Udział Apple w rynku słuchawek bezprzewodowych drastycznie spada: kogoś to dziwi?

Kilkanaście procent mniej, niż rok wcześniej. Udział Apple w rynku słuchawek TWS

Według najświeższego raportu Counterpoint Research, między trzecim kwartałem 2020, a analogicznym czasem w 2019 roku, udział słuchawek Apple w rynku spadł z 41, do 29%. Obecnie tuż za produktami z logo nadgryzionego jabłka są: Xiaomi (13%), Samsung (5%), JBL (5%). QCY (3%), JLAB (3%), Jabra (3%), Sony (2%), Edifier (2%) oraz Realme (2%). Na tle konkurencji wciąż mają znaczącą przewagę, jednak wciąż miażdżącą przewagę — a znając życie, także zarobek na każdej sprzedanej parze bezprzewodowych słuchawek jest znacznie większy, niż ma to miejsce u konkurencji.

Powodów tych rynkowych zmian jest prawdopodobnie co najmniej kilka. Counterpoint Research wskazuje na konieczność zakupu przez użytkowników bezprzewodowych słuchawek, bo ich nowe smartfony pozbawione są wejść które pozwoliłyby podłączyć stare słuchawki z wejściem mini-jack. To jedno, ale też trudno ukryć, że obecnie inni producenci mają do zaoferowania naprawdę fajne modele, które są tańsze od applowskich propozycji. Zresztą sam jestem idealnym przykładem użytkownika, który korzystając właściwie wyłącznie ze sprzętów Apple na co dzień (iPad, Macbook Pro, iPhone) nie zdecydował się na zakup AirPodsów. Wygrał fakt, że takie urządzenia to jednorazówki, podłączam je do jednego urządzenia (smartfon, gdy wychodzę), no i nie ukrywajmy: cena. Więcej na ten temat pisałem tutaj: Korzystam właściwie tylko z urządzeń Apple, a kupując bezprzewodowe słuchawki wybrałem Huawei. I myślę, że takich użytkowników jak ja może być więcej.