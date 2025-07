Castorama rozpieszcza majsterkowiczów. Genialna promocja na narzędzia Erbauer

Miłośnicy majsterkowania i profesjonaliści mają powód do zadowolenia, gdyżCastorama ruszyła z atrakcyjną promocją na narzędzia marki Erbauer 18 V bez akumulatora. W ramach akcji, przy zakupie dowolnego elektronarzędzia o wartości powyżej 300 zł, klienci mogą otrzymać zestaw zasilający 18 V (akumulator 5 Ah + ładowarka) za zaledwie 1 złoty!

Reklama

Castorama szaleje. Wielka wyprzedaż sprzętu Erbauer

W ofercie znalazły się wyłącznie narzędzia bezszczotkowe, które charakteryzują się wyższą trwałością, lepszą wydajnością i mniejszym zużyciem energii. Oto przykładowe pozycje dostępne w Castoramie:

Promocja nie byłaby tak atrakcyjna, gdyby nie zestaw zasilający Erbauer 18 V o wartości 398 zł, który – przy spełnieniu warunku zakupu narzędzia za min. 300 zł – kosztuje jedynie symboliczną złotówkę. W zestawie znajduje się:

Reklama

akumulator litowo-jonowy 5 Ah,

szybka ładowarka.

Dzięki temu rozwiązaniu można od razu rozpocząć pracę z nowym sprzętem bez konieczności dokupowania zasilania osobno.

Oferta skierowana jest zarówno do hobbystów, którzy szukają wydajnego sprzętu do domowych prac remontowych, jak i do profesjonalistów potrzebujących niezawodnych narzędzi do codziennej pracy. Marka Erbauer zyskuje coraz większe uznanie na rynku dzięki solidnemu wykonaniu, ergonomii i dobrej relacji jakości do ceny. Promocje trwają już od dzisiaj, 16 lipca i potrwają do 29 lipca.

Grafika: depositphotos