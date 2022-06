Kamery samochodowe są coraz lepsze i coraz popularniejsze. Jaką wybrać?

Powodów, ku temu by korzystać z kamer samochodowych tylko przybywa. Dla wielu, to wręcz podstawowy element wyposażenia, a pewna grupa kierowców nie wyobraża sobie nawet nie zamontowania dwóch rejestratorów - tylnego i przedniego.

Okoliczności, w których znajdą one zastosowanie jest całe mnóstwo, bo mogą okazać się przydatne w przypadku zatrzymania przez policję, po kolizji czy wypadku, a także w sytuacjach, gdy dojdzie do jakiegoś incydentu pod naszą nieobecność w aucie. Niektóre modele umożliwiają bowiem nawet pracę bez przerw i wykrywają zdarzenia z udziałem samochodu. Ceny takich wideorejestratorów potrafią rozpoczynać się od kilkudziesięciu złotych, a najdroższe modele kosztują nawet kilkaset. Czym się różnią? Na co warto zwrócić uwagę i jakie modele można wziąć pod uwagę wybierając kamerę samochodową dla siebie?

Jaką kamerę do samochodu wybrać? Rodzaje wideorejestratorów

Pierwszym pytaniem, jakie należy sobie zadać, to to dotyczące liczby kamer, którymi chcemy dysponować. Jeśli uważamy, że wystarczy nam pojedynczy wideorejestrator obejmujący widok z przedniej szyby, to na pewno będzie to tańszy scenariusz i prostszy w organizacji. Takich modeli są dziesiątki, jeśli nie setki do wyboru (do konkretnych egzemplarzy dojdziemy później). Jeżeli interesuje nas także możliwość zarejestrowania tego, co dzieje się za nami, pod uwagę należy wziąć wideorejestratory z kamerą cofania. Tylną kamerę można zamontować na dwa sposoby: wewnątrz auta za szybą lub na karoserii w okolicach tablicy rejestracyjnej (tam, gdzie fabrycznie montowane są kamery w autach). Należy pamiętać, że kamery nie działają bezprzewodowo - wymagają stałego zasilania, a niektóre także połączenia z wideorejestratorem zamontowanym z przodu. Z tego powodu musimy wziąć pod uwagę kwestię podłączenia odpowiedniego przewodu, który przeprowadzimy np. pod podsufitką.

Alternatywą dla klasycznych wideorejestratorów są te wbudowane w lusterko. Często są to urządzenia 2 w 1 lub nawet 3 w 1. Takie modele można zamontować na naszym lusterku, ale przysłaniają one całą, połowę lub tylko część klasycznego lusterka.

Specyfikacje kamer samochodowych. Na co zwrócić uwagę?

Kwestie techniczne, to sprawa, z którą nie każdy ma do czynienia, ale generalnie wyższe liczby będą oznaczały większe możliwości i lepszą jakość nagrań. Najczęściej mamy do czynienia z rejestrowaniem w jednej z kilku rozdzielczości: 4K, 2,5K, Full HD 1080p, HD 720p, a nawet VGA. Oczywiście wyższa rozdzielczość oznacza większą szczegółowość obrazu, co może być kluczowe w kilku sytuacjach, jak na przykład szansa na dostrzeżenie zadrapania lub wgięcia, a także numerów rejestracyjnych aut w nasze okolicy. Liczba klatek na sekundę najczęściej wynosi 60, dzięki czemu obraz jest bardziej płynny. Dodatkowymi atutami w kamerze samochodowej mogą być tryb slow-motion, czyli zwolnionego tempa, a także stabilizacja obrazu: cyfrowa i optyczna. Dzięki tym ostatnim możemy liczyć na obraz pozbawiony efektów jazdy po nierównej nawierzchni. Czasami jest to bardzo ważne, by móc nagrać dokładnie sprawcę kolizji lub wypadku. Nowinką jest tryb HDR umożliwiający nagranie obrazu o szerszej rozpiętości tonalnej barw, co pozwala uzyskać obraz zbliżony do tego widocznego dla ludzkiego oka, gdy mamy w kadrze skrajnie jasne i ciemne obszary. Tryb nocny wydaje się dość oczywisty, więc wspominam o nim dopiero na koniec, ale to bardzo ważne, by takowy posiadać, ponieważ nawet jazda głównie za dnia odbywa się też przecież w porach jesienno-zimowych, a wtedy okres między wschodem i zachodem słońca jest dość krótki.

Specyfikacja kamery zawsze posiadać będzie też kąt widzenia obiektywu, co oczywiście przekłada się na to, jak duże jest pole widzenia. Najczęściej spotykane są modele oferujące 130-150 stopni, ale można też wybrać takie, które posiadają aż 170-180 stopni pola widzenia. Najszerszy obraz będzie jednak wiązał się z większymi zniekształceniami, wręcz efektem popularnego rybiego oka - wtedy nie tylko krawędzie, ale nawet znajdujące się bliżej środka kadru obiekty są zaokrąglone. Kolejna bardzo ważna rzecz to informacje, które będą widoczne na kamerce oraz na nagraniu. Rejestrowane mogą być prędkość i współrzędne, a niektóre kamery współpracują nawet z Mapami Google (po przebyciu trasy) lub ostrzegają o fotoradarach. Większość modeli posiada czytnik kart pamięci, dzięki czemu możemy ją wygodnie wyjąć i podłączyć do smartfona czy komputera, ale coraz więcej modeli oferuje też łączność Wi-Fi, dzięki czemu dostęp do nagrań jest umożliwiony bezprzewodowo i bezpośrednio ze smartfona czy tabletu. O kwestiach montażu, a także wilu innych aspektach wyboru i cech kamer samochodowych można przeczytać w poradniku jaki wideorejestrator wybrać.

Kamery samochodowe - popularne modele

W rankingu najlepszych kamer samochodowych w tym roku znajdziemy dziesięć konkretnych propozycji dla każdego. Do wyboru są modele w różnych przedziałach cenowych oraz różne rodzaje kamer. Numerem jeden jest kamera Navitel R600 GPS oferująca dobrą jakość nagrywanych materiałów i komunikaty drogowe oraz szeroki kąt widzenia (170 stopni). Znajdująca się na drugim miejscu Xblitz S5 DUO 2-kamery to oczywiście dwie kamery (przednia i tylna), a dodatkowym atutem jest detektor ruchu i bardzo małe rozmiary urządzenia. Może też pełnić rolę kamery cofania. Jeżeli szukacie wideorejestratora w lusterku, to wśród propozycji znajduje się model Mikavi PQ5 DUAL typu 3 w 1. Montujemy ją na lusterku, a kamerka nagrywa w rozdzielczości 2,5K. Obecna jest też w zestawie kamera tylna generująca linie prawidłowego parkowania tyłem. W środku znajduje się sensor Sony Starvis IMX335, a nagrania z nocy są naprawdę wyraźne. Najtańsza w zestawieniu kamera to model Manta DVR301H + czytnik kart pamięci, a na niską cenę wpłynęła jakość klipów (720p) i obsługa kart pamięci do 32 GB. Obraz jest więc nagrywany w pętli, ale istotna jest obecność G-sensora który uaktywnia nagrywanie (jeżeli nie było włączone) w chwili nagłego hamowania lub kolizji. Pozostałe najlepsze kamery samochodowe w swoich kategoriach znajdziecie w rankingu.

--

Materiał powstał we współpracy z EURO RTV AGD