Jak podłączyć słuchawki do telewizora? Podpowiadamy

Wieczór, film gdzie pełno jest wybuchów i głośnej akcji. I choć aż prosi się, by delektować się wrażeniami w akompaniamencie zestawie kina domowego, warto pomyśleć o słuchawkach. Docenią to z pewnością domownicy, którzy idą wcześnie spać i nie chcą słuchać hałasującego obok telewizora.

Nie ukrywajmy, w wielu telewizorach dźwięk wydobywający się z wbudowanych głośników jest - łagodnie mówiąc - słaby. Choć producenci starają się nawiązywać współpracę z wiodącymi na rynku audio firmami, w wielu przypadkach dla uzyskania w pełni zadowalającego dźwięku wymagane będą zewnętrzne głośniki, listwa audio (soundbar) lub cały zestaw domowego kina z całą gamą głośników, subwooferów i wzmacniaczy. Telewizory wyposażone w dobry system audio są często drogie i nie zawsze spełniają nasze oczekiwania. Jeśli mamy odpowiednie budżety, można zainwestować w system audio. Można też pójść nieco inną drogą i zamiast zastanawiać się - w szczególności jeśli lubimy oglądać telewizję późnym wieczorem/nocą i nie chcemy przeszkadzać innym w odpoczynku.

Jak połączyć słuchawki z telewizorem? To bardzo proste

Decydując się na to, że w trakcie oglądania telewizji lub korzystania z dobrodziejstw systemów Smart TV korzystać będziemy ze słuchawek, warto zastanawiać się czy potrzebne będą nam tradycyjne słuchawki na kablu, czy jednak możemy postawić na słuchawki bezprzewodowe. Odległości między telewizorem, a kanapą zazwyczaj przekraczają 2 metry, więc o wygodzie korzystania z przewodowych słuchawek możemy raczej zapomnieć.

Walające się pod nogami kable ani nie są estetyczne, ani bezpieczne - łatwo można sobie wyobrazić sytuację, gdzie ktoś się o nie potyka. Problematyczne jest też ciągłe podłączanie ich do telewizora - bo nie każdy ma odpowiednie porty i trzeba kombinować z dodatkowymi akcesoriami. Szybko okazuje się więc, że to bezprzewodowe słuchawki Bluetooth powinny być tym, na co warto zwrócić uwagę przy szukaniu alternatywy dla głośników.

Wiele nowoczesnych telewizorów wyposażonych jest w łączność Bluetooth. A to sporo nam ułatwia. Parowanie odbiornika ze słuchawkami działającymi na tych samych falach będzie bardzo proste i nie wymagać będzie od nas zbyt dużego kombinowania. Choć sama konfiguracja takiego połączenia może różnić się w zależności od producenta lub systemu operacyjnego, wszystkie kroki powinny wyglądać bardzo podobnie. W ustawieniach telewizorach należy odnaleźć zakładkę poświęconą połączeniom bezprzewodowym - nie tym związanym z siecią i internetem.

Odnajdując opcje związane z Bluetooth, po jej uruchomieniu powinna zapełniać się lista urządzeń, które są widoczne dla telewizora. Jeśli wcześniej nie weszliśmy do trybu parowania słuchawek bezprzewodowych (zazwyczaj jest to dedykowany przycisk) warto zrobić to teraz - w przeciwnym wypadku telewizor ich nie wykryje. Gdy na liście pojawi się nasz model wystarczy na niego wskazać wybierając przyciskiem pilota. Potwierdzenie połączenia nie powinno trwać krócej, niż kilka sekund. To wystarczy do podłączenia telewizora ze słuchawkami.

Jeśli z jakiegoś powodu dźwięk ze słuchawek się nie wydobywa, warto powtórzyć tę czynność. Jeśli to nie pomoże pozostaje tylko zajrzeć do instrukcji obu sprzętów - może okazać się, że ani telewizor, ani słuchawki nie potrafią się ze sobą komunikować. To raczej mało prawdopodobna sytuacja, ale niewykluczone, że się może zdarzyć - w szczególności jeśli posiadamy nieco starszy odbiornik bazujący na którejś z leciwych już wersji systemu operacyjnego.

Jeśli jednak wszystko jest w porządku i dźwięk z telewizora odtwarzany jest ze słuchawek, można wygodnie rozsiąść się na kanapie lub w ulubionym miejscu, z którego oglądamy telewizję, filmy i seriale na którymś z popularnych VOD lub słuchamy muzyki na YouTube lub w którejś z aplikacji muzycznych dostępnych na telewizorze. Od tego momentu powinien on automatycznie przełączać źródło dźwięku, gdy tylko włączymy słuchawki.

Słuchawki Bluetooth nie tylko do telewizorów Smart

Jest też rozwiązanie dla tych, którzy w domu nie posiadają telewizora z systemem Smart TV, a chcą podłączyć do niego słuchawki bezprzewodowe. Tego typu sprzęt zapewne wyposażony jest w przynajmniej jedno złącze USB. To do niego można podłączyć niewielkich rozmiarów transmiter Bluetooth, który pozwoli na, w większości przypadków, bezproblemowe połączenie się ze słuchawkami, z których będzie płynął dźwięk pochodzący bezpośrednio z telewizora. Przypomina on nieco popularne pendrive’y USB, które wkładamy bezpośrednio do wejścia USB w telewizorze (nie ma tu baterii, zasilanie idzie właśnie z portu USB TV - podobnie jak w przypadku popularnego Chromecasta). Będzie też potrzebne dodatkowe połączenie przewodowe - kablem AUX, którym łączymy transmiter i telewizor. Wystarczy teraz włączyć słuchawki Bluetooth dowolnej marki w tryb parowania i po kilku sekundach usłyszymy w nich komunikat o połączeniu z naszym telewizorem, co z pewnością będzie słychać w samych słuchawkach.

Warto jednak rozważyć przesiadkę na któryś z nowocześniejszych modeli telewizora. W dzisiejszych czasach nawet najbardziej budżetowe sprzęty pozwalają na łączenie się z siecią, oferują dostęp do bogatego katalogu aplikacji VOD, odtwarzaczy wideo i muzyki oraz posiadają łączność Bluetooth ułatwiającą komunikację z bezprzewodowymi urządzeniami. I to bez względu na to czy chodzi o słuchawki nauszne, czy słuchawki douszne.

Wpis powstał przy współpracy z RTV EURO AGD