Słuchawki BEATS kilkaset złotych taniej - tylko do północy

Beats Fit Pro – dźwięk, wygoda i pełna kontrola

Słuchawki Beats Fit Pro to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących sprzętu, który sprawdzi się w każdej sytuacji – od intensywnych treningów, rozmowy ze znajomymi czy rodziną, aż po codzienne przemieszczanie się po mieście.

Reklama

Słuchawki pewnie utrzymają się w uszach niezależnie od wykonywanej aktywności, dzięki wyprofilowanym skrzydełkom. Z kolei miękkie, silikonowe końcówki w trzech rozmiarach oraz otwory zmniejszające nacisk zapewniają komfort nawet podczas nawet wielogodzinnego użytkowania.

Najważniejsze cechy Beats Fit Pro to:

aktywna redukcja szumów (ANC) – system automatycznie dostosowuje się do otoczenia, eliminując niepożądane dźwięki,

tryb kontaktu – pozwala usłyszeć dźwięki otoczenia, bez zdejmowania słuchawek,

dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy,

wydajna bateria – do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu słuchawek (lub do 7 godzin bez ANC/trybu kontaktu), a etui zapewnia dodatkowe 18 godzin działania,

szybkie ładowanie – 5 minut ładowania pozwala na godzinę słuchania.

Warto tu też wspomnieć o zastosowaniu w tych słuchawkach zaawansowanej platformy akustycznej oraz dwukomorowej konstrukcji przetworników, co przekłada się na czysty i mocny dźwięk, z wyraźną separacją kanałów stereo. Co ważne jeszcze, słuchawki te są kompatybilne zarówno z urządzeniami Apple, jak i Android: na iOS dostępne są funkcje automatycznego przełączania i udostępniania dźwięku, a aplikacja Beats na Android umożliwia rozbudowane zarządzanie ustawieniami i testowanie dopasowania.

Promocja tylko do północy – aż 228 zł taniej!

Tylko dzisiaj, do północy 16 lipca 2025 r., słuchawki Beats Fit Pro można zakupić w sklepie Media Expert ze zniżką aż 228 zł! To wyjątkowa okazja, by zdobyć profesjonalny sprzęt audio w bardzo atrakcyjnej cenie.

Zakup promocyjny obejmuje pełny zestaw, czyli słuchawki, etui ładujące (USB-C), kabel do ładowania oraz trzy rozmiary końcówek dousznych.

Dla kogo Beats Fit Pro?

To sprzęt stworzony dla osób aktywnych, ceniących jakość dźwięku i wygodę, ale także szukających niezawodności oraz funkcjonalności dostosowanej do różnych urządzeń. Promocyjna cena czyni Beats Fit Pro jeszcze bardziej atrakcyjnymi – szczególnie dla tych, którzy nie chcą przepłacać za sprzęt premium.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne.