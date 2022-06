Słuchawki sportowe: jakie wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Słuchawki do telefonu to wielu z nas akcesorium, bez którego nie wyobrażamy sobie codziennych aktywności. To z nimi sprzątamy, ćwiczymy i spacerujemy. To one coraz częściej zastępują nam głośniki, to za ich pośrednictwem prowadzimy rozmowy telefoniczne i stały się nieodłącznym kompanem smartfona. To także idealny kompan podczas codziennych ćwiczeń.

Słuchawki do sportu - na co zwrócić uwagę?

Często pojawia się pytanie: które słuchawki są najlepsze do codziennych ćwiczeń? Na co warto zwrócić uwagę przed zakupem, aby później nie żałować wyboru? Sporo w tym osobistych preferencji związanych z typem słuchawek jakie preferują sami użytkownicy (nauszne, douszne, dokanałowe?) — ale nie tylko. Bowiem są aktywności, przy których należy mieć na uwadze także inne aspekty — i to nie tylko te związane z technologią.

Oczywiście najbardziej kłopotliwymi i wymagającymi pozostają słuchawki do pływania. Tam nie wystarczy przecież powszechnie obecny certyfikat IPX4, który ochroni urządzenie przed zachlapaniem czy zalaniem. Niezbędna jest najwyższa klasa wodoszczelności - IPX7. Jego obecność gwarantuje, że słuchawki będą odporne na wnikanie doń wody oraz wilgoci. Większość modeli dostosowanych do pracy pod wodą spokojnie sprawdzi się w basenach, gdzie nie zanurzamy się głębiej niż na 3 metry — i nie ma dodatkowych wyzwań w postaci np. słonej wody. Ogromnym atutem w przypadku słuchawek do pływania jest odpowiednio dopasowany kształt. Opływowy (by wygodnie korzystało się z nich w czepku), przylegający do ucha i odpowiednio uszczelniony — aby woda nie dostawała się do ucha. Wybierając słuchawki do pływania - warto też rozważyć urządzenia z którymi będziemy je łączyć. Zasięg połączeń bezprzewodowych Bluetooth to raptem kilka metrów — co może okazać się niewystarczające na większych basenach przy chęci pozostawienia urządzeń poza wodą. Możemy oczywiście skorzystać z odtwarzania muzyki za pośrednictwem zegarka czy innego urządzenia albo specjalnych etui mających ochronić sprzęt w wodzie, jednak warto również rozważyć osobne urządzenia: słuchawki z wbudowanymi odtwarzaczami muzyki, które stworzone zostały z myślą o korzystania z nich podczas pływania. Takowe mogą być zarówno douszne, dokanałowe jak i nauszne — włącznie z przewodnictwem kostnym. Niestety - decydując się na takie rozwiązanie należy pamiętać, że nie skorzystamy na nich z popularnych serwisów streamingowych, ani naszych ulubionych playlist zapisanych w telefonie. Całą bibliotekę utworów musimy utworzyć na nowo z myślą o tych właśnie urządzeniach.

Ale jeżeli chodzi o uprawianie sportów — większość z nich ma znacznie łatwiejsze kryteria wyboru — i lwia część zależy od osobistych preferencji użytkownika. Kiedy wybieramy słuchawki na rower - spokojnie możemy przebierać zarówno w modelach nausznych (włącznie z przewodnictwem kostnym), dousznych jak i dokanałowych — wiele zależy od naszych preferencji. To samo zresztą jeżeli chodzi o słuchawki do biegania czy słuchawki na siłownię. Tak napradę w każdym przypadku pierwsze skrzypce odgrywać będzie budżet oraz to, czego oczekujemy od tych urządzeń. Bo obecnie lwia część dostępnych na rynku modeli oferuje już certyfikaty chroniące przed wilgocią i zachlapaniem — czyli sprawdzą się nawet przy intensywnych ćwiczeniach, podczas których jesteśmy - dosłownie - zlani potem.

Jeżeli chodzi o bieganie, rowerek i inne ćwiczenia na siłowni - sprawa schodzi na dalszy tor, ale... w przypadku chęci uprawiania ich poza otwartym i bezpiecznym środowiskiem, warto zwrócić uwagę na to jak bardzo słuchawki tłumią dźwięki otoczenia — i jakie są z tym związane opcje. Część dostępnych na rynku sprzętów "odcina" użytkowników — co w przypadku joggingu w miejscu publicznym czy jazdy ulicą może stanowić ogromne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, ich — i wszystkich dookoła. Nie oznacza to jednak, że wszystkie słuchawki z funkcjami tłumienia dźwięków otoczenia się tam nie sprawdzą — coraz więcej z nich posiada zaawansowane systemy konfiguracji, które pozwolą dobrać styl działania słuchawek w zależności od naszych potrzeb. Nawet słuchawki dokanałowe, które niegdyś ze względu na swoje fizyczne właściwości mocno ograniczały dopływ dźwięków z zewnątrz - w nowoczesnym wydaniu dają się odpowiednio skonfigurować byśmy słyszeli co dzieje się dookoła nas. A wszystko to jest zasługą wbudowanych tam zestawów mikrofonów, które przydadzą się nie tylko przy rozmowach telefonicznych, ale także zadbają o nasze bezpieczeństwo.

Wybierz z głową. W miarę możliwości - postaraj się przetestować modele przed zakupem

Testowanie słuchawek to sprawa kłopotliwa - głównie ze względów higienicznych. Jednak w ostatnich latach pojawia się coraz więcej opcji z tym związanych. Dlatego nie ważne czy planujesz zakup słuchawek dousznych, nausznych, dokanałowych czy tych bazujących na przewodnictwie kostnym — warto sprawdzić je przed wydaniem (często niemałych) pieniędzy w sklepie. Może bowiem okazać się, że popularny model mimo wielu opcji konfiguracji — w waszym przypadku kompletnie się nie sprawdzi ze względu na jego kształt czy rozmiar. Do tego dochodzi jeszcze aspekt związany z jakością dźwięku — koniecznie więc uzbrój się w ulubione utwory, by wiedzieć jak one będą brzmiały na nowych słuchawkach i czy ich profil będzie Ci odpowiadał!

Wpis powstał przy współpracy z RTV EURO AGD