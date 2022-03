Bardzo dobre, ale do ideału brakuje jednej rzeczy - realme Buds Air 3

realme Buds Air 3 to słuchawki za 279 zł które łączą dobre brzmienie z ANC, dużą baterią i dodatkowymi funkcjami. Do doskonałości brakuje im bardzo niewiele.

realme nie ustaje, jeżeli chodzi o pompowanie na rynek nowych słuchawek TWS i myślę, że mają w tym swój uzasadniony interes. Owszem, nie brakuje u nas tanich słuchawek TWS za 100-200 zł, ale wciąż do zagospodarowania jest poziom, w którym za pchełki trzeba zapłacić dosłownie odrobine więcej, a w zamian dostaje się szereg przydatnych funkcji, jak chociażby ANC. Jakiś czas temu recenzowałem dla was słuchawki buds Air Pro, które zapełniały właśnie tę kategorię. Używało mi się ich przyjemnie, miały ANC i kosztowały 350 zł. Jeżeli wtedy taka cena była niesamowicie niska, jak na urządzenie tej klasy, to w przypadku realme Buds Air 3 firma przekroczyła już wszystkie granice - i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

realme Buds Air 3 - wygląd zewnętrzny i dopasowanie

Przede wszystkim, Buds Air 3 zyskały nowy, bardzo fajny wygląd zewnętrzny. Oczywiście, mówimy o słuchawkach bezprzewodowych, więc nie ma tu miejsca na awangardę, jednak prosty zabieg z zatopieniem logo realme w przezroczystym plastiku robi robotę i opakowanie wygląda elegancko, estetycznie i z pewnością będzie się wyróżniało. Jeżeli natomiast chodzi o same słuchawki - tutaj nie ma już aż takiego zaskoczenia. Prosty, dosyć krótki bolt, w którym mieści się bateria połączony został z dosyć tradycyjną formą słuchawki dokanałowej.

Myślę jednak, że nie ma tutaj co narzekać, ponieważ słuchawki bardzo dobrze leżą w uszach (przynajmniej w moich), nie wypadają i spokojnie można w nich leżeć czy nawet spać. Są dosyć lekkie, więc długotrwałe noszenie nie powoduje dyskomfortu czy otarcia wnętrza uszu. Sama jakość wykonania także stoi na przyzwoitym poziomie. Po kilku tygodniach intensywnego używania na obudowie nie ma nawet jednej ryski (model Pro rysował się niemiłosiernie) a opakowanie zamyka się z charakterystycznym klikiem i trzymane jest na mocnym magnesie. Zauważyłem, że na zawiasie pojawia się nieco luzu, ale to raczej spowodowane jest faktem, że konstrukcja to w 100 proc. plastik. Tak jak wspomniałem, w tej klasie cenowej nie ma na co narzekać.

realme Buds Air 3 - brzmienie, ANC i opóźnienia

Opisując słuchawki dokanałowe, zawszę bije się z myślami w jaki sposób najlepiej oddać moje odczucia odnośnie brzmienia, ponieważ słuchawki przeciętne od dobrych i bardzo dobrych nie różni tu wcale tak dużo. Jeżeli miałbym ocenić brzmienie realme, to out of the box określiłbym je jako dobry z minusem. Jest lepiej niż w przypadku Buds Air Pro, dźwięk wydaje się być bardziej dynamiczny. W poprzednim modelu jednak brzmienie poprawiała funkcja boostująca basy, tutaj jej włączenie powoduje jednak, że całość staje się przytłumiona i brzmi fatalnie. Zalecam więc trzymanie się od niej z daleka. Widać funkcja nie uwzględniła nowych basowych przetworników, a szkoda, ponieważ dzięki nim słuchawki same z siebie brzmią po prostu dobrze, a po skorygowaniu za pomocą equalizera nawet bardzo dobrze. Do tego za chwilę jednak wrócimy.

Skupmy się bowiem na ANC. To było ważnym elementem konferencji. Inżynierowie firmy mieli podbić redukcję szumów z 23 do ponad 40 db. Czy jest to odczuwalne? Powiedziałbym - to zależy. ANC oczywiście jest i działa bardzo dobrze, ale czy tłumi dwa razy więcej hałasu? Ciężko określić, ponieważ percepcja ludzkiego słuchu bywa zwodnicza. To, co jednak zauważyłem już pierwszego dnia to fakt, że ANC świetnie tłumi niskie częstotliwości. Szum samochodów, dudnienie, pisanie na klawiaturze mechanicznej - to wszystko jest równo wycinane. Z wyższymi częstotliwościami nie radzi sobie jednak już tak świetnie, o czym przekonałem się podczas lotu samolotem, gdzie przez ANC przedostawały się wysokie dźwięki pracującego na pełnych obrotach silnika. Muszę jednak zaznaczyć, że od tamtego czasu słuchawki otrzymały 2 aktualizacje, więc może teraz byłoby nieco inaczej. W momencie pisania tej recenzji mogę jednak z dużą dozą pewności zaznaczyć, że redukcja hałasu w dużej mierze skupia się tu na dołach.

