniej trwałości. Naukowcy twierdzą jednak, że wszystkie te wyzwania nie są szczególnie trudne do pokonania i wkrótce powinniśmy usłyszeć o większej liczbie zastosowań tego wynalazku. Wygląda więc na to, że smartfony mogą wkrótce otrzymać całkiem nowe akcesoria, które będą w stanie skutecznie określać stężenia różnych substancji konkretnych roztworach.

Zastosowanie magnetometrów telefonów komórkowych do pomiaru stężenia glukozy, czy innych substancji może zapewnić całym rzeszom użytkowników dokładne wskazania przy okazji ich atrakcyjnej ceny. Naukowcy udowadniają tym samym, że telefony komórkowe to naprawdę uniwersalne narzędzia — mamy je przy sobie niemalże zawsze. Odkrycia takie, jak to mówią nam wprost: smartfony to urządzenia potężniejsze, niż się nam czasami wydaje.