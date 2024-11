To już pewne. Najnowsze dane wskazują, że Słońce osiągnęło maksimum swojej aktywności, a obecna faza może potrwać do około przyszłego roku. Cykl słoneczny zmienia się co około 11 lat i na ich szczytach dochodzi do zamiany biegunów magnetycznych – wyobraźcie sobie sytuację, w której Ziemia co dekadę zamieniała miejscami bieguny północny i południowy. Brzmi surrealistycznie, prawda?