Jeżeli chodzi o rozmowy - nie miałem z nimi problemów, a moi rozmówcy również nie skarżyli się na to, jak mnie słychać. Co do latencji, ta wynosi tutaj 88 ms. Czy to dużo? Sporo i jeżeli przyjrzymy się postaciom np. na filmach na YT widać delikatną desynchronizację pomiędzy tym co słyszymy a ruchem ich ust. Jednak trzeba się przyglądać, co jest raczej ciężkie w przypadku oglądania na małym ekranie. Dla rekreacyjnego oglądania filmów jest to więc sprzęt idealny.

realme Buds Air 3 - parowanie, działanie i aplikacja

Parowanie słuchawek realme czasami potrafi być niezłą zabawą. W zależności od smartfonu czasami powiadomienie o wykryciu pojawia się od razu, kiedy tylko otworzymy pudełko, a czasem trzeba manualnie wyszukać Buds Air 3 w menu urządzeń Bluetooth. Trzeba jednak przyznać, że tutaj realme odrobiło lekcję i połączenie Bluetooth jest bardzo stabilne i nie zrywa kiedy przejdziemy np. do innego pokoju. Spokojnie można z nimi zostawić telefon leżący na biurku i chodzić po całym mieszkaniu. Jeżeli chodzi o baterię - ta w słuchawkach ma według producenta działać 5,5 h z włączonym ANC. Jest to wartość dla 50 proc. głośności, ja zazwyczaj słucham muzyki głośnej więc mój wynik oscylował w okolicy 4h. Jednak dzięki temu, że etui ma sporą baterie, rozładowane słuchawki nigdy nie były problemem.

Oczywiście, każde szanujące się słuchawki mają swoją aplikację, więc mają ją też realme Buds Air 3. W niej możemy podejrzeć naładowanie pchełek i etui, ustawić działanie gestów (które z resztą działają także bardzo dobrze - słuchawki w 95 proc. przypadków poprawnie odebrały liczbę puknięć w słuchawkę i wiedziały, co mają robić) oraz stworzyć personalny profil audio. Ta ostatnia funkcja jest świetna - polega ona na prezentowaniu przez słuchawki dźwięków o wybranych częstotliwościach i badaniu, czy użytkownik słyszy je czy nie. Po zakończonym teście prezentowana jest mapa niedosłuchliwości i nadsłuchliwości i na jej podstawie dobierany jest profil brzmienia kompensujący różnice względem normy. Muszę przyznać, że w moim przypadku nowe ustawienia faktycznie poprawiły brzmienie (właśnie tutaj przeskoczyliśmy z "dobry z minusem" na "dobry").

Jednak musi być jakieś "ale". Pamiętacie, jak mówiłem, że realme brzmiałyby bardzo dobrze, gdyby udało się ich brzmienie delikatnie skorygować w equalizerze. Tak by było, gdyby... był tu equalizer. Trochę mnie to zasmuciło, bo dziś praktycznie każda aplikacja do słuchawek pozwala na taką korekcję, tymczasem w aplikacji realme trudno jej szukać. W Powerampie, który mam na telefonie skorygowałem sobie brzmienie pod te słuchawki i muszę przyznać, że można je naprawdę fajnie ukręcić, dostosowując do swoich potrzeb. A trzeba mieć na uwadze, że już po wyjęciu z pudełka brzmią one lepiej niż wskazywałaby na to cena. Brak korektora jest więc rzeczą, której nie mogę pojąć, ponieważ sprawiłby on, że można byłoby te słuchawki polecać bezwarunkowo.

realme Buds Air 3 - cena i podsumowania

Oczywiście, brak korektora nie sprawia, że te słuchawki są w jakikolwiek sposób ułomne. Przede wszystkim - rozkładają na łopatki konkurencje w swojej klasie cenowej. Buds Air 3 kosztują 279 zł (100 zł mniej niż Buds Air Pro) i za tę cenę większość konkurencji nie oferuje nawet ANC, a realme nie dosyć, że ma ten moduł, to jeszcze jest on ulepszony. Do tego dostajemy elegancje słuchawki w fajnym etui, a brzmienie zadowoli 95 proc. osób, które będą miały z nimi styczność. W tym aspekcie braki realme ujawni dopiero bezpośrednie porównanie z modelami dwukrotnie droższymi. Tym bardziej szkoda mi tutaj braku korektora, bo myślę, że wraz z możliwością dostosowania brzmienia stosunek ceny do oferowanej jakości poszedłby jeszcze mocniej w górę.

Niemniej - Buds Air 3 to jedne z najlepszych słuchawek jakie sprawdzałem za te pieniądze i jeżeli ktoś ma do wydania właśnie taką kwotę, na pewno będzie z nich zadowolony.