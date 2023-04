Przewodowe czy bezprzewodowe? Jakie słuchawki do telefonu wybrać?

Niemal każdy nowy smartfon pozbawiony jest tradycyjnego złącza słuchawkowego. Na rynku znajdziemy szereg słuchawek przewodowych podłączonych do telefonu przewodem USB-C, ale to bezprzewodowe słuchawki cieszą się obecnie największą popularnością. Jakie wybrać?

Wybór między słuchawkami przewodowymi, a bezprzewodowymi zależy przede wszystkim od tego, czego bo takich sprzętach oczekujemy, czy nie przeszkadza nam dodatkowe okablowanie podłączone do telefonu i czy jesteśmy gotowi na kilka poświęceń w przypadku słuchawek Bluetooth. Choć mówi się, że to przewodowe słuchawki wciąż oferują wyższą jakość dźwięku, przegrywają z większą wygodą użytkowania i swobodą ruchu bezprzewodowych. Jeszcze kilka lat temu w niemal każdym pudełku ze smartfonem znaleźć mogliśmy słuchawki na kablu - i to one zdominowały rynek. Apple miało swoje EarPods, inni również dostarczali swoje własne słuchawki - od dousznych po kanałowe. Czasy jednak się zmieniły i producenci tego typu urządzeń stawiają na rozwiązania bez kabli.

Słuchawki przewodowe, jak sama nazwa wskazuje, wymagają od nas połączenia ich z urządzeniem źródłowym - w naszym przypadku ze smartfonem. To właśnie przewód dźwiękowego z urządzenia źródłowego bezpośrednio do słuchawek. Na ich korzyść przemawia stosunkowo niska cena - pod warunkiem, że nie mówimy tu o słuchawkach z najwyższej półki, które wciąż przewyższają jakością to, co oferują rozwiązania bezprzewodowe. W razie problemów szybko można było sięgnąć po alternatywę bez konieczności martwienia się o kompatybilność.

Przewodowe słuchawki mają jedną, zasadniczą przewagę nad ich bezprzewodowymi wersjami. Nie trzeba ich co kilka godzin podłączyć do źródła zasilania i nie trzeba martwić się o żywotność ich baterii. Jeśli tylko odpowiednio o nie zadbamy, potrafią przetrwać długie lata.

Nie da się jednak ukryć, że to Apple zrewolucjonizowało rynek bezprzewodowych słuchawek dousznych eliminując w iPhonie 7 tradycyjne złącze mini-jack. Choć w zestawie do telefonu dołączone były słuchawki przewodowe, zakończone były one złączem Lightning. Prawdziwą rewolucję przyniosły zaprezentowanie światu wraz z tym modelem iPhone’a pierwsze słuchawki TWS firmy - AirPods. Pożegnanie złącza słuchawkowego, konieczność stosowania przejściówek i wprowadzenie na rynek alternatywy spotkało się ogromną krytyką wszystkich - od samych użytkowników końcowych po konkurencyjne firmy, które wyśmiewały się z rozwiązań, na które postawili Amerykanie.

Przewodowe czy bezprzewodowe. Które słuchawki wybrać?

Szybko jednak okazało się, że i inni poszli w ślady Apple i niemal każda kolejna większa premiera nowego smartfona przyniosła zmiany w konstrukcji smartfonów pozbawionych już złącza mini-jack W pudełkach zaczęły pojawiać się słuchawki na USB-C, z czasem i ich zabrakło, co wykorzystali producenci tworząc swoje własne sprzęty TWS. Teraz to one cieszą się największą popularnością wśród użytkowników smartfonów i innych urządzeń przenośnych. Wygodne słuchawki bezprzewodowe to także coś dla graczy spędzających długie godziny przed ekranem monitora lub telewizora. Brak walających się pod nogami kabli to ogromna wygoda dla każdego.

Jednak słuchawki bezprzewodowe mają też swoje wady - z czego największą z nich jest bateria. Niewielkich rozmiarów “pchełki” wkładane do uszu pozwalają na zaledwie kilka godzin pracy - i to w odpowiednich warunkach. Krócej działać będą przy wysokich ustawieniach głośności i aktywnej funkcji redukcji szumów ANC.

Konieczność ładowania nie jest jedynym problem tego typu rozwiązań. Chociaż jakość dźwięku w słuchawkach bezprzewodowych stale się poprawia a producenci stawiają na nowe rozwiązania w postaci lepszych kodeków, to wciąż zdarza się, że sygnał dźwiękowy jest słabszy lub mniej stabilny niż w przypadku słuchawek przewodowych. Do tego dochodzą opóźnienia związane m.in. z łącznością Bluetooth.

Opóźnienie między dźwiękiem a obrazem może utrudniać oglądanie filmów lub granie w gry wideo. Nie można też zapominać o cenie, która jest jednym z kluczowych elementów podejmowanej decyzji przed zakupem. W porównaniu do słuchawek przewodowych, słuchawki bezprzewodowe zwykle są droższe. Chociaż na rynku są dostępne tańsze modele, to te o najwyższej jakości i z najlepszymi funkcjami zazwyczaj kosztują więcej.

Które słuchawki bezprzewodowe wybrać?

Wskazanie konkretnego, najlepszego modelu bezprzewodowych słuchawek to naprawdę trudne zadanie. Tym bardziej, że do wyboru jest wiele modeli. Słuchawki douszne, dokanałowe, nauszne i wokółuszne - dla każdego coś dobrego. Firm na rynku oferujących swoje bezprzewodowe produkty audio jest naprawdę wiele. Jednych zainteresują słuchawki bezprzewodowe JBL, inni szukać będą sprzętów oferowanych przez Apple, Samsunga i innych producentów sprzętów elektronicznych, niekoniecznie związanych z rynkiem audio. Czym się więc kierować? Niewątpliwie, przy wyborze pierwszych dwóch typów słuchawek, pomocny będzie ranking słuchawek bezprzewodowych dousznych przygotowany przez sklep RTV EURO AGD.

Liderem w tym zestawieniu jest nowy model Apple AirPods Pro. Druga generacja słuchawek dokanałowych z ulepszona technologią odpowiedzialną za dźwięk i masą nowych rozwiązań. To między innymi lepsza i wydajniejsza aktywna redukcja hałasu z adaptacyjnym trybem kontaktu, spersonalizowany dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy, do 6 godzin słuchania na jednym ładowaniu, usprawnione sterowanie dotykowe oraz nowy układ H2, który wraz ze specjalnym przetwornikiem o dużej amplitudzie drgań i wzmacniaczem z szerokim zakresem dynamicznym odpowiedzialny jest za brzmienie.

W pierwszej piątce najlepszych słuchawek dousznych znajdziecie różne modele, nie tylko dostarczane przez Apple. W zestawieniu znalazły się też atrakcyjne cenowo Philips TAT2206 i jeszcze tańsze Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Na liście nie mogło też zabraknąć sprzętu od Samsung. Tu najciekawiej wypadły słuchawki Samsung Galaxy Buds2.

Wybór jest naprawdę duży, jednak ten ostateczny wybór zależy od naszych preferencji dotyczących jakości dźwięku, wygody, budżetu i sposobu, w jaki zamierzamy ich używać. Na szczęście rynek jest słuchawek jest bardzo zróżnicowany i każdy znajdzie coś dla siebie.