Promocja Allego Smart! Roczny abonament kupisz teraz taniej

Allegro Smart! to abonament który cieszy się wielką popularnością wśród użytkowników platformy. Nikogo nie powinno to szokować: przywileje które za nim idą (ze szczególnym uwzględnieniem darmowych dostaw i zwrotów) to element, który użytkownicy wyjątkowo sobie cenią.

I choć na co dzień opłaty abonamentowe nie zwalają z nóg — teraz wszyscy użytkownicy którzy nie mają wykupionej usługi mogą ją nabyć jeszcze taniej!

Abonament Allegro Smart! jeszcze taniej. Roczna subskrypcja za 49,90 zł

Do 29. września 2024 trwa promocja, w ramach której wszyscy użytkownicy serwisu Allegro mają szansę wykupić abonament Smart! w promocyjnej cenie - 49,90 zł. Regularna cena abonamentu wynosi 59,90 zł. Oszczędności może nie są zawrotne, ale bez wątpienia godne uwagi — tym bardziej, że mowa tu o rocznym dostępie do abonamentu i całym szeregu przywilejów z nim związanych.

Wśród najważniejszych bez wątpienia są darmowa i szybka dostawa (przy minimalnej kwocie zamówienia za 45 zł — do automatów paczkowych i punktów odbioru, za 65 zł dla dostaw kurierem) oraz darmowe zwroty . Poza nimi jednak abonenci Allegro Smart! mają także opcję skorzystania ze specjalnych ofert i zniżek w całym szeregu kategorii. A wisienką na torcie pozostaje wygodna płatność podzielona na 2 raty z Allegro Pay — i to bez żadnych dodatkowych opłat, RRSO 0%.

Kto może skorzystać z promocyjnej oferty na abonament Allegro Smart?

Promocja na Allegro Smart! dostępna jest dla wszystkich użytkowników, którzy nie mają obecnie aktywnego abonamentu Smart! Aby go wykupić należy zalogować się do serwisu i przejść do dedykowanej smartowi sekcji!