"Letnie Parowanie" - tak Orange nazwał nowy konkurs w swojej aplikacji Mój Orange, zarówno dla klientów ofert na abonament, jak i ofert na kartę. Do wygrania w kolejnych etapach są smartfony Samsung S24, Samsung S23 FE, Z Flip 6 i HONOR Magic Lite6, słuchawki Samsung Buds 3 Pro i Honor Earbuds X6 oraz bony na zakupy na Allegro.

I Runda ( 5.08 – 11.08. 2024 ) – 1x telefon Samsung S 24 256 GB, 1x słuchawki Samsung Buds 3 Pro, 8x kod rabatowy Allegro o wartości 100 zł.

II Runda (12.08 – 18.08. 2024) – 1x telefon HONOR Magic6 Lite, 1x słuchawki HONOR Earbuds X6, 8x kod rabatowy Allegro o wartości 100 zł.

III Runda ( 19.08 – 25.08. 2024) - 1x telefon Samsung S 23FE 128 GB, 1x słuchawki Samsung Buds 3 Pro, 8 x kod rabatowy Allegro o wartości 100 zł.

IV Runda ( 26.08 – 1.09. 2024) - 1x telefon HONOR Magic6 Lite, 1x słuchawki Honor Earbuds X6, 8x kod rabatowy Allegro o wartości 100 zł.

V Runda ( 2.09 - 8.09. 2024) - 1x telefon HONOR Magic6 Lite, 1x słuchawki Honor Earbuds X6, 8x kod rabatowy Allegro o wartości 100 zł.

VI Runda ( 9.09 – 15.09) - 1x telefon Samsung Z Flip 6 128 GB, 1x słuchawki Samsung Buds 3 Pro, 8x kod rabatowy Allegro o wartości 100 zł.

Co trzeba zrobić, by wygrać jedną z powyższych nagród? Wziąć udział i wykazać się nie lada refleksem i pamięcią, bo to popularna gra Memory, w której to trzeba możliwie jak najszybciej odkryć dwie pasujące do siebie karty.

Gra dostępna jest w zakładce Dla Ciebie, a więc wymaga wyrażenia zgód marketingowych. I Runda rozpoczęła się o godzinie 10 dzisiaj, a na ten moment najlepszy wynik to 12,9 sekundy, a 10. miejsce, premiowane jeszcze nagrodą to wynik 15,2 sekundy.

Co ważne, I Runda trwa do 23:59 11 sierpnia, ale mamy nieograniczoną liczbę prób, w odstępach 30 minutowych po każdej zakończonej próbie, więc nie poddawajcie się. Osobiście mam jeszcze sporo do udoskonalenia, by zbliżyć się do czołowej, wygrywającej dziesiątki. Śmiało, możecie też pochwalić się w komentarzach tutaj swoimi wynikami.

Źródło: Blog Orange.

