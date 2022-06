ASUS ProArt Studiobook 16 pokazuje siłę platformy NVIDIA Studio

Jednym z takich notebooków jest ASUS ProArt Studiobook 16, czyli notebook stworzony z myślą o kreatywnych twórcach potrzebujących najwyższej wydajności, wzorowej ergonomii oraz stabilnej platformy. ASUS ze znaczkiem NVIDIA Studio gwarantuje właśnie takie parametry.

Co oznacza zgodność ze standardem NVIDIA Studio?

Wybierając komputer z logiem NVIDIA Studio mamy pewność, że dostaniemy optymalnie skonfigurowany sprzęt, w którym karta graficzna i procesor współpracują tak aby osiągnąć jak najlepszą wydajność, przede wszystkim w aplikacjach kreatywnych. NVIDIA chciała zaoferować twórcom program dający im gwarancję, że producent danego notebooka przyłożył się do jego konfiguracji. W praktyce oznacza to, że taki komputer ma procesor o odpowiedniej wydajności, szybką pamięć RAM i pamięć masową, a także najwyższej jakości wyświetlacz spełniający najwyższe standardy jakości obrazu. Do tego dochodzi oczywiście kluczowy element, czyli karta graficzna z rodziny GeForce RTX 30xx, która dzięki specjalnie zoptymalizowanym sterownikom NVIDIA Studio, oferuje najwyższą wydajność i stabilność. Chodzi tu przede wszystkim o aplikacje użytkowane głównie przez twórców, czyli np. pakiet Adobe Premiere do obróbki filmów, Blender do robienia animacji czy V-Ray do tworzenia renderów. Każda wersja sterowników NVIDIA Studio testowana jest w aplikacjach kreatywnych (obróbka wideo, tworzenie grafik) i ma wyciskać z naszego komputera wszystko co najlepsze, zachowując przy tym najwyższą stabilność podzespołów aby obyło się bez przykrych niespodzianek.

Nie są to tylko czcze przechwałki, bo to wszystko zapewniane jest przez szereg technologii mających wsparcie w sterownikach, ale przede wszystkim sprzętowe dzięki odpowiedniej konfiguracji komputerów. Komputer aspirujący do programu NVIDIA Studio musi między innymi obsługiwać technologię Dynamic Boost 2.0. To rozwiązanie zapewnia dynamiczną regulację mocy pomiędzy procesorem, a kartą graficzną tak aby zapewnić maksymalną wydajność. Oznacza to, że w czasie gdy np. renderujemy jakąś scenę korzystając z mocy GPU, sterowniki automatycznie mogą zwiększyć taktowanie aby osiągnąć zamierzony cel szybciej. Gdy chcemy popracować w ciszy przyda się technologia Whisper Mode 2.0, która też jest częścią pakietu Studio. Dzięki niej praca wentylatorów odpowiedzialnych za chłodzenie GPU jest bardziej komfortowa dla uszu. Poza tym stosując najnowsze GPU z rodziny GeForce RTX 30xx dostajemy wsparcie dla takich technologii jak procesy wspomagane SI (sztuczną inteligencją), zaawansowane renderowanie z wykorzystaniem technologii DLSS 2.0 oraz dostęp do wielu aplikacji ułatwiających pracę twórczą, na czele z NVIDIA Omniverse oraz NVIDIA Canvas. Ta druga z pewnością was zainteresuje jeśli zajmujecie się tworzeniem treści wideo dla swoich widzów.

NVIDIA Studio gwarantuje wysoką wydajność

NVIDIA bardzo poważnie podchodzi od wymagań stawianych przed producentami komputerów, dlatego ich konfiguracje muszą bazować na najwyższej jakości podzespołach. W rezultacie ma to duże przełożenie na wydajność całego komputera, szczególnie w zadaniach gdzie swoją moc mogą pokazać GPU z rodziny GeForce RTX. Na poniższym wykresie pokazano czas eksportu krótkiego wideo w rozdzielczości 4K z nałożonymi efektami wspomaganymi przez GPU. Dzięki zastosowaniu kart NVIDIA czas pracy jest wyraźnie krótszy, nawet w porównaniu do najnowszego Macbooka Pro 16.

