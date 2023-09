Technics EAH-AZ40M2 - recenzja. Średnia półka słuchawek w solidnym wydaniu

Nowa słuchawki Technics ze średniej półki. Do ideału brakuje, ale to bardzo solidna propozycja... ze swoimi zaletami i wadami.

Rynek słuchawek dokanałowych jest niezwykle dynamiczny. W ostatnich pięciu latach zalały go setki modeli od najrozmaitszych producentów — na nudę narzekać się... po prostu nie da. Wiele z nich ma jednak wspólny mianownik zmuszający użytkowników do regularnej wymiany sprzętu: zużywające się baterie. Dlatego mimo, że jest w czym wybierać i przebierać, wielu klientów regularnie wraca do sprawdzania co nowego i wartego uwagi pojawiło się na półkach sklepowych w ostatnim czasie. Taka to już specyfika sprzętu. Doskonale rozumiem, że z jednej strony: trudno regularnie co dwa lata inwestować w najwyższą półkę. Z drugiej strony: ta niska jest... najzwyczajniej w świecie niesatysfakcjonująca. I tutaj z pomocą przychodzi nam ta będąca pomiędzy. Średniaki to ulubieńcy publiczności, i to właśnie na tej półce cenowej plasują się nowe słuchawki Panasonic Technics EAH-AZ40M2.

Panasonic Technics EAH-AZ40M2 - specyfikacja techniczna

Przetwornik (średnica w mm) 6 mm

Pasmo przenoszenia 20 Hz–40 kHz (LDAC 96 kHz / 990 kb/s)

Mikrofon Monofoniczny, mikrofon MEMS

Czas odtwarzania przy zasilaniu bateryjnym (LDAC) Słuchawki Około 3,5 godz. (WŁ. NC)

Około 4 godz. (WYŁ. NC) Słuchawki z etui z ładowarką Około 12 godz. (WŁ. NC)

Około 14 godz. (WYŁ. NC)

Czas odtwarzania przy zasilaniu bateryjnym (AAC) Słuchawki Około 5,5 godz. (WŁ. NC)

Około 7 godz. (WYŁ. NC) Słuchawki z etui z ładowarką Około 18 godz. (WŁ. NC)

Około 24 godz. (WYŁ. NC)

Czas ładowania (25°C) Słuchawki Około 2,0 godzin Etui z ładowarką / USB Około 2,5 godzin Etui z ładowarką / Qi *Z certyfikowaną ładowarką Qi - Słuchawki z etui z ładowarką / USB Około 3,0 godzin Słuchawki z etui z ładowarką / Qi *Z certyfikowaną ładowarką Qi -

Szybkie ładowanie (15 minut, AAC) Słuchawki Około 60 minut (WŁ. NC)

Czas czuwania Słuchawki Około 9,5 godz. (WŁ. NC),

Około 20 godz. (WYŁ. NC,

automatyczne wyłączanie zasilania nie działa)

Wymiary (szer. x wys. x gł.) Słuchawki *z wkładką douszną w rozmiarze M Około 22 mm x 26 mm x 24 mm Etui z ładowarką Około 68 mm x 33 mm x 28 mm

Masa Słuchawki (tylko jedna strona: L i P są takie same) Około 5 g (5,10 g) Etui z ładowarką Około 35 g

Akcesoria standardowe Przewód ładujący USB: Około 0,2 m

(Wtyczka wejściowa: kształt USB typu A,

wtyczka wyjściowa: kształt USB typu C),

Zestaw wkładek dousznych: XS, S, M, L

(zamocowane w rozmiarze M).



Technologia bezprzewodowa Bluetooth® Version 5.3 Obsługiwane profile A2DP, AVRCP, HSP, HFP Kodek SBC, AAC, LDAC Zasięg działania Do 10 m Multi-Point Tak (Połączenie z maksymalnie 3 urządzeniami jednocześnie.) Multiparowanie Tak (Połączenie z maksymalnie 10 urządzeniami.)

Odporność na działanie wody Odpowiednik IPX4 (tylko słuchawki)

Podwójna hybrydowa redukcja szumów Tak (tylko sprzężenie w przód).



Panasonic Technics EAH-AZ40M2 - wygląd i wykonanie

Nowe słuchawki Technics to jedna z tych konstrukcji, które bierze się w dłoń i... po prostu się je lubi. Solidnie wykonane etui z tworzywa sztucznego robi bardzo dobre wrażenie. Słuchawki zresztą też — a co ważniejsze, bardzo dobrze leżą w uszach. Producent zadbał o cztery warianty końcówek (XS, S, M oraz L), które mają trafić w gusta wszystkich użytkowników. Ja okazałem się tym najbardziej standardowym — i średni rozmiar idealnie się w moim przypadku sprawdził. Co ważne: mimo długich sesji w słuchawkach, pozostawały one wygodne i komfortowe. Dla użytkowników droższych modeli producenta: warto zauważyć, że są też one nieco lżejsze od starszego rodzeństwa.

Jakość dźwięku, wsparcie kodeków i praca na co dzień

Słuchawki Technics EAH-AZ40M2 to średnia półka cenowa i... naprawdę solidna półka w kontekście jakości dźwięku. Dźwięk jest czysty niezależnie od gatunku muzycznego — wszystko brzmi po prostu dobrze. Wykorzystane tu przetworniki 6 mm bardzo dobrze sprawdzają się w akcji. Lojalnie jednak uprzedzam, że miłośnicy mocniejszych basów mogą być nieco zawiedzeni — te pozostają domeną droższych modeli. Nieco polepsza sytuację ustawienie equalizera na opcję Bass+ lub Super Bass+. Na pochwałę zasługuje wsparcie nawet w tym modelu kodeku LDAC, co przekłada się na wsparcie wysokiej jakości odtwarzanej muzyki. Ponadto posiadają także wsparcie dla SBC oraz AAC. W dedykowanej słuchawkom aplikacji czekają na nas dziesiątki ustawień — od kwestii związanych z aktywacją ANC, przez ustawienia equalizera, na opcji wyszukiwania zagubionych słuchawek kończąc.

Niestety, choć o jakości odtwarzania mogę powiedzieć wiele dobrego, to... tego samego nie mogę powiedzieć o jakości mikrofonów. W zamkniętym pomieszczeniu - jest średnio, ale poprawnie. Na dworze słuchawki okazały się kompletnie nie do użytku pod kątem rozmów. Druga strona nieustannie narzekała na jakość.

Jako, że mowa tu o słuchawkach ze średniej półki cenowej, to aktywna redukcja szumów jest również... średnia. Nie oczekujcie wyników tak spektakularnych jak high-endowe rozwiązania rynkowe, ale myślę, że dla lwiej części użytkowników korzystających z tego trybu podczas miejskich spacerów - okaże się ona pomocna. Choć sam w lwiej części korzystałem z... trybu, który pozwalał mi zachować kontakt z otoczeniem. Słuchawki Panasonic oferują w tym zakresie dwie opcje "przechwytywania" zewnętrznych dźwięków — mniej lub bardziej precyzyjne. Tutaj intensywność możemy już dostosować do naszych potrzeb i widzimisię.

Sporym atutem Panasonic Technics EAH-AZ40M2 jest także wsparcie multipoint, który pozwala podłączyć do trzech urządzeń jednocześnie. Jakkolwiek chcielibyśmy czarować — nie działa to tak dobrze jak systemowe rozwiązania natywne u Apple czy Samsunga, ale lepszy rydz niż nic...

Czas pracy i ładowanie

W przypadku bezprzewodowych słuchawek jednym z kluczowych pytań jest: jak długo działają na jednym ładowaniu? W pełni naładowane słuchawki działały około 5 godzin na średniej głośności z włączonym trybem transparentności, pozwalającym mi słyszeć co dzieje się dookoła mnie. Kolejnych kilkanaście zapewniało w pełni naładowane etui — co jest w mojej opinii naprawdę solidnym wynikiem. I trudno mi sobie wyobrazić, by standardowi użytkownicy potrzebowali czegoś więcej.

Słuchawki Panasonic Technics EAH-AZ40M2 posiadają opcję szybkiego ładowania, które pozwoli naładować etui do pełna w około 2,5 godziny. Niestety — naładujemy je wyłącznie za pośrednictwem kabla (z końcówką USB typu C). Bowiem etui nie posiada funkcji ładowania bezprzewodowego, co dla wielu może okazać się nie do przeskoczenia. Dla mnie brak ten okazał się rozczarowujący i dość kłopotliwy — bowiem od lat to jedyna forma, w jakiej zdarza mi się ładować tego typu akcesoria. Jeżeli jednak dla was nie będzie to stanowiło większego problemu, to myślę, że pozostałe parametry są więcej niż satysfakcjonujące.

Średnia półka w bardzo dobrym wydaniu

Średnia półka na rynku elektroniki potrafi być najbardziej intrygującą... i kłopotliwą zarazem. Wszystko rozbija się tak naprawdę o cenę. Opisywane słuchawki Technics EAH-AZ40M2 można znaleźć w polskich sklepach za 599 złotych. Nie jest to mała kwota, ale też na tle "wysokiej półki" — akceptowalna. Trudno wymagać od słuchawek cudów, tym bardziej, że producent ma w swojej ofercie droższe i lepsze pod wieloma względami rodzeństwo. To jednak solidna propozycja która dla wielu okaże się więcej niż wystarczającą. Jeżeli jednak szukacie dobrych słuchawek do rozmów poza domem czy z wybitnym ANC — to bez wątpienia nie ten adres...

Sprzęt do testów wysłała firma Panasonic