W przypadku renderingu 3D różnice są już kolosalne. Poniższy test polega na pomiarze czasu renderowania różnych scen przy użyciu benchmarku Blender OpenData (z wykorzystaniem silnika renderującego OptiX). Korzystając z mocy GPU takie zadanie można wykonać kilka razy szybciej. Podobne różnice są również w przypadku innej popularnej aplikacji do renderingu - V-Ray. Na tym wykresie wydajność porównana jest do czasu renderowania jaki potrzebuje bardzo mocny procesor.

To tylko kilka wybranych przykładów, ale laptopy należące do gamy NVIDIA Studio oferują tego typu korzyści niezależnie od tego na jaki dokładnie model się zdecydujemy, a ich oferta w ostatnim czasie znacznie się powiększyła. Tak jak kiedyś prym wiodły komputery dla graczy, tak teraz coraz większą popularność zdobywają sprzęty dla twórców, które charakteryzują się świetną wydajnością, wysoką ergonomią i atrakcyjnym, ale nie krzykliwym designem.

ASUS ProArt Studiobook 16 to marzenie każdego twórcy

Jednym z takich notebooków jest właśnie ASUS ProArt Studiobook 16, z którym miałem okazję obcować od kilkunastu dniu. To świetny pod względem jakościowym sprzęt oparty na sprawdzonych rozwiązaniach ASUSa i wzbogacony o ekspertyzę NVIDIA w kwestii konfiguracji GPU. Do dyspozycji mamy świetną specyfikację bazującą na kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 30xx, procesorach Intela opartych na 11. generacji architektury Core oraz nawet 64 GB szybkiej pamięci RAM. To wszystko zamknięte jest w bardzo stonowanej, ale i solidnej obudowie wykonanej z wysokiej jakości materiałów. Dzięki takiemu połączeniu ProArt Studiobook 16 może zaoferować niezwykłą mobilność, długi czas pracy baterii oraz świetną wydajność wymaganą w ramach programu NVIDIA Studio.

To jednak nie jedyny krok wykonany w kierunku twórców i mający na celu zapewnienie im najlepszych narzędzi. ASUS wyposażył swojego notebooka w świetną matrycę OLED HDR o rozdzielczości 4K (3840x2400 pikseli), która oferuje idealny kontrast, największą głębię kolorów i szeroki zakres palety barwowej, a nawet wstępną kalibrację ekranu. Dzięki temu obraz wyświetlany na monitorze będzie bardzo bliski temu co otrzymamy np. w druku. Wyświetlacz obsługuje też między innymi technologię HDR i jest przyjazny dla wzroku dzięki redukcji emisji niebieskiego światła.

Studiobook 16 oferuje też rozwiązanie nazwane ASUS Dial, czyli niewielkie pokrętło, które jest również dodatkowym przyciskiem. Jego funkcjonalność można dowolnie konfigurować, a precyzyjne ruchy sprawiają, że posługiwanie się nim w wielu aplikacjach (np. Adobe) jest wygodniejsze niż myszka czy touchpad. Sam touchpad jest zresztą też warty uwagi, bo nie tylko wykonany został z najwyższą starannością i ma dużą powierzchnię ale też dodaje obsługę rysika (jak tablet). Przydatny może być też trzeci przycisk pod nim, który można przypisać do dowolnej funkcji. Wszystko to można bardzo łatwo skonfigurować przy pomocy aplikacji ASUS ProArt Creator Hub, która ułatwia również zarządzanie pracą komputera w kontekście jego wydajności oraz głośności.

ASUS ProArt Studiobook 16 z certyfikatem NVIDIA Studio to bez wątpienia komputer stworzony od początku z myślą o twórcach i ich potrzebach. Świadczą o tym nie tylko świetne parametry, ale też rzadko spotykane rozwiązanie zastosowane przez ASUSa jak choćby świetnej jakości matryca OLED HDR czy pokrętło DialPad zwiększające ergonomię pracy. Dodając do tego wydajną konfigurację i świetną jakość wykonania otrzymujemy sprzęt, który ułatwi każdy projekt.

Artykuł powstał przy współpracy z marką NVIDIA